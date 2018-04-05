Рубль и акции РФ не заметят новых санкций США против российских граждан

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль и российские акции не заметят возможных новых санкций США против российских граждан, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции". Санкции могут быть введены против российских олигархов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан с российским руководством.

Существенного влияния эти санкции на курс рубля не окажут, так как они будут касаться только отдельных физлиц, а не российских компаний или банков, либо экономики в целом, рассуждает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

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Санкции, если и будут введены, то, вероятно, будут касаться каких-то личных активов, а не торговли между странами, также говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Россия уже давно живет под санкциями Запада, и к тому, что Дональд Трамп не пошел на их смягчение, инвесторы уже давно привыкли, а многие из них вообще не строили иллюзий насчет политики Трампа в отношении России. Так что для фондового рынка эта история представляется давно отыгранной", - сказала Мильчакова.

"В последнее время было много разных заявлений по поводу санкций, но бизнеса дело не касалось. Для США Россия по объему импорта с 0,8% занимает 23 место между Нидерландами и Колумбией. Поэтому заранее паниковать никто не будет. Но, к сожалению, бизнес-климат подобные новости не улучшают, даже если за громкими заявлениями ничего не последует", - резюмировал Ващенко.