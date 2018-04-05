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СМИ: США введут санкции против российских олигархов до конца недели


Экономика
  • #Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне
    © AFP, Jewel Samad

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американская администрация уже до конца текущей рабочей недели может объявить о вводе новых ограничительных мер по отношению к "российским олигархам", близким к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, под новые санкции могут попасть 19 физических лиц и 5 юридических.

Это решение было принято 15 марта текущего года, отмечают в иностранных СМИ.

В числе организаций, к которым планируется применить новые санкции, фигурируют два разведывательных подразделения, которые, по мнению властей США, причастны к кибератакам последних двух лет.

Санкции в отношении физлиц, отмечает агентство, будут "носить экономический характер и нацелены против олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным", но фамилии граждан РФ не уточняются.

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