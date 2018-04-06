Telegram и закон: кто победит в схватке за переписку россиян

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Роскомнадзор в пятницу подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России. Популярное детище Павла Дурова сопротивляется отечественным законам и отказывается предоставлять силовым структурам ключи шифрования, позволяющие декодировать сообщения пользователей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который использует Telegram для общения с журналистами, заявил, что в Кремле сожалеют о таком решении, но закон есть закон, который мессенджер пока не готов исполнять. Юристы Telegram в свою очередь уверены, что требования ФСБ о предоставлении доступа к частной переписке противоречат российской Конституции.

Тем не менее, суд, скорее всего, примет сторону Роскомнадзора и вынесет решение о блокировке Telegram, которая может произойти примерно через полгода, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вероятность отказа Роскомнадзора от иска запредельно мала: это произойдет только в том случае, если Telegram согласится раскрыть хотя бы частично переписку пользователей. Однако даже в случае решения о блокировке, не факт, что Telegram действительно перестанет работать: для доступа к нему еще остаются лазейки.

Позиция закона

Контролирующий орган в лице Роскомнадзора при подаче иска о блокировке Telegram оперирует не критерием целесообразности, а принципом соблюдения законодательства, замечает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский. "Налицо факт непредставления данных уполномоченному органу, поэтому неисполнение закона должно быть устранено. Принятие решения судом о блокировке работы мессенджера очень велико", - говорит он.

Позиция администрации Telegram, заключающаяся в том, что чисто технически невозможно передать исходные коды из-за алгоритма работы мессенджера, взаимодействия между ПО серверов и оконечных устройств, несостоятельна, так как это доказывает, что нарушение закона появилось еще на этапе создания Telegram, отмечает Островский.

По его словам, блокировка Telegram на территории России произойдет, как только соответствующее решение суда вступит в законную силу. "Этот срок сейчас назвать сложно, все зависит от того, как администрация Telegram будет отстаивать свою позицию, если она будет всеми способами затягивать процесс, обращаться во все судебные инстанции, то вступление в силу решения суда первой инстанции может затянуться до полугода и дольше", - полагает он.

Суд, вероятнее всего, заблокирует Telegram, считает юрист компании Lidings Илья Ходаков. "Формально согласно статье 15.4 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сейчас есть все основания для этого", - отмечает он. Ранее по делу с ФСБ Telegram уже был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети.

Поскольку ключи шифрования так и не были предоставлены в ФСБ, Роскомнадзор обратился с иском в суд о блокировке за неисполнение обязанности в срок.

Блокировка Telegram может быть осуществлена только после вступления решения в законную силу, то есть после принятия судебного акта апелляционной инстанции, объясняет Ходаков. Обычный срок рассмотрения дела с момента подачи иска до вступления решения в законную силу - 6-10 месяцев. Роскомнадзор не отзовет иск до того момента, пока он, ФСБ и Telegram не договорятся о любой форме раскрытия переписки пользователей мессенджера, отметил эксперт.

Позиция Кремля

В Кремле считают Telegram удобным мессенджером и используют его, в том числе для общения с журналистами, но в случае его блокировки будут искать альтернативу, заявил Песков. "Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден", - сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что Telegram – действительно очень удобный, мессенджер, который используется в том числе и для общения с журналистами. "Но закон есть закон, и если он не будет соблюден, будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул он.

Позиция Telegram

В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора говорили, что ведомство не получало официального ответа Telegram. В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Сегодня юристы Telegram заявили, что еще не получили иска о блокировке мессенджера в России, а как только получат, то подготовят свои возражения. В целом, позиция Telegram по спору с российскими властями остается прежней — мессенджер считает их требования незаконными, говорят юристы Telegram, подчеркивая, что требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны.

Блокировки не будет?

Гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов напоминает, что подобные условия ставят всем мессенджерам и каналам связи, работающим на территории России, и другие мессенджеры шли навстречу. Реализовать требование спецслужб всегда возможно, но это зависит в первую очередь все же от позиции руководства, считает он.

Telegram сейчас является важным каналом общения, поэтому обходиться без него будет сложно, хотя и возможно, замечает аналитик. По его словам, пользоваться мессенджером можно будет и после блокировки за счет специальных программ, но так как не все знают, как обходить запреты, посещаемость Telegram резко снизится.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает вероятность блокировки мессенджера высокой. "Но одновременно не исключаю, что суд не примет иск по формальным требованиям. При негативном сценарии решение суда будет сложно или даже невозможно привести в исполнение из-за технических особенностей функционирования мессенджера", - говорит он.

По его словам, например, после блокировки сервиса Zello большинство российских пользователей по-прежнему могут пользоваться приложением даже без VPN, хотя там и не работает небольшое количество функций. "С точки зрения ухудшения доступа к инфраструктуре связи блокировка любого популярного сервиса негативно отражается на отдельных секторах экономики. В этом отношении эффект будет сопоставим с блокировкой "Яндекса" и российских соцсетей на Украине", - считает он. Помимо этого, по его словам, сложности с процессом блокировки могут дискредитировать власти.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко вообще не верит в окончательную блокировку Telegram в России. "Сейчас все в поиске того, как красиво выйти из этой ситуации для того, чтобы и мессенджер работал, и закон работал, и, наверно, чтобы не был дискредитирован он (закон — ред.) из-за той самой технической невозможности передачи ключей шифрования. Потому что если закон принят, он должен работать", — утверждает он.

Руководитель практики интеллектуальной собственности компании "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Павел Садовский считает, что стандартно рассмотрение дела в первой инстанции может занять несколько месяцев. "Процессуально затяжки возможны, например, если иностранная компания как участник процесса не будет уведомлена надлежащим образом, а ее представитель не явится в заседание", - поясняет он, уточняя, что такой сценарий представляется маловероятным.

Решение суда о блокировке вступает в силу по истечении месячного срока, если оно не было обжаловано. Если последует апелляционное обжалование – то с момента вынесения постановления апелляции. "Потенциально иск может быть отозван, если требование будет выполнено, но практике такие случаи неизвестны", - замечает он.