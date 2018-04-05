Аналитики по-разному оценили масштаб негатива для "Русала" от санкций США

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ, Павел Батурин. Включение "Русала" в санкционный список США может иметь для компании как незначительные, так и достаточно серьезные негативные последствия, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ" GAZA.

Как отмечают аналитики, самым серьезным последствием санкций для "Русала" может стать потеря крупного рынка сбыта – американского. Кроме того, это может привести к некоторому ухудшению условий кредитования для компании.

ПОТЕРЯ РЫНКА СБЫТА

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков указывает, что в структуре продаж "Русала" США занимают почти 20%. В отличие от заградительных пошлин, непосредственные санкции означают полное расставание с американским рынком.

"Русалу" придется искать новые рынки сбыта или снижать цены на уже освоенных рынках. В какой-то мере это позитивно для отечественных потребителей, хотя перспективы самого "Русала" ухудшаются", - говорит Кочетков.

"Включение "Русала" в санкционный список США может оказаться достаточно болезненным для компании. Этот рынок является важнейшим для алюминиевого гиганта, на него приходится четверть российского экспорта алюминия в денежном выражении, более 20% выручки "Русала в 2017 году и более 30% объема выпускаемой "Русалом" продукции. Потерять такой рынок опасно, так как перенаправить такие объемы алюминия на другие рынки нереально", - предупреждает и эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев.

КРЕДИТЫ

По мнению аналитика БКС Олега Петропавловского, на бизнесе компании санкции "точно не отразятся", хотя ряд негативных моментов присутствует.

В частности, аналитик напомнил, что США уже ввели ввозные пошлины на алюминий. "Если раньше "Русал" мог попросить сделать для него исключение, то теперь такой надежды нет", - полагает он.

"Второе: когда придет время выплачивать синдицированный кредит, а среди кредиторов есть американские банки, то "Русалу" придется рефинансировать этот кредит через другие банки. Кроме того, теперь акции компании вряд ли будут включены в индекс MSCI", - добавил Петропавловский.

ОБХОДНЫЕ ПУТИ

Аналитики пока затрудняются точно оценить масштаб потерь для компании.

"Каких-либо серьезных проблем, фундаментальных последствий для бизнеса компании нет", - считает Петропавловский.

"Мы пока не знаем, в какой мере включение в санкционный список скажется поставках алюминия "Русалом" на этот рынок. США импортируют около 6 миллионов тонн первичного алюминия в год, и где-то 15-18% этого объема приходится на "Русал". Возможно, дефицит металла заставит импортеров США найти обходные пути для сохранения деловых связей или вынудит власти смягчить санкционный режим относительно поставок алюминия", - предположил Калачев.

В самой компании пока анализируют возможные последствия. "Русал" проинформирован о включении в санкционный лист, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами", - говорится в сообщении "Русала".

"Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах. Компания реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.