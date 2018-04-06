США идут ва-банк: что ждет новых фигурантов санкций против РФ

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В конце недели Минфин США объявил о новых персональных санкциях в отношении РФ. Всего под них попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них 17 чиновников. Так, в списке находятся глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Что касается компаний, то санкциям подвергнутся юридические лица, которые более чем на 50% принадлежат фигурантам списка, в том числе, миллиардерам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Это, в частности, EN+ Group, группа компаний "Ренова", "Газпром бурение", группа ГАЗ, "Рособоронэкспорт". Кроме того, под санкции попал заместитель председателя правления "Сибур Холдинга" Кирилл Шамалов и компания "Ладога менеджмент", через которую он владеет 3,88% акциями "Сибура".

Конкретные параметры ограничений пока не сообщаются. Как поясняют в американской администрации, США заблокируют собственность санкционируемых на территории США, гражданам страны будет запрещено иметь с ними дело. Впрочем, ряд расчетов с компаниями, попавшими под санкции, разрешен до 5 июня.

В администрации объяснили ужесточение тем, что фигуранты списка помогали правительству РФ, и заверили, что все ограничения были тщательно скоординированы с союзниками, в том числе, в Европе. Они стали ответом на "дестабилизирующее поведение РФ" и касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. При этом санкции не направлены против народа России, с которой США по-прежнему готовы вести диалог, подчеркивают в Вашингтоне.

В Госдуме в этой связи констатировали, что санкции США носят политический и финансовый характер, они преследуют цель лоббировать интересы американского ОПК и являются недобросовестной конкуренцией. В свою очередь, Минпромторг пообещал еще большую поддержку попавшим под ограничения компаниям и заявил, что будет "жесточайше" административно наказывать тех, кто откажется с ними работать. Россия готова принять ответные меры, заявляют представители власти, а сами фигуранты списка указывают, что анализируют ситуацию, но санкции не испугают российский бизнес.

По мнению директора Института региональных проблем РЭУ им.Г.В.Плеханова Дмитрия Журавлева, новый виток санкций связан с кризисом на Украине лишь формально. "Де-факто новые ограничения являются продолжением старых, и их цель, как и прежде, столкнуть российский бизнес с властью. Под них попали представители госкомпаний и топ-менеджмент крупных финансовых и нефтяных компаний, которые, по мнению США, могут быть как-то связаны с государством. Расчёт западных партнёров состоит в том, чтобы с помощью давления на бизнес создать ситуацию конфликта между ним и властью. Но, думаю, как и в случае со Скрипалями, эффект будет обратный: бизнес консолидируется с властью в борьбе с санкциями. Для крупного бизнеса смена власти опаснее санкций", - рассуждает он.

РЫНКИ И КОМПАНИИ

Негативный экономический эффект от новых санкций не заставил себя ждать. В целом основные индексы РФ снижались умеренно. Однако бумаги En+ усилили падение и обрушились на 22%, "Русала" – на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи. Это неудивительно, комментирует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "У этих компаний через США идет много операций, если они окажутся заблокированы, придется искать обходные маршруты, альтернативные источники финансирования, инвесторов. На это придется потратить месяцы, поэтому ничего удивительного, что они столкнутся со спадом капитализации", - рассуждает он.

В любом случае, российским компаниям следует задуматься о смене стратегии развития бизнеса, переориентации его на другие страны, а также об уводе активов из американской резидентуры. На этом фоне мы уже видим рост спроса на столичную недвижимость премиум-класса, весьма вероятен и успех специально создаваемых облигаций, прогнозирует эксперт. Как показывает практика, обвинить в "близости к Кремлю" могут любого богатого человека, поэтому от расширения списка не застрахован никто.

ПЕРСПЕКТИВЫ

По словам Журавлева, в качестве ответной реакции Россия может попытаться давить на те компании, у которых есть западный капитал, но это сильнее ударит по нашей экономике. Более вероятен второй вариант, связанный с созданием в России мощного финансового центра, способного минимизировать экономический эффект от санкций.

Если серьезного ужесточения не произойдет, то довольно дорогая на данный момент нефть позволит бизнесу и экономике минимизировать потери и быстро восстановить позиции. Если же дела ухудшатся, кризис в отношениях дойдет до продажи активов в США и переформатирования на другие направления бизнеса, то потери могут быть более существенны, полагает в этой связи Абзалов.

С большой долей вероятности иностранные контрагенты поставят отношения с фигурантами списка на паузу до промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на ноябрь. После них, в зависимости от итогов и действий Трампа, они будут принимать решения. В свою очередь, американский лидер, по мнению эксперта, совершает ошибку, пытаясь улучшить внутреннюю ситуацию путем ссоры сразу со всеми игроками. Не исключено, к примеру, что Китай, обиженный на торговые войны, может объединиться с Россией и другими странами, чтобы консолидировать действия против США. Это в долгосрочной перспективе может серьезно ухудшить ситуацию в американской экономике.