Первая ласточка. "Русал" уже пострадал от последствий санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Первые последствия объявленных США на минувшей неделе новых антироссийских санкций не заставили себя долго ждать. В новый санкционный список попал основной владелец "Русала" миллиардер Олег Дерипаска, который в выходные заявил, что оценит ситуацию после празднования Пасхи.

В понедельник компания разместила на Гонконгской бирже сообщение о том, что может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций. После этого сообщения акции "Русала" в Гонконге подешевели на 41,8%.

Проблемы возникли и в Лондоне, где торгуются бумаги En+: торги для американских инвесторов были приостановлены из-за санкций. "Граждане США не могут покупать бумаги En+. Однако, согласно условиям, санкции предусматривают специальный период, позволяющий гражданам США вывести свои средства из расписок En+", - пояснили в британском Управлении по финансовому регулированию и надзору. Для остальных инвесторов торги GDR компании продолжаются, однако днем расписки обваливались более чем на 25%. К середине дня бумаги Evraz, "Норникеля" и Сбербанка упали в Лондоне более чем на 15%, En+ - почти на 31%.

ТЕХДЕФОЛТ РЕАЛЕН, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, в текущей ситуации техдефолт по ряду кредитных обязательств "Русала" не исключен. "Бумаги компании после введенных санкций со стороны США потеряли практически половину своей стоимости. На компанию оказывается беспрецедентное давление как в плоскости реального сектора, где после введения санкций вести полномасштабную деятельность будет весьма затруднительно, так и в плоскости рынка ценных бумаг, где открыта мощнейшая игра на понижение стоимости эмитента", - комментирует аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Российский рынок, не отреагировав должным образом на данную новость в пятницу, с лихвой отыгрывает весь негатив сегодня, констатирует эксперт. Индекс Мосбиржи в первой половине понедельника рухнул в пределах 4% до уровня поддержки 2190 пунктов. Российский рубль также крайне негативно отреагировал на данные события. В настоящий момент национальная валюта ослабла до более чем 59 рублей за доллар. Евро приближается к отметке 73 рубля.

Технический дефолт может произойти с очень высокой вероятностью, согласен аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "С одной стороны, у компании будут проблемы с реализацией продукции в США из-за запрета экспортных поставок, а с другой – ограничен доступ на рынки капитала", - пояснил он.

В свою очередь, старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук считает риск техдефолта небольшим. Во-первых, краткосрочно у компании есть средства для погашения задолженности, а во-вторых, она может рассчитывать на помощь государства, пояснил он. Один из рисков – компании запрещены расчёты в долларах, поэтому непонятно, как она будет вести расчеты по еврооблигациям. "Возможно, "Русал" намеренно сгущает краски, стимулируя своих контрагентов в США и Европе повлиять на власти и снять часть ограничений для компании", - считает Ткачук.

Кроме того, обращает внимание он, сейчас для "Русала" фактически закрыт американский рынок. В 2017 году выручка на нем составила 1,44 млрд долларов (это 15% бизнеса компании), указывает эксперт. Возможны проблемы со сбытом и на европейском рынке.

ГОСУДАРСТВО ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Сама компания высоко оценивает вероятность того, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития. "Вероятнее всего, госбанки предоставят экстренное финансирование для закрытия кассовых разрывов. Далее "Русалу" придется некоторое время частично работать "на склад" до заключения новых контрактов. Скорее всего, это приведёт к взлету цен на алюминий из-за дефицита", - полагает Нигматуллин.

В настоящее время стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет на 2% до максимума с 22 марта на фоне опасений относительно того, что санкции в отношении "Русала" со стороны США могут привести к недостатку предложения металла на рынке.

В той или иной степени пострадали и зависимые компании: ГМК "Норильский никель" (владеет пакетом "Русала") и Сбербанк, кредитовавший алюминиевую компанию. Однако пока они воздерживаются от комментариев по этому поводу, дожидаясь прояснения ситуации. В "Русгидро, которая реализует вместе с "Русалом" проект БЭМО (строительство Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС) отметили, что проанализируют влияние новых санкций США на совместные проекты.

Компания En+ советует держателям GDR компании и потенциальным инвесторам проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами компании, говорится в сообщении En+. Компания добавляет, что сделает новые объявления сразу после дальнейшей оценки ситуации. При этом сегодня стало известно, что совет директоров En+ покинул независимый директор Доминик Фрэйс.