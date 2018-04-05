Страсти по "Северному потоку-2"

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент Петр Порошенко и Верховная Рада Украины призывают мировое сообщество не допустить строительство газопровода "Северный поток-2". Однако, несмотря на обострение отношений между Западом и Россией, президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили намерение реализовать взаимовыгодный проект строительства газопровода из России в Германию в обход сопредельных государств.

"Взятка за лояльность"

Порошенко в интервью германской газете Handelsblatt заявил об отсутствии экономически обоснованной базы у проекта "Северный поток-2". Порошенко назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и призвал использовать для поставок российского газа в Европу украинскую ГТС (газотранспортную систему), которую "без огромных инвестиций можно значительно доработать". При этом, объем инвестиций в "доработку" озвучен не был. Стоимость модернизации ГТС составляет от $3 млрд до $16 млрд в зависимости от объема работ.

"Северный поток-2" – это политическая взятка за лояльность к России", заявил Порошенко, предостерегая Германию от участия в строительстве газопровода.

Ранее Верховная Рада обратилась к международному сообществу, которое должно "сделать все возможное для полного и необратимого запрета строительства "Северного потока-2", не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта".

Более того, Рада призвала "принять регуляторные инфраструктурные и другие меры для надежного, устойчивого уменьшения влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока и мира в целом".

Призывая к запрету "Северного потока-2" и энергетической блокаде России в глобально масштабе, Киев все же стремится сохранить транзит российского газа через свою территорию, что приносит в украинский бюджет от $2 до $3 млрд ежегодно. По данным "Укртрансгаза", в прошлом году прокачка российского газа через Украину увеличилась почти на 14% по сравнению с 2016 годом и составила 93,5 млрд куб. м.

Громкие заявления Порошенко и стенания в Раде объяснимы. Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток-2" – получил от правительства Финляндии разрешение для проведения строительных работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны.

Финляндия стала второй страной ЕС, которая дает зеленый свет проекту "Северный поток-2". В конце марта Германия выдала Nord Stream 2 все разрешения, необходимые для строительства как морского, так и сухопутного участков газопровода.

Позиция Финляндии по отношению к "Северному потоку–2" имеет также экономическую подоплеку. В начале года крупнейшая энергетическая компания страны - Fortum - приобрела у германской E.ON около 47% акций германской Uniper – участника проекта "Северный поток-2". Uniper – крупная энергетической компании, которая кроме Германии владеет активами еще в шести странах ЕС, а также в России. Второй газопровод из России, проложенный в Германию напрямую через Балтийское море, обеспечит растущие потребности европейских предприятий Uniper в экологически чистом топливе. Fortum намерена получить контрольный пакет акций германской компании до конца 2018 года.

ЕС и ЕК умывают руки

Во время визита в Киев глава директората по энергетическим вопросам ЕК Доминик Ристори заявил, что ЕС и Европейская комиссия не поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку этот газопровод не способствует диверсификации поставок газа в Европу. Однако европейские структуры не будут вводить санкции по отношению компаниям, принимающим участие в проекте.

По сути, заявление Ристори является "сотрясанием воздуха" и было сделано с целью вербальной поддержки Украины. Брюссель не будет принимать никаких действий против "Северного потока-2", поскольку в этом случае пострадают интересы крупнейших европейских энергетических компаний.

При этом, Ристори в очередной раз повторил, что ЕК будет добиваться мандата на проведение переговоров с Россией по "Северному потоку-2" или попытается распространить требования Третьего энергетического пакета на все трубопроводы в ЕС, в том числе идущие из третьих стран.

Брюссель хочет вести переговоры о "Северном потоке-2" на государственном уровне, но Москва утверждает, что проект является исключительно коммерческим и находится в сфере компетенции хозяйствующих субъектов – "Газпрома" GAZP и его европейских партнеров.

Кроме того, в конце прошлого года юридическая служба ЕК дала заключение, согласно которому "Северный поток-2" не подпадает под законодательство ЕС в сфере энергетики. Таким образом, Брюссель не сможет препятствовать эксплуатации второго газопровода из России, когда он будет построен.

Киевские грезы

Во время визита делегации ЕС в Киев вице-премьер Украины Владимир Кистион сообщил о грандиозных планах до 2035 года в газовой сфере.

По его словам, благодаря "большим разведанным запасам", добыча природного газа на Украине достигнет 35 млрд куб. м/г, что позволит полностью обеспечить собственные потребности и даже экспортировать 5 млрд куб. м/г в Европу. Кроме того, на территории страны планируется создать международный газовый хаб (распределительный центр), который обеспечит транзит в объеме 150 млрд куб. м/г.

Однако в прошлом году Украина на 26,8% увеличила закупки газа относительно 2016 года – до 14,05 млрд куб. м. Весь газ поступал в страну из стран ЕС – Словакии, Венгрии и Польши.

Благодаря резкому увеличению объемов бурения, в 2017 году удалось увеличить добычу на 4% в годовом исчислении - до 20,8 млрд куб. м. Но в первом квартале 2018 года производство газа сократилось на 0,7% по сравнению по сравнению с тем же периодом 2017 года, составив 5,1 млрд куб. м.

Кроме того, в начале этого года произошел обвал транзита через Украину на фоне роста экспорта российского газа в Европу. В январе-марте 2018 года поставки "Газпрома" в европейские страны и Турцию выросли на 6,6% относительно первого квартала годом ранее – до 54,4 млрд куб. м, а транзит через Украину сократился на 13,3% – до 20,1 млрд куб. м.

Сокращение украинского транзита связано с увеличением поставок по "Северному потоку". В августе прошлого года "Газпром" получил доступ к 90% мощности трубопровода OPAL – сухопутному продолжению "Северного потока" – что позволило максимально нарастить поставки в обход Украины.

После строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны сократится до минимума, поскольку объем прокачки не превысит 15 млрд куб. м/г, о чем неоднократно говорили Алексей Миллер и другие высшие руководители "Газпрома".

Германский NCG заменит британский NBP

Европейские официальные структуры будут по-прежнему на словах выступать против проекта "Северный поток-2", но на деле не смогут препятствовать его реализации.

Если будет построен второй газопровод для поставок российского газа напрямую в Германию, то эта страна станет крупнейшим распределительным центром газа в Европе. Европейские энергетические и химические компании – прежде всего германские – получат огромные конкурентные преимущества над своими англосаксонскими "партнерами".

После строительства "Северного потока-2" Германия сможет получать напрямую из России 110 млрд куб. м газа в год. При этом, в прошлом году совокупный импорт газа в ЕС вырос на 10% относительного 2016 года, достигнув 360 млрд куб. м, а спрос на газ составил 491 млрд куб. м. Германский NCG (NetConnect Germany) станет ключевым газовым хабом (распределительным центром) Европы. Это будет иметь огромное значение для развития экономики ЕС после Brexit, поскольку сейчас крупнейшим газовым хабом является NBP, расположенный на территории Великобритании.

Датская заноза

Для начала строительства морского участка "Северного потока-2" необходимо получить разрешения еще от трех стран: России, Швеции и Дании. Разрешение от российской стороны будет получено в ближайшее время, но с другими государствами могут возникнуть проблемы – прежде всего с Данией.

За исключением российского участка маршрут "Северного потока-2" совпадает с "Северным потоком", который пролегает в территориальных водах Дании в районе острова Борнхольм. В ноябре прошлого года парламент Дании принял закон, который позволят правительству страны отказать в выдаче разрешения для строительства газопровода, если это угрожает национальной безопасности. Представители Nord Stream 2 и компании-подрядчика Allseas после принятия датским парламентом "недружественного" решения завили о возможности изменении маршрута, чтобы проложить газопровод вне территориальных вод Дании. В этом случае расходы на реализацию проекта увеличатся незначительно – на 5% от стоимости строительства "Северного потока-2", которая оценивается в 9,5 млрд евро.