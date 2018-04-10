Запрет на пальмовое масло может вызвать резкое подорожание молока

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минсельхоз во вторник выступил с инициативой полностью запретить использование сухого молока и растительных жиров в производстве молочной продукции. Министерство уже не раз заявляло о необходимости введения обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами и ужесточения ответственности за нарушение техрегламентов по производству молочной продукции‎ вплоть до уголовной.

Так, в феврале 2017 года оно представило проект изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Министерство предложило запретить использование молочных терминов при маркировке продукции с растительными жирами. Кроме того, речь шла об указании на продукте полного перечня ингредиентов-заменителей молочного жира и размещении данных о содержании в продукте растительных масел. Предполагалось, что такая маркировка появится в середине 2018 года.

Речь идет, прежде всего, о пальмовом масле, которое наиболее часто используется при производстве пищевых продуктов. Это обусловлено экономической выгодой - оно в 3-4 раза дешевле молока. По данным Росстата, в январе 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 72,7 тысячи тонн.

Молока на всех не хватит

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты оценивают желание Минсельхоза навести порядок на рынке молочных продуктов позитивно, однако призывают воздерживаться от радикальных новаций. В объединении "Союзмолоко" отметили, что использование пальмового масла в производстве молочных продуктов законодательно запрещено. Разрешено оно лишь в молокосодержащих продуктах. О наличии немолочных компонентов всегда говорится на этикетке, а согласно новым поправкам будет дополнительно сообщаться на лицевой стороне упаковки увеличенным шрифтом на контрастном фоне.

Между тем, подобной продукции на рынке немало. По данным Росстата, в 2017 году официально было произведено 182 тысячи тонн сырных продуктов и 235 тысяч тонн творожных продуктов. Кроме того, растительные жиры законно используются при производстве кефирного продукта, десертов, мороженого, также значительная часть молочных продуктов изготавливается из восстановленного молока, напомнила зампред Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор PetrovaFiveConsulting Марина Петрова.

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По ее мнению, предложенная Минсельхозом мера не вполне реализуема. "Ни для кого не секрет, что в России уже много лет наблюдается недостаток молока-сырья. Сегодня у нас производится 18 млн тонн товарного молока (используемого для последующей переработки), в то время как потребность российской молочной промышленности – около 50 млн тонн. Поэтому запретить, конечно, можно что угодно – вопрос в том, к чему это приведет", - предостерегает она.

В "Союзмолоко" тоже призвали максимально взвешенно относиться к вопросу любого запрета. Растительные жиры используются в производстве детских сухих смесей, так как лучшего способа приблизить этот продукт к материнскому молоку по составу жирных кислот в мире до сих пор не придумано.

В этой ситуации следует активизироваться на борьбе с фальсификатом, считают в объединении. "В данный момент, по нашим оценкам, объем фальсифицированной продукции составляет 5-6%, в некоторых категориях - сыр и сливочное масло - может быть выше. Роспотребнадзор также подтверждает, что удельный вес фальсифицированных молочных продуктов составил 3,8% против 8,9% в 2014 году", - сообщили в пресс-службе.

Цены могут вырасти

Если радикальный запрет будет все-таки принят, возможны негативные последствия для рынка, а потребители ощутят на себе рост цен, уверены эксперты. По мнению Петровой, в этом случае с рынка попросту исчезнут молокосодержащие продукты, а цены вырастут, как минимум, на 50-70%. С учетом резкого падения объемов производства при сохранении постоянных издержек производителей, возможен и 100%-процентный рост. Дальнейшее падение реальных доходов населения при росте цен вызовет спад продаж молочных продуктов и многим производителям придется останавливать работу, полагает она.

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В "Союзмолоко" указывают на недопустимость запрета использования сухого молока в производстве сыров. Подобные меры приведут к крайне негативным изменениям. Вся категория плавленых сыров изготавливается с использованием сухого молока как незаменимого источника белка и лактозы. Выработанная годами законодательная база закрепляет использование этого ингредиента. Сухое молоко является полностью натуральным продуктом, произведенным исключительно путем сушки натурального пастеризованного молока, не несет никаких рисков для потребителя и обладает теми же свойствами, что и сырое молоко.

"Уверены, что Минсельхоз традиционно будет проводить дополнительную оценку последствий для бизнеса и учтет технологические особенности производства ряда продукции", - подытожили в объединении.