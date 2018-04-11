Сирийского галопа в золоте во II квартале не будет, но тренд растущий

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цена на золото во втором квартале будет находиться в текущем диапазоне 1310-1365 долларов за унцию с тенденцией к росту, но вряд ли выйдет за границу 1400 долларов, учитывая текущий набор факторов воздействия, в том числе ситуацию вокруг Сирии, полагают аналитики, опрошенные "Вестником золотопромышленника".

В январе-марте золото отметилось сильной волатильностью. Ценовой график за первый квартал представляет собой экстремальные американские горки. При этом цена на металл держалась уровней поддержки и сопротивления, то есть не уходила ниже 1300 долларов и не росла выше 1360 долларов за унцию.

Глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен отмечает, что в первом квартале золото, в частности, традиционно реагировало на решения ФРС США. "Пока аналитики пытались понять, какой была эта политика - миролюбивой или агрессивной, рынок твердо решил в пользу золота. Металл подорожал на коротких позициях и снова покупается, пока над мировой экономикой сгущаются черные тучи", - отметил Хансен.

Сейчас золото на Лондонской бирже уже торгуется выше 1350 долларов за унцию.

Второй квартал: прогноз умеренно позитивный

Текущий рост напряженности в торговле и новая угроза стабильности на Ближнем Востоке обратили взоры инвесторов к золоту, говорит Хансен. Запасы золота в биржевых товарах достигли пятилетнего максимума, а долгосрочные инвесторы продолжают его накапливать. Если в феврале-марте хедж-фонды были нетто-продавцами фьючерсов на золото, то теперь они будут восстанавливать длинные позиции.

Золото колеблется на целом ряде разнонаправленных факторов >>

В свою очередь, главный аналитик Промсвязьбанка PSBR Игорь Нуждин уверен, что тенденции первого квартала с высокой вероятностью сохранятся и во втором квартале. "Мы видим возможности для роста котировок выше 1350 долларов за унцию и определили бы коридор на квартал в 1350-1400 долларов", - говорит он.

Среди факторов риска для золота Нуждин отмечает более агрессивную политику ФРС в части повышения ставки - четыре повышения в этом году вместо ожидаемых трех.

"Положительным для золота может быть очередное усиление геополитических рисков. Текущая ситуация вокруг Сирии является одним из таких факторов. В случае эскалации конфликта высока вероятность того, что золото отреагирует ростом выше 1350 долларов за унцию. В то же время, если продолжения конфликта не будет (обойдется только предупреждениями, как это уже не раз бывало), то рост цен на золото будет краткосрочным - 1-2 дня", - уверен Нуждин.

Аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева добавляет, что в случае краткосрочного конфликта в Сирии цены на золото будут поддержаны покупками, но не слишком сильно. "Вероятнее всего, золото даже не преодолеет сильный уровень сопротивления 1365 долларов за унцию. Но поддержка рынку будет точно обеспечена на уровне текущего диапазона - 1310-1365 долларов за унцию", - говорит она.

Если же ситуация на Ближнем Востоке начнет усугубляться, цены на золото могут преодолеть уровень сопротивления 1365 долларов и устремятся к 1400 долларам за унцию. "При переходе конфликта в стадию всемирного цены на золото могут подняться выше 1500 долларов, но вряд ли это кого-то тогда вообще будет волновать", - отмечает эксперт "Открытие Брокер".

Аналитик ожидает среднюю цену за квартал на уровне 1310 долларов за унцию, что будет отражать возможный провал в физическом спросе после завершения весенних фестивалей в Индии в середине апреля.

"В Индии в последнюю неделю наблюдается рост спроса, но есть сильный ограничивающий фактор – банковский скандал с участием ювелиров и мошенничества в получении кредитов под залог золота. Думаю, что там власти продолжают бороться с вовлечением золота в оборот. Будут очередные ограничения, что ударит по ювелирной отрасли и краткосрочно понизит потребление металла", - говорит Лукичева.

Аналитик международной группы компаний Plaurum Игорь Корепанов отмечает, что золото в данный момент находится в состоянии равновесия. "Во втором квартале мы ожидаем дальнейшей консолидации котировок на золото внутри диапазона 1300-1360 долларов за унцию", - считает он.

При этом Корепанов подчеркивает, что текущая монетарная политика ФРС предполагает дальнейший рост ставки, что негативно влияет на стоимость металла. Если ФРС ускорит процесс повышения ставки, есть риск, что золото уйдет ниже отметки 1300 долларов, но только на короткий срок.

В то же время маловероятно, что золото сможет подняться выше 1400 долларов во втором квартале. На текущий момент это возможно только в случае резкого роста геополитических рисков, в частности, эскалации ближневосточного конфликта.

Факторы влияния

Основные факторы поддержки золота, включая геополитические риски, остаются в силе, хотя некоторые из них уже начинают терять свое влияние, а другие уже заложены в цене.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов отмечает, что в настоящее время у инвесторов очень много причин обращать внимание на защитные активы. Во-первых, обострилась угроза торговой войны между крупнейшими экономиками мира, которая может привести к распродажам рисковых активов. В такой ситуации инвесторы перераспределяют активы в своих портфелях, в том числе в пользу золота.

Во-вторых, стоит обращать внимание на сигналы американской экономической статистики. Замедление роста экономики США также может привести к увеличению спроса на защитные активы. И в-третьих, следует внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке, где напряженные отношения могут перейти в фазу военного противостояния. В этом случае возможно ралли на товарных рынках, в том числе и для золота.

Манжос, в свою очередь, отмечает, что отдельные новости и события не имеют решающего влияния на золото, т.к. оно находится в зависимости от множества глобальных экономических и геополитических факторов. Драгоценный металл является традиционным способом сохранения капитала, поэтому в сравнении со многими другими активами цены на золото значительно менее подвижны. В этом плане можно говорить, что они скорее тяготеют к стабильности и к консолидации, нежели к продолжительному направленному движению.

Вместе с аналитиками "Вестник золотопромышленника" также не ожидает сильных движений в ценах на золото в этом квартале. Хотя текущие геополитические риски, связанные с обострением отношений США с Китаем и РФ, а также другие факторы вполне могут стать причиной значительного роста притока в ETF, а также роста спроса на физический металл.

Кроме того, криптовалютная лихорадка сошла на нет, а перегрев на фондовых рынках не может не вызывать опасений. Это может стать дополнительным драйвером перетока инвестиций в защитные активы.

Завершить второй квартал драгоценный металл может при цене, близкой к 1400 долларам за тройскую унцию.