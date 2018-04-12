Геополитика толкает нефть вверх вопреки ожиданиям

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Текущая неделя ознаменовалась существенным подорожанием нефти, которая штурмовала максимумы 2014 года. В понедельник цена на нефть Brent выросла более чем до 68,6 доллара за баррель, а во вторник впервые со 2 апреля превысила психологическую отметку в 70 долларов за баррель. В среду она поднималась до 73 долларов за баррель. Нефть WTI также демонстрировала рост до 67 долларов за баррель с 63,3 доллара в начале недели. Утром в четверг наблюдалась некоторая коррекция после скачка накануне.

Главной причиной происходящего на рынке нефти стало возобновление геополитической напряженности на Ближнем Востоке – президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума и заявил об ответных мерах Вашингтона, не исключив военных действий. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Одновременно регулятор полетов Eurocontrol предупредил авиакомпании о возможных ракетных ударах по Сирии в ближайшие 72 часа.

Кроме того, стало известно, что силы ПВО Саудовской Аравии в среду перехватили ракету, выпущенную по столице королевства — Эр-Рияду. "Саудовская Аравия - ключевой игрок нефтяного рынка, так что любые волнения в этой стране отыгрываются ростом цен на нефть", - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин. Такой расклад, вероятно, увеличит стремление Соединенных Штатов выйти из ядерной сделки Ирана, на что позитивно реагируют цены на нефть, добавил он.

Есть еще одна причина - противостояние США и Китая в сфере торговых отношений. Этот фактор тоже загоняет наверх нефтяные котировки, констатирует эксперт БКС. На этой неделе напряженность в этой сфере спала - председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Позднее Трамп заявил, что благодарен коллеге за снижение пошлин и другие шаги в торговой сфере.

Нефть переоценена

При этом объективных оснований для роста цен в настоящее время нет. Ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров высказывает мнение, что фундаментально нефть выглядит сильно переоцененной. "Спрос на нее действительно очень силен в текущем году, но и добыча США бьет все рекорды, превосходя ожидания профильных агентств, которые уже не раз повышали прогноз добычи в стране", - считает он.

Рост котировок произошел, несмотря на увеличение запасов и добычи в США по оценке EIA, согласен аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Помимо этого, неуклонно увеличивается количество буровых установок в США по данным Baker Hughes.

К тому же, Минэнерго в апреле улучшило прогноз по глобальному балансу спроса и предложения нефти на 2018 год по сравнению с мартом. Ожидается снижение избытка предложения. Прогнозируется падение добычи в Венесуэле в марте на 24% в годовом выражении, до 1,5 млн баррелей в сутки, из-за масштабного экономического и политического кризиса в стране. Наконец, все более высокие темпы роста мировой экономики позволили пересмотреть прогнозы глобального потребления в сторону повышения, рассуждает он.

Что ждет баррель

Эксперты указывают, что реализация негативного сценария – начало боевых действий напрямую между США и Россией - вызовет переполох на рынке нефти, а в этом состоянии движение цен не может быть предсказуемым.

"Если отбросить сценарий военных столкновений РФ и США в Сирии, то потенциал роста нефти в среднесрочной перспективе не очень значительный. На мой взгляд, при прочих равных, он ограничен районом 74-75 долларов по Brent", - считает Карпунин.

"Сейчас мы прогнозируем к концу года котировку Brent 65 долларов за баррель, но с учетом новых вводных не исключаем пересмотр прогноза", - рассказал Нигматуллин из "Открытие Брокер". По его мнению, многое будет зависеть и от курса доллара. Последние релизы макростатистики и торговые войны давят на индекс доллара к корзине валют DXY, что способствует курсовой переоценке сырья в сторону повышения.

Переломить повышательный тренд на рынке может лишь гуманное разрешение конфликта из-за якобы проведенной химической атаки, уверены аналитики. "Это снизит риски и геополитическую премию в ценах на нефть", - полагает Карпунин.

Второе - устойчивое продолжение роста добычи в США. С начала 2018 года за неполные четыре месяца США нарастили добычу на 743 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, общий объем прироста добычи нефти в 2018 году может составить около 1,4-1,5 млн баррелей в сутки. США такими темпами могут заместить практически весь запланированный прирост этого года, резюмировал эксперт.