Избыточные запасы нефти почти устранены

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Избыточные запасы нефти, которые в течение нескольких лет поддерживали цены на низких уровнях, почти устранены. Это произошло благодаря сокращению нефтедобычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией, ускорению роста мировой экономики и ряду кратковременных, но значимых перебоев в поставках, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Избыточные запасы в хранилищах развитых стран по отношению к среднему 5-летнему значению теперь находятся на минимумах за более чем три года, свидетельствовали опубликованные в четверг данные ОПЕК. После нескольких месяцев сильных сокращений коммерческие запасы нефти в феврале упали еще на 17,4 млн баррелей, примерно до 2,85 млрд баррелей, сообщили в картеле.

В итоге избыточные запасы нефти теперь на 43 млн баррелей выше среднего 5-летнего значения. Два года назад этот показатель составлял 400 млн баррелей.

Сокращение запасов отчасти является следствием усилий Саудовской Аравии и других стран ОПЕК наряду с Россией по снижению мировой нефтедобычи в целях поддержки цен.

“Процесс ребалансировки рынка продолжается”, - сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на энергетическом саммите в Нью-Дели в среду.

Ускоренное снижение избыточных запасов вернуло на рынок слово, которое аналитики в последние несколько лет использовали нечасто: недостаток. Если запасы не столь высоки, угроза перебоев с поставками нефти может быстро привести к их сокращению и спровоцировать рост цен.

Добыча нефти в Венесуэле находится под давлением со стороны политической и экономической неустойчивости в этой стране. Усиление напряженности в отношениях США и России из-за Сирии также способствует увеличению обеспокоенности относительно предложения. Президент США Дональд Трамп угрожал нанести ракетный по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия правительством этой страны, которое получает поддержку со стороны России в ходе затянувшейся гражданской войны.

Сирия не является крупным производителем нефти, но военный конфликт на Ближнем Востоке, богатом нефтью, может спровоцировать более крупные перебои с предложением в этом регионе. Обеспокоенность из-за перебоев с предложением в последнее время лишь незначительно влияла на нефтяные цены благодаря избыточным запасам. Когда этот избыток будет нивелирован, геополитическая ситуация снова будет играть важную роль на нефтяном рынке.

“Спрос и предложение на мировом рынке нефти быстро приближаются к балансу после того, как в течение нескольких лет наблюдался избыток запасов”, - сказал Доминик Кирикелла из Energy Management Institute. “Геополитические риски взволновали нефтяные рынки”, - добавил он.

Саудовская Аравия не выражает желания увеличивать объемы добычи. В четверг в ОПЕК сообщили, что совокупная добыча стран, входящих в картель, в марте снизилась в среднем на 201 000 баррелей. Такое снижение частично обусловлено новыми добровольными ограничениями добычи в Саудовской Аравии. Ранее на этой неделе в королевстве заявили, что в следующем месяце будут удерживать совокупный экспорт нефти ниже 7 млн баррелей в день.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на конференции в Нью-Дели на этой неделе заявил, что “мы не будем сидеть сложа руки, позволяя избытку предложения нефти снова появиться в ближайшие годы и спровоцировать резкие колебания на рынках, которые мы уже наблюдали”.

Снижение запасов нефти связано не только с сокращениями добычи ОПЕК. Спрос на нефть растет на фоне редкого, синхронного роста крупнейших экономик мира. В ОПЕК теперь пересмотрели свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году в сторону повышения, на 30 000 баррелей в день. Теперь прогнозируется, что спрос вырастет на 1,63 млн баррелей в день.

Между тем ряд перебоев с добычей нефти уже снизил мировое предложение нефти. В прошлом месяце, по словам ОПЕК, предложение нефти сократилось примерно на 100 000 баррелей в день из-за кризиса в Венесуэле и политический нестабильности в Ливии и Ираке.

Все это привело к росту нефтяных цен. Нефть Brent находится выше 70 долларов за баррель, причем такие уровни не наблюдались в течение последних трех лет.

Главный вопрос для рынков заключается в том, будут ли производители сланцевой нефти США снова активно наращивать добычу. Ранее они увеличивали производство нефти, чтобы воспользоваться более высокими нефтяными ценами.

Обычно это приводило к росту предложения нефти и оказывало давление на цены. В своем отчете ОПЕК повысила прогноз по предложению нефти вне ОПЕК в этом году. В картеле ожидают, что нефтедобыча в Канаде и США составит на 90 000 баррелей в день больше, чем прогнозировалось.