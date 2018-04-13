На волне хайпа. Telegram может выиграть от блокировки в России

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Согласно постановлению, блокировку сохранят до тех пор, пока руководство мессенджера не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей. Ранее этого потребовала Федеральная служба безопасности, и ведомство согласилось с законностью требования. Telegram дали 15 дней на предоставление информации, но компания уведомила Роскомнадзор в невозможности сделать это по техническим причинам. Срок истек в минувшую среду.

Ранее сообщалось, что аналогичные сведения не подали и другие мессенджеры - Viber, Whatsapp, Facebook. В них реализованы такие же технические решения, не позволяющие предоставлять сторонним лицам ключи шифрования. Однако об их возможной блокировке в РФ речи пока не идет. В решении же Таганского суда сказано, что Telegram так и не доказал невозможность предоставить ключи.

"У властей вызвало раздражение нежелание подчиняться, отсюда и такое резкое решение", - полагает в этой связи эксперт международной консалтинговой компании Odgers Berndtson Полина Косых. По своей сути мессенджер стал самостоятельной экосистемой, которая регулировалась по своим внутренним законам. Он оказался непонятной государству коммуникационной средой, хотя многие чиновники и пользуются им активно, напомнила она.

Теперь Роскомнадзор сможет приступить к блокировке, как только получит решение суда. Технически она может начаться в течение часа после включения мессенджера в реестр запрещенной информации. По мнению руководителя стратегических проектов CAF Group Валентина Островского, блокировка может произойти сразу, поскольку решение судом уже принято. "Сторона защиты может обжаловать это промежуточное решение, но имеющаяся информация о том, что руководство Telegram дало указание не участвовать в суде, позволяет сделать вывод, что решение останется в силе", - полагает он. Адвокаты смогут в течение месяца подать на апелляцию.

ОБХОД ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

Эксперты придерживаются разных точек зрения по поводу того, как будут реагировать на запрет пользователи Telegram, которые привыкли к предоставляемым им сервисам. В интернете, соцсетях и мессенджерах уже появилась масса инструкций по уходу от блокировок. Однако, по мнению Островского, люди будут вынуждены перейти на другие мессенджеры, поскольку использование программ обхода не даст нормального эффекта общения.

В свою очередь, профессор кафедры финансовгого менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов напоминает, что альтернативные источники информации через Telegram-каналы стали весьма популярными. "Да и пользователи измеряются сотнями тысяч, и большинство будет мотивировано искать обходные маневры на любые запреты для получения необходимой для них информации", - считает он.

Что касается пользующихся мессенджером компаний и блоггеров, то многие уже напоминают о своих площадках на других платформах, отметила гендиректор Cros.Digital Ольга Сивкова. Кто-то начал создавать альтернативные блоги и каналы, как только появились первые упоминания о возможной блокировке Telegram. Благо российский медиарынок высококонкурентый и предоставляет клиентам массу возможностей.

"Какое-то время назад ЯндексДзен проводил системную работу по привлечению успешных авторов на свою платформу. И авторы крупных Telegram-каналов были первые в очереди на получение их грантов. В последние недели появляются посты, рекламирующие легкость перехода на Там-Там, а сегодня ВКонтакте заявил о своей поддержке свободы слова. Все авторы Telegram-каналов могут получить сертификат на 10 000 показов рекламы на каждую 1000 подписчиков", приводит она пример.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Ситуация складывается так, что в противостоянии властей РФ и Telegram стороны не пойдут на уступки, констатируют эксперты. "С одной стороны, Конституция РФ гарантирует право гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. С другой, считаем, что распространители информации должны сотрудничать с властями в интересах безопасности страны. Это диктуют современные вызовы", - рассуждает замдиректора НИИ "Институт правовых исследований и региональной интеграции" РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

По ее мнению, блокировка может сократить число российских пользователей на 40-50%, и как результат, прибыль Telegram может уменьшиться на несколько процентов.

В свою очередь, Ордов напомнил, что после проведения IPO на сумму более 800 млн долларов мессенджер может потерять гораздо больше, если не обеспечит конфиденциальность. "Прямые потери будут связаны с неизбежным сокращением российских пользователей, хотя сумма этих потерь вряд ли дотянет даже до 100 млн долларов. Кроме того, вопрос в эффективности процедуры блокировки. Если различные ухищрения разработчиков позволят легко обойти действия Роскомнадзора, то, возможно, Telegram даже выиграет на волне этого хайпа", - считает он.

Поэтому мессенджер с большой долей вероятности продолжит гнуть свою линию, сходятся во мнении эксперты. "В случае успеха в этом противостоянии с властью Telegram получит небывалую финансовую прибыль, большой прирост пользователей. Более того сможет выставить себя в нужном свете на западном рынке, где он не так популярен и уступает конкурентам. Таким образом, защищенность от вмешательства властей в жизнь мессенджера окончательно утвердится в качестве главного маркетингового преимущества Telegram", - рассуждает Косых.

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ

По мнению Сивковой, вернется ли Telegram в Россию – не технический и не юридический вопрос, а, прежде всего, вопрос бизнес-стратегии Павла Дурова. Например, LinkedIn изначально не был заинтересован в российской аудитории, поэтому после блокировки не стал вкладывать ресурсы в наш рынок и выполнять требования властей. В итоге русскоязычная аудитория фактически ушла с этой платформы. Да, есть узкая тусовка, которая продолжает использовать ресурс через VPN. Но развития платформы нет и быть не может.

"Нам кажется, что основной потерей Telegram станут многочисленные сервисы, которые государственные компании выстраивали на его базе. Это и Сбербанк, и Почта России, и многие другие. С одной стороны, никто не запрещает им продолжать использовать площадку, с другой стороны, делая это, они нарушают закон Российской Федерации. Поэтому об отслеживании посылки через Telegram вскоре стоит забыть. Но это скорее, проблема пользователей, а не самого мессенджера", - отмечает она.

В связи с этой блокировкой мы бы говорили больше о приобретениях: многие граждане Российской Федерации впервые познакомились с VPN и прокси-серверами, а Telegram получил отличную рекламную кампанию с подписью: "Ваши данные важнее закона". Особенно красиво это смотрится (и будет смотреться, когда новости дойдут до западной прессы) на фоне скандала с использованием консалтинговой компанией Cambridge Analytica личных данных десятков миллионов пользователей Facebook, резюмировала эксперт.