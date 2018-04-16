Роскомнадзор запустил процедуру блокировки Telegram

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор в понедельник утром на основании решения суда направил операторам связи и интернет-провайдерам информацию об интернет-ресурсах Telegram с целью ограничения доступа к ним. Тем самым запущена процедура блокировки мессенджера на территории РФ, которая, в соответствии с законодательством, должна быть произведена в течение суток.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Решение суда

Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам. Заявления Telegram о невозможности предоставить ключи шифрования суд счет счел недоказанными.

Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Согласно решению суда, мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Мессенджер уже не доступен ряду пользователей в России, рассказывают пользователи в соцсетях.

Роскомнадзор также намерен потребовать удаления приложения Telegram из магазинов приложений: ведомство уже начало юридически значимую переписку с владельцами всех магазинов приложений, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Telegram не идет на контакт

Администрация Telegram по-прежнему не намерена идти навстречу властям. По словам Жарова, представители мессенджера не выходили на контакт с Роскомнадзором.

При этом основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявил, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

По мнению Дурова, после блокировки Telegram террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN. При этом, как ожидает Дуров, в текущей ситуации часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook FB, что снизит национальную безопасность России.

Обходные маневры

В пятницу Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Жаров заявил, что Роскомнадзор будет наблюдать за исполнением операторами связи требования о блокировке Telegram, а применение пользователями средств обхода блокировки отслеживаться не будет. "Мы не "следим" за пользователями", - сказал Жаров.

Также он заявил, что Роскомнадзор не поддержит возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, поскольку все необходимые меры уже есть в законах.