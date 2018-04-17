Темпы роста экономики Китая превзошли ожидания

ПЕКИН, 17 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП Китая в 1-м квартале 2018 года превзошел ожидания, достигнув 6,8% и поумерив ожидания относительно спада во второй по величине экономике мира. Тем не менее, ослабевающие экспорт и производство могут затормозить рост в ближайшие месяцы, сообщает Dow Jones.

Темпы роста ВВП оставались без изменений по сравнению с предыдущим кварталом, и это укрепило некоторых инвесторов и аналитиков во мнении, что замедления экономики не избежать из-за предпринятых Пекином мер по снижению долгового бремени, которые уже негативно отразились на капиталовложениях в недвижимость, инфраструктуру и производство. Розничные продажи, тем не менее, оставались достаточно сильными, увеличившись на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Неожиданное укрепление экспорта в течение первых двух месяцев года, а также устойчивое внутреннее потребление и производство способствовали росту экономики страны. Кроме того, торговый конфликт с Вашингтоном пока что не оказал сильного влияния на экономику Китая, хотя некоторые экономисты ожидают изменения ситуации в случае длительной конфронтации.

"В ближайшем будущем нам придется столкнуться с проблемами в области торговли", - заявил во вторник представитель Национального бюро статистики Китая Син Чжихун. По его словам, высокий внутренний спрос сможет нивелировать любое возможное снижение зарубежных заказов. "Напряженность торговых отношений с США не может нанести серьезный удар по экономике Китая", - сказал он.

Тем не менее, существуют признаки ослабления трех китов, на которых держится экономика Китая: зарубежных поставок, внутренних продаж и промышленного производства. Фабрики Китая начинают сокращать объемы производимых товаров для зарубежного рынка.

По словам экономистов, это замедление спровоцировано ожиданиями относительно ужесточения барьеров на рынке США, а также ослабления мирового спроса после года, в ходе которого основные экономики мира демонстрировали единый импульс к росту. Синхронный рост мировых экономик "подходит к концу", согласно отчету Института международных финансов.

Вашингтон и Пекин обмениваются взаимными протекционистскими мерами в сфере торговли после того, как администрация президента США Дональда Трампа ранее в этом году ввела новые пошлины на импорт произведенных в Китае солнечных панелей, стиральных машин, а также стали и прочих металлов. Обе стороны угрожают введением новых пошлин. Эскалация конфликта взволновала рынки, породив опасения, что полномасштабная торговая война негативно отразится на мировой экономике в целом.

"Безусловно, это оказывает определенное влияние", - отметил Ся Айминь из Longi Green Energy Tech, компании, производящей солнечные батареи. По его словам, компания смогла нивелировать влияние введенных США пошлин посредством снижения затрат на производство. Рынок США остается важным для нас, отметил он, и компания намерена удвоить выручку от продаж в США в этом году.

Тем временем, несмотря на сильные показатели 1-ого квартала, программа правительства Китая по сдерживанию кредитования негативно отражается на капиталовложениях, особенно со стороны местных правительств и государственных компаний. В северо-западном регионе Синьцзян в апреле были приостановлены все спонсируемые государством строительные проекты в производственном секторе и сфере инфраструктуры, которые были запущены с января 2017 года. Это произошло из-за начала расследования на предмет достаточности финансирования этих проектов.

"Мы предпочитаем более медленные темпы роста увеличению долгового бремени", - говорится в заявлении агентства экономического планирования региона.

Подобные меры в сочетании с ожиданиями грядущих внешних проблем заставляют многих экономистов и инвесторов прогнозировать некоторое ослабление роста экономики Китая до конца года. Явный спад, по их словам, может ослабить решимость правительства продолжать осуществление мер по снижению долгового бремени, а также поставить на паузу программу по закрытию лишних производственных мощностей в промышленности. Эти меры обычно негативно отражаются на краткосрочных перспективах роста экономики.

"Следует сохранять баланс между контролированием рисков и поддержанием роста", - отметил Чжу Баолян, главный экономист State Information Center, компании, аффилированной с государственным агентством экономического планирования Китая. Для стимулирования роста, по его словам, следует снизить резервные требования к банкам, чтобы освободить средства для кредитования.

Экономисты и аналитики ожидают, что правительство Китая изменит свою позицию в случае замедления темпов роста ВВП ниже 6,5%, целевого уровня, определенного руководством страны на текущий год. Некоторые индикаторы за март, в том числе показатели экспорта, промышленного производства и инвестиций в основные фонды, должны ослабить импульс роста экономики Китая в ближайшие месяцы.

Положительное сальдо торговли Китая с США в 1-м квартале увеличилось, но зарубежные поставки сократились в прошлом месяце, и это привело к образованию дефицита внешней торговли Китая, что случается весьма редко. Промышленное производство в марте выросло лишь на 6% после роста на 7,2% в первые два месяца года, а за весь квартал рост промышленного производства в Китае составил 6,8%. Капиталовложения в строительство, производство и другие фиксированные инвестиции повысились в 1-м квартале на 7,5% против ожидавшегося опрошенными The Wall Street Journal экономистами роста на 7,7%.

Меры правительства по ограничению спекулятивной активности на рынке жилья и предотвращению перегрева этого сектора также начинают оказывать влияние на продажи жилой недвижимости. Они замедлились до 11,4% в 1-м квартале 2018 года, тогда как в течение первых двух месяцев 2018 года их рост составлял 15,7%.