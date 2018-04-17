Роскомнадзор прорекламировал Telegram блокировкой

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Паника, возникшая в российском сегменте интернета после блокировки Роскомнадзором популярного мессенджера Telegram, породила массу слухов и домыслов. Утром и днем 17 апреля появилась информация о том, что проблемы начали испытывать конкурент детища Павла Дурова - Viber и социальная сеть «Одноклассники», Amazon, ряд сетевых гипермаркетов и закусочных, и даже аэропорт "Шереметьево". Дуров готов платить гранты администраторам сервисов, поддерживающих работу Telegram в РФ

По мнению аналитиков «Прайм», коллапса в Сети в результате отключения «Телеги» не случится, а Роскомнадзор скорее обеспечил Дурову хорошую рекламу. Число пользователей мессенждера в России вряд ли сократится, но и увеличения ждать не стоит. Добросовестные компании, попавшие под блокировку случайно, не будут страдать. Доступ к их ресурсам возобновится, после того как ситуация нормализуется.

Блокировка Telegram

«Черной пятницей» для пользователей Telegram стало 13 апреля, когда Таганский суд Москвы принял решение удовлетворить иск Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Ростелеком) к Telegram и заблокировать мессенждер на территории России. Причиной конфликта стал отказ Павла Дурова, владельца сервиса, предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Блокировка началась спустя три дня – 16 апреля. Роскомнадзор направил требование об удалении приложения Telegram в магазины мобильных приложений и сервисов App Store и Google Play.

В первые же сутки у пользователей мессенджера в мобильной и стационарной версии возникли проблемы со входом в сервис, однако граждане нашли способа обойти блокировки. Часть вариантов была подсказана администрацией Telegram. В ответ Роскомнадзор заявил, что суд обязал "прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру Telegram", и решать эту задачу придется не только самому ведомству, но и компаниям, которые владеют VPN и прокси-сервисами.

По словам генерального директора "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова, случайная блокировка сторонних ресурсов вполне возможна.

"Поскольку это огромное количество IP-адресов с семизначными цифрами, гипотетически, все возможно, но это, наверняка будут временные явления. Задача решается конкретная и узкая, поэтому ситуация будет быстро исправляться", - считает эксперт.

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что мессенджеры устремились люди в поисках альтернативы Telegram, могли испытывать проблемы из-за высокой нагрузки. Но банковские структуры и магазины если и пострадали, то только из-за случайной блокировки их IP-адресов. При этом внутренние каналы деятельности не могли оказаться затронуты.

"Часть аудитории ищет, куда пойти. Идут в WhatsApp, Viber, возможно они не справлются. Как на Новый год. Что касается ПО в других отраслях, то это не связано с блокировкой", - пояснил он.

Уже 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что Telegram начал использовать их для обхода блокировки. В ответ Павел Дуров пообещал не пожалеть денежных средств на поддержку тех, кто помогает пользователям продолжить общение в мессенджере.

Константин Анкилов напомнил, что часть из этих ресурсов и так обеспечивают возможности доступа к заблокированным сайтам и сервисам, но если они будут финансироваться, то вероятность помощи в обходе блокировок возрастет.

Невинные жертвы

После начала отключения Telegram в Роскомнадзор посыпались жалобы от тех, кого "зацепило" случайно. В реестр запрещенных сайтов было внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Ряд российских компаний столкнулись с проблемами в работе из-за отсутствия доступа к своим ресурсам. На это в ведомстве ответили, что в СМИ публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов и даже открыли «горячую линию» по этому вопросу. Однако сайт самого Роскомнадзора вскоре "подвис". В ведомстве заявили, что ресурс подвергся нескольким хакерским атакам. Роскомнадзор открыл "горячую линию" для борьбы с дезинформацией после блокировки Telegram

По мнению Дениса Кускова, это могло стать ответом на блокировку, но, возможно, портал просто не справился с возросшей нагрузкой. Вариантов, почему перестал работать сайт Роскомнадзора, достаточно много. Но блокировка – не самое удачное решение, добавил он.

"Основной минус блокировки в том, что она не решает проблемы безопасности граждан. Не будет притока новых клиентов у Telegram, но те, кто был, будет пользоваться в полноценном формате, который для себя выбрали", - уверен эксперт.

Некоторые компании опровергли информацию о возникших проблемах в связи с блокировкой Telegram. После появившихся в прессе слухов представители аэропорта "Шереметьево" сообщили, что все сервисы работают в штатном режиме. В ряде ведущих российских банков отказались комментировать ситуацию, и не ответили на вопрос, повлияет ли отключение мессенджера Дурова на интернет-банкинг в России.

Чем все закончится

По словам Константина Анкилова, трафик Telegram сильно сократится. Есть альтернативы, но для многих абонентов это – очень удобный канал коммуникации. Кто-то будет по-прежнему изыскивать способы общения через него, кто-то окончательно перейдет в другие мессенджеры. Роскомнадзор проверяет сообщения об отключении других ресурсов из-за блокировки Telegram

"Глобально для Telegram в России это – негативная история. Мессенджеры будут конкурировать между собой. Большой интерес к «Тамтам», вспоминают про ICQ. Будет распределение между мессенджерами", - считает Анкилов.

Денис Кусков считает, что "определенный процент", наверное, уйдет. В России более популярен WhatsApp, Viber – в меньшей степени.

"Надо понимать, что в некоторых других странах про Telegram вообще не знают. Роскомнадзор провел колоссальную работу по пиару этой структуры и половина пользователей в мессенджере – благодаря ему. Он выполняет решение закона, которое не работает", - пояснил Кусков.



