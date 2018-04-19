Нефтяная сделка Саудовской Аравии и России оказалась успешной. Что дальше?

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Россия около 18 месяцев назад заключили рискованную сделку по сокращению нефтедобычи, пытаясь поддержать нефтяные цены.

Их усилия увенчались успехом. Избыточные запасы нефти, которые ограничивали рост цен, практически нивелированы, а котировки нефти Brent устойчиво держатся выше 70 долларов за баррель. Теперь двум нефтедобывающим странам необходимо решить, что делать дальше, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Представители Саудовской Аравии и России на этих выходных встретятся в городе Джидда и, как предполагается, оценят степень соблюдения квот по сокращению добычи 24 нефтедобывающими странами, которые в декабре 2016 года согласились присоединиться к сделке. На встрече также должны обсудить будущее сделки, срок действия которой истекает в конце текущего года.

Саудовская Аравия и Россия проведут переговоры относительного того, “какой намек дать рынку в отношении их действий в следующем году”, сказал один из представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Страны картеля тесно сотрудничают с королевством в вопросе сокращения нефтедобычи.

Нефтяные рынки внимательно следят за возможными сигналами. Явные признаки того, что страны готовы поддержать продление сделки, могут оказать дополнительную поддержку нефтяным котировкам в то время, когда геополитические факторы и возможные перебои с предложением и так толкают котировки выше. Производителям “необходимо дать рынку понять, что соглашение будет продлено”, считает Джонатан Голдберг из BBL Commodities, одного из крупнейших в мире хедж-фондов, ориентированных на инвестиции в сырьевые товары.

В картеле пообещали сократить мировую нефтедобычу на 2%. Обычно выполнение подобного рода соглашений – непростое дело, но на этот раз ОПЕК сдержала обещание. Участвующие в сделке страны сокращают совокупную нефтедобычу примерно на 1,9 млн баррелей в день, или на 1,98% от мировой нефтедобычи в 2016 году, на которой базируются расчеты.

Эти сокращения, а также увеличение спроса на нефть ввиду роста экономики США, Европы и Азии помогли практически полностью нивелировать избыточные запасы нефти в развитых странах.

“Когда цель (устранения избытка запасов) достигнута, встает вопрос о том, что делать дальше, - рассуждает Робин Миллз из Qamar Energy. – Но у России и Саудовской Аравии нет единого мнения на этот счет”.

По словам осведомленных источников, в саудовском правительстве хотят видеть международные цены на нефть не менее 75 долларов за баррель. Согласно Международному валютному фонду, королевству для проведения амбициозных экономических реформ и на ведение войны в Йемене нужны цены не ниже 70 долларов за баррель. Высокие цены на нефть в интересах Саудовской Аравии еще и по той причине, что в королевстве рассматривают возможность IPO государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco и вероятные сроки этого шага.

Между тем в России намекают, что цены на нефть уже достаточно высокие. Этой стране для балансировки бюджета хватило бы и цен около 53 долларов за баррель, замечают в московском инвестиционном банке "Ренессанс Капитал". В начале этого года министр энергетики РФ Александр Новак в интервью государственному ТВ назвал цены на нефть в районе 64 долларов за баррель "удовлетворительными". В последнее время Новак подает неоднозначные сигналы по поводу дальнейших решений России.

Ранее в апреле Новак сказал, что еще не получал предложений о продлении соглашения по сокращению объемов добычи нефти. Также он указал, что Россия рассматривает варианты сотрудничества с Саудовской Аравией вне рамок официального продления этого соглашения. В апреле Новак отмечал, что цели соглашения еще не достигнуты и отметил, и важно не допустить перегрева на рынке.

Российское правительство испытывает давление со стороны крупных частных нефтяных компаний. Эти компании ранее осуществляли крупные инвестиции в ряд месторождений и теперь хотели бы получить разрешение на увеличение добычи. В пресс-службе Министерства энергетики РФ заявили, что воздержатся от новых заявлений до совещания в Джидде.

Тенденции добычи нефти в Саудовской Аравии и России расходятся. В королевстве недавно удивили рынки неожиданным дополнительным сокращением производства нефти в марте на 40 000 баррелей в день. В результате уровень добычи в Саудовской Аравии на 130 000 баррелей в день ниже согласованного уровня, говорят в Международном энергетическом агентстве (IEA).

Однако добыча нефти в России, по данным IEA, с сентября выросла на 70 000 баррелей в день, превысив уровень производства нефти, оговоренный в соглашении.