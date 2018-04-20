Рост на сырьевом рынке не так прост, как кажется

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Утром в четверг в Нью-Йорке цены на сырьевые товары стремительно росли, однако к середине сессии рост стал выдыхаться. Это урок для всех инвесторов, чтобы они были осторожными при слишком быстром и масштабном росте цен на какой-либо актив.

По итогам торгового дня нефть Brent подорожала на 0,41% - до 73 долларов за баррель, а нефть WTI завершила торги почти без изменений около 68 долларов за баррель. Ранее в четверг цены на оба основных сорта нефти демонстрировали рост более чем на 1%. В то же время цены на цветные металлы по итогам дня сохранили достигнутые позиции: алюминий прибавил 6%, никель - 8%, медь – 2%. Маятник, похоже, качнулся от фондового рынка к сырьевым товарам, и некоторые стратеги-аналитики поспешили объявить о долгосрочном восходящем тренде, сообщает Dow Jones.

Рост цен на нефть, наблюдавшийся и ранее на этой неделе, ускорился после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по запасам. Управление энергетической информации Минэнерго США в среду сообщило о падении коммерческих запасов нефти на неделе 7-13 апреля на 1,1 млн баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали падение на 227 000 баррелей. Рост цен на нефть в среду более чем на 2% всполошил всех участников рынка, ставивших на позитивную динамику, и они все еще сохраняют напор. При этом котировки акций нефтегазового сектора держались хуже – паи биржевого фонда Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) снизились в цене на 0,14%.

"Об инвесторах на сырьевом рынке нужно знать две вещи: стадный инстинкт очень силен, у них бинарное мышление, и настроения могут сменяться очень резко", – заметил в телефонном интервью Barron's Майкл Тран, аналитик RBC Capital Markets. "Возможно, сейчас мы наблюдаем ранние стадии бычьего рынка, который может продолжаться много кварталов, и инвесторы действительно хотят не упустить момент", – добавил он.

В RBC в марте изменили свой взгляд на нефтяной сектор на оптимистичный после того, как в компании увидели благоприятные для прорыва нефтяных цен наверх факторы. Фундаментальные факторы при этом поддерживают ралли котировок. И, конечно, не стоит игнорировать геополитический риск, который может подтолкнуть цены еще выше, утверждает Тран. Нефтедобыча в Венесуэле может сократиться ввиду дополнительных санкций со стороны США или массовой забастовки рабочих нефтяного сектора страны. Кроме того, никто не может сказать, жив ли ливийский генерал Халифа Хафтар, который на этой неделе пережил инсульт.

Тран, однако, не ожидал, что нефтяные цены вырастут настолько быстро. В мартовском отчете он прогнозировал, что цены поднимутся в район 70 долларов за баррель, где они находятся уже сейчас, летом текущего года. Тран не прокомментировал, скорректирует ли он прогнозный уровень цен в следующем отчете.

Текущий рост цен на нефть выглядит многообещающим, но динамика сырьевых товаров в более долгосрочной перспективе будет зависеть от сельскохозяйственного рынка. В данный момент в сельскохозяйственном секторе не наблюдается сильного роста, особенно ввиду неопределенности относительно потенциальных торговых войн между США и Китаем. Однако соя, кукуруза и хлопок “обладают потенциалом (роста)”, утверждает аналитик BofA Merrill Lynch Пол Чиана. Он также предположил, что цены на нефть и медь могут продолжить рост с текущих отметок.

Драгоценным металлам не удалось поучаствовать в недавнем ралли. Цены как на золото, так и на серебро падали в четверг, и им может потребоваться какое-то время для возобновления роста. "Поддержка золота на рынке определенно растет. Однако с нашей точки зрения все же необходимо убедиться в устойчивости текущих уровней, прежде чем отказываться от ожиданий консолидации в краткосрочной перспективе", - говорит Кристофер Лоуни из RBC.

Один из аналитиков BMO уверен в том, что рост цен на никель, которые превысили уровень 15 500 за тонну впервые с конца 2014 года, будет кратковременным. "Мы считаем, что данный рост полностью был спровоцирован общими настроениями на финансовых рынках, основанных на неправильном восприятии новостных заголовков и сохраняющейся неопределенностью в связи с введенными против России санкциями", - отметил Колин Гамильтон из BMO Global.

Тем временем рост цен на сырьевые товары оказывает поддержку другим секторам рынка, подталкивая вверх цены на акции в Азиатско-тихоокеанском регионе и сглаживая ситуацию на валютном рынке, пишет Кит Джакс из Societe Generale. "Это помогает нивелировать опасения относительно политической ситуации в Мексике, провоцирует увеличение спроса на рубль, а также сглаживает влияние данных Австралии по занятости", - пишет Джакс в заметке под названием "Сладкая жизнь для нефтяных быков?". "Вероятно, этого даже будет достаточно для того, чтобы сохранить нисходящий тренд пары доллар США/канадский доллар…", - добавляет он.

Следует приготовиться к росту цен на сырьевые товары, но не забывать приглядывать за возможными рисками.