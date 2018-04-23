Эксперты указали на плюсы и минусы отзыва кабмина РФ на проект о цифровых активах

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Комментарии и уточнения правительства РФ по поводу законопроекта "О цифровых активах" в целом полезны и учитывают многие аспекты рынка, однако и в них есть спорные моменты, например, обязательный контроль за обменом криптовалюты на рубли или другую валюту на сумму от 600 тысяч рублей, заявили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Законопроект "О цифровых финансовых активах" был в марте внесен в Госдуму. Проект дает определения таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ. Одновременно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

В субботу правительство РФ сообщило, что в целом поддерживает законопроект, но считает необходимым его доработать. В частности, законопроектом предусмотрено, что им регулируется использование смарт-контрактов, но в документе это не отражено, поэтому кабмин считает необходимым предусмотреть соответствующие положения.

Также, по мнению правительства, необходимо отразить в документе регулирование правоотношений цифровых финансовых активов, уточнить понятие "майнинг", внести изменения в законодательство РФ о налогах и сборах, поскольку в нем не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок.

Правительство считает целесообразным и дополнительно урегулировать право иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек в обмен на токены российского эмитента. Кабмин также предлагает предусмотреть обязательный контроль за обменом криптовалюты на рубли или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тысяч рублей.

БОЛЬШОЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ ОТРАСЛИ

"Эти поправки, наверное, лучшее, что могло случиться с регулированием криптовалюты. Снят целый ряд вопросов, возникавших у отрасли к существующим законопроектам. Если поправки будут учтены в полном объёме, мы получим наиболее взвешенное с точки зрения мировой практики законодательство в области регулирования рынка майнинга и криптовалюты", - поделился своим мнением глава и сооснователь компании-разработчика ПО для блокчейна и платежной системы Quppy Дмитрий Никифоров.

"Фактически полностью майнинг будет выведен из "серой" зоны, учтён в качестве нормальной производственной деятельности, а операции с криптовалютой можно будет проводить как обычные рыночные сделки", - пояснил он.

"Для платёжных систем это создаст регуляторную базу для дополнительной безопасности сделок при переводе криптовалюты в "фиат" и обратно. И наконец, самое главное. Первоначальная редакция закона несла ограничительные, если не сказать, карательные функции в отношении новой отрасли. Однако поправки правительства резко снижают возможности манипуляций со стороны регуляторов, делая и майнинг, и сделки по криптовалюте не только полностью легальной, но и защищённой законом деятельностью", - добавил Никифоров.

Аналогичного мнения и член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин: "Действительно, поступившие в Госдуму варианты законопроектов являются положительным шагом в направлении развития и легализации цифровых активов и майнинга, но при этом требуют уточнения".

"С учетом того, что токены и криптовалюта будут признаны как цифровые активы, их учет среди финансовых активов, действительно, должен быть регламентирован", - также рассуждает эксперт.

"Самым важным комментарием является предложение ослабить ограничения, "разрешить россиянам инвестировать в иностранные криптовалюты и ввести упрощенную идентификацию для иностранцев, чтобы они могли вкладываться в российские проекты". Это является наиболее перспективным вектором развития и интеграции государства в мировое пространство цифровых активов, которое поможет привлечь новые финансовые ресурсы в страну, в том числе в обход санкций", - полагает он.

"Следует определить статус профессиональных участников - операторов обмена цифровых финансовых активов. Движение вперед в этом направлении может быть осуществлено гораздо быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Стоит согласиться с экспертами, которые считают, что в законопроект следует внести уточненное понятие майнинга", - полагает кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

НЮАНСЫ ОСТАЮТСЯ

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов считает, что пункты, касающиеся майнинга и хостинга, говорят о том, что "в России это не перспективное направление". Он также негативно оценил обязательный контроль за обменом криптовалют на фиатные средства на сумму от 600 тысяч рублей.

"Усиление контроля за обменом криптовалюты и определенные границы в 600 тысяч рублей тоже говорят о "закручивании гаек" в этой сфере деятельности. Вероятно, будут закрываться одни обменники и открываться другие. В остальных пунктах пока видна лишь формализация понятий", - считает он.

Еще один нюанс указал Дворянкин. "Что касается отличия токенов от криптовалют, тут, я считаю, что определений, указанных в законопроекте, более чем достаточно", - отметил он.