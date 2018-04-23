Рост зарплат бюджетников: реальный и мнимый

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. В 2018 году средняя заработная плата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15% и превысить прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза, говорится в обзоре Центробанка "О чем говорят тренды". Рост зарплат объясняется повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнением "майских указов" президента.

Положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019 году индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около 4%, отмечается в документе.

МРОТ и "майские указы"

Эксперты Банка России спрогнозировали, что основой роста зарплат бюджетников станет повышение МРОТ и выполнение "майских указов". С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 163 рублей против нынешних 9 489 рублей.

Заведующий лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) Вячеслав Бобков считает повышение зарплаты бюджетникам на 13-15% теоретически возможным. Повышение МРОТ приведет к росту базовых тарифных ставок, и далее по всей цепочке к увеличению заработной платы бюджетников, сказал Бобков агентству "Прайм". При этом, по его мнению, остается под вопросом, как повышение МРОТ обеспечивать и какие средства под это заложены.

"Прогноз Центробанка сделан исходя из текущих трендов, и причина, по которой Банк России стал говорить о возможном ускорении роста доходов бюджетников связана с тем, что у нас за первые два месяца уже зафиксирован достаточно быстрый рост зарплат в бюджетном секторе", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, статистика по январю говорит, что в государственных сегментах, например, здравоохранении рост зарплат составил около 30%, а в образовании - 20%. Поэтому расчеты ЦБ экстраполируют эту статистику, которая у нас уже есть по итогам первых месяцев этого года; вопрос не в том, есть ли эти деньги в бюджете, эти деньги уже выплачены.

Однако, по словам Бобкова, повышение зарплат часто идет за счет различных манипуляций. Учреждения прибегают к различным хитростям, переводят сотрудников на полставки или могут формально зачислить его в региональный филиал, где зарплата ниже. Таким образом, отпадает надобность реального повышения зарплаты. Иногда административных работников, у которых большая ставка, "назначают" научными сотрудниками, формально "повышая" таким образом зарплату научных сотрудников.

"Весь вопрос в том, кто профинансирует это повышение, профинансируют его из бюджета или опять будут выкручивать руки руководителям бюджетных учреждений, чтобы они искали внебюджетные доходы или сокращали ставки", - считает Бобков.

Зарплаты и реальные доходы

Отразится ли рост зарплат бюджетников на реальных доходах населения? Несмотря на рост зарплат в 2017 году на 3,4% в реальном выражении, располагаемые доходы граждан сократились на 1,7%, следует из данных Росстата. Такая разнонаправленная динамика была и в 2016 году. Падение продолжилось четвертый год подряд: в 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

В марте этого года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, сообщает Росстат. В феврале рост составлял 4,3% в годовом выражении. В целом за первый квартал 2018 года уровень доходов населения увеличился на 3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Столь ощутимый рост доходов эксперты объясняют существенным повышением окладов и выплат бюджетникам. Перед выборами президента РФ госструктурам пришлось лихорадочно исполнять "майские указы".

Реальные доходы падать не должны, у нас сейчас низкая инфляция, считает Бобков. По его словам, если рост зарплат в этом году составит 13-15 %, а инфляция не выше 4%, то произойдет рост и реальных зарплат, и реальных доходы населения.

Чем обусловлена разница в зарплатах ученых в столице и регионах России

Повышение зарплат безусловно скажется на реальных доходах населения, сказала Орлова агентству "Прайм". При этом она отметила, что когда Росстат считает доходы населения, то зарплаты составляют только 40% доходов. Там есть другие компоненты, которые гораздо более волатильны. "Динамику зарплат мы видим достаточно четко. По оперативной информации можно обновлять годовые прогнозы, а динамику по доходам населения Росстат выдает с большим лагом. Например, только в начале этого года мы получили полную картину по 2016 году, потому что есть показатели доходов по неформальному сектору, дохода от переоценки валютных позиций и так далее. Поэтому то, что доходы населения будут расти, это факт, но масштаб роста доходов - это большой вопрос", - считает эксперт.

"Центробанк пишет в своем отчете, что повышение зарплат является сильным инфляционным риском и ЦБ, как регулятор денежно-кредитного рынка, обращает внимание на этот индикатор. Естественно, что для Центробанка изменение зарплатного тренда - это и есть фактор, который требует более осторожно подходить к решению вопроса по снижению процентной ставки", - подытожила Орлова.