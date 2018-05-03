Новый налог может появиться в России в 2019 г

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Правительство серьезно нацелилось на введение нового налога: уже с 2019 года в России может заработать сбор на профессиональный доход. Так, в числе новых налогоплательщиков окажутся самозанятые граждане: няни, репетиторы, домработницы, а также все те люди, которые нелегально выручают средства от предпринимательской деятельности, оказывая частные услуги. Налог на доход самозанятых в 3% может появиться в РФ с 2019 г

По задумке Минфина, налог будем иметь две ставки: около 3% если услуга оказывается физическим лицам, и 6% - если юридическим. Предполагается, что предельный размер доходов, который будет попадать под этот режим — до 10 миллионов рублей ежегодно. Если индивидуальный предприниматель уже зарегистрирован в налоговой службе, он сможет выбрать: остаться на прежнем режиме налогообложения или перейти на новый. Схема уплаты налогов также предлагается крайне простая: правительство разработает мобильное приложение, где в личном кабинет надо будет вносить сумму получаемого за месяц дохода и уплачивать соответствующий налог.

Введение данного сбора – рациональный шаг с точки зрения пополнения федерального бюджета, а ставка по нему является вполне посильной для людей считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Тем не менее основная цель нового налогообложения заключается не столько в пополнении госказны, сколько в повышении прозрачности данной сферы занятости. В любом случае пока главным камнем преткновения является добровольная регистрация самозанятых людей. Пока население не будет понимать, зачем необходимо регистрироваться, оно не будет этого делать, а значит, не будет платить налоги.

Борьба за бюджет

Государство в текущих экономических условиях старается максимизировать доходную часть бюджета, говорит руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. "Вводя новый налог для самозанятых, государство руководствуется поговоркой "копейка рубль бережет", - замечает он.

По его мнению, ставки налога вполне обоснованы и необременительны, а с процедурой учета доходов и взимания налога не должно возникнуть проблем, по крайней мере в регионах с хорошим доступом в интернет. "Другой вопрос, что массово регистрироваться как "самозанятые" люди не пойдут, пока не будет инструментов контроля и выявления нелегальной предпринимательской деятельности", - полагает он.

Проще всего отследить регулярные платежи в разрезе плательщиков, сумм или периодов получения денежных средств на банковские карты, но учитывая, что в основном деятельность самозанятых - это оказание услуг физическим лицам, расчет в наличных будет безболезненным, уточняет он.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, новый налог является своего рода компромиссом. Его введение увеличит налоговую нагрузку на самозанятое население и домохозяйства в целом, косвенно это окажет давление на динамику реальных доходов и потребление, говорит он.

"Тем не менее, учитывая перечисленное, механизм введения небольшого налога на доходы самозанятых предпочтительнее риска наказания за нелегальную деятельность", - отмечает он, добавляя, что параллельно государству стоит заняться реализацией мер сокращения теневого сектора экономики, а также борьбой с обналичиванием средств.

Зачем это самозанятым?

Желание государства легализовать данную форму занятости понятна - самозанятые могут принести дополнительный доход в казну, говорит руководитель направления HR-исследований НАФИ Людмила Спиридонова. Однако самозанятые не торопятся регистрироваться и заявлять о своем способе заработка, так как для большей части из них это единственный источник дохода, с помощью которого они обеспечивают себя и свои семьи, замечает она.

"Государство попробовало политику "пряника" (налоговые каникулы), но она не принесла плодов - зарегистрировались менее 1 тысячи человек. Остальные не решились легализовываться, понимая, что рано или поздно каникулы кончатся и ставка налога возрастет. Теперь государство хочет попробовать политику "кнута" - пробует вывести самозанятых из тени, напоминая им про возможное наказание за нелегальное ведение бизнеса", - перечисляет она.

По ее словам, легализации самозанятых мешает отсутствие понимания, зачем это нужно, какие выгоды это принесет, а также отсутствие базовой культуры ведения бизнеса. Также играют роль внешние факторы - в условиях нестабильной экономической ситуации, прошедшей волны сокращений, урезания заработной платы, самозанятость для определенной доли россиян является единственным источником заработка, которым они не готовы делиться с государством.

"Как показал опыт прошлого года, дело не в размере налога. Возможно, нужно делать ставку на демонстрацию выгод и бонусов от легализации", - считает она. Бонусами может являться расширение клиентской сети, бесплатная консультация специалистов, сниженная кредитная ставка для развития бизнеса, дополнительные баллы к пенсии.

Не первая попытка

В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговые каникулы, которые действуют до конца текущего года. Инициатива провалилась: за год зарегистрировалось всего 813 человек. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, причина низкой эффективности предложенной ранее меры заключается в потенциальном наказании за незаконную предпринимательскую деятельность. Он напомнил, что если человека признают виновным в незаконной предпринимательской детальности, то все доходы, которые он получил, признаются нелегальными.

По словам замминистра, решение этой проблемы найдено: Минфин уже внес в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя — это избавит их от уголовного преследования за незаконную деятельность.