АНКАРА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры уже вторые сутки продолжает балансировать около рекордно низких значений по отношению к доллару, несмотря на то, что накануне Центральный банк страны объявил о ряде мер по поддержке нацвалюты.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

МЕРЫ ЦЕНТРОБАНКА И МИНФИНА

"Вся ликвидность, необходимая банкам, будет предоставлена при одновременном повышении лимита банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с 7,2 до 20 миллиардов евро", — заявил турецкий Центробанк, реагируя на обвал лиры.

Как отмечалось в документе, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам РЕПО и валютным размещениям со сроком погашения в 91 день. Кроме того, банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок. "Эти изменения приведут к росту на 3,8 миллиарда объема свободных банковских гарантий в турецкой лире", — говорится в заявлении Центробанка Турции.

О мероприятиях по стабилизации финансового рынка Турции сообщил также министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. "С ночи 13 августа правительство совместно с банковскими структурами начало реализацию плана, который позволит поддержать реальный сектор, где больше всего ощущается воздействие колебаний курса национальной валюты", — написал Албайрак в Twitter.

Министр отметил, что будет сделано все возможное для поддержки отечественного рынка, при этом меры не распространятся на банковские вклады. Валюта, хранящаяся на счетах в банках, не будет переводиться в турецкую лиру, отметил он, добавив, что распространители слухов, создающие ажиотаж на рынках, ответят за это по закону.

"Для нас важно обеспечить бюджетную дисциплину. Минфин не будет идти на уступки в вопросах внебюджетных расходов. Об этом четко проинформированы все структуры и банки", — написал Албайрак.

После заявления Албайрака об ответственности за слухи по поводу возможного изъятия валютных вкладов прокуратура Стамбула сообщила, что приступила к расследованию действий лиц, размещающих в связи с этим ложную информацию в соцсетях.

ЭРДОГАН НАЗВАЛ ДЕЙСТВИЯ США УДАРОМ В СПИНУ

Естественно, высказались по поводу финансового кризиса и политики. Президент страны Тайип Эрдоган назвал действия США ударом в спину, а объявленную Турции "экономическую блокаду" — продолжением попытки переворота в июле 2016 года. При этом, по его словам, падение курса турецкой лиры не обусловлено экономическими причинами.

"Турция встретилась с экономической блокадой. Было ясно, что атаки на Турцию, начавшиеся 15 июля (2016 года), не закончатся. Мы должны быть к этому готовы. За последние годы все нападки на нас объясняются лишь тем, что мы решительно стоим на защите своих интересов… То, что произошло с лирой, не имеет никакого отношения к экономике и тем кризисам, которые у нас были ранее… Наша экономика здоровая, стоит крепко и будет стоять. Курс валюты вернется к разумным показателям в ближайшее время", — заявил Эрдоган, выступая перед турецкими послами в Анкаре.

Он отметил, что действия США несовместимы с союзническими отношениями с Турцией. "С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять. Мы не сдадимся этим манипуляциям. В соцсетях много тех, кто занимается "экономическим терроризмом". Наша прокуратура ими занимается, мы их найдем и накажем, потому что это предательство страны. Те, кто говорит, что капитал будет изъят, — это сеть предателей", — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит развивать отношения с Россией "с учетом своих интересов".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что США ничего не смогут добиться от Турции путем санкций.

"В последнее время наши отношения с США дошли до нежелательной точки. Они не сделали ни одного шага по FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого из США добивается Турция — ред.), хотя мы им передали все документы. Мы ждем, что отношения станут здоровыми. Угрозами и санкциями от Турции никто ничего не добьется. Мы за примирение, но при этом не должно быть давления, нужно сесть за стол переговоров и с уважением относиться друг к другу", — заявил Чавушоглу

Он обвинил руководство США в том, что его действия подрывают стратегическое партнерство и союзничество с Турцией. "Они пытаются решить свои внутриполитические проблемы за счет Турции, в то время как Анкара, как всегда, ведет себя в высшей степени конструктивно… Несмотря на попытки ухудшить имидж Турции, наша страна остается одной из самых привлекательных для инвестиций", — добавил турецкий министр.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

В России, которая совместно с Турции реализует важнейшие проекты, кризис не остался незамеченным. "Это не та ситуация, где возможны какие-то такие гипотетические рассуждения", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Россия достаточным количеством ресурсов, чтобы помочь Турции, если она обратится с соответствующим запросом.

Песков добавил, что президенты стран Владимир Путин и Тайип Эрдоган на своей последней встрече не обсуждали вопрос оказания помощи Турции в связи с ухудшением экономической ситуации. По его словам, Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией, но эту тему необходимо скрупулезно проработать.

Как считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, Турция в состоянии оплатить контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400, получение которых поднимет военно-политический авторитет страны.

"Никаких угроз контракту нет. Начнем с того, что Россия предоставила Турции кредит для оплаты части данного контракта. Для взаиморасчетов будут использоваться если не доллары, то другие виды конвертируемых валют, поэтому никакого ущерба не будет. Возможностей турецкой экономики вполне достаточно, чтобы оплатить данный контракт и погасить кредит. Более того, в условиях, когда США массированно обрушивают экономику Турции с целью спровоцировать недовольство населения и свергнуть Эрдогана, турецкий лидер будет объективно сближаться с Россией", — сказал Коротченко РИА Новости.

По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, влияние курса лиры на стоимость строительства газопровода "Турецкий поток" будет зависеть от того, в какой валюте заключены контракты по проекту. "Но в любом случае, девальвация приведет к снижению стоимости стройки в долларах", — отметил он.

"Газпром" не прокомментировал влияние ситуации с турецкой лирой на стоимость "Турецкого потока". При этом компания уже начала работы в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей в рамках строительства газопровода, морской участок построен более чем на 60%. Стоимость "Турецкого потока" оценивалась в 7 миллиардов евро.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС?

Как заявил РИА Новости глава Института энергетических рынков и политики (Анкара) Волкан Оздемир, Турция для преодоления финансового кризиса должна перейти на экономическую модель государственного капитализма. "С моей точки зрения, либеральная экономика не на пользу Турции. Мы видим, как успешны китайцы в условиях государственного капитализма, в России тоже государственный капитализм, и Турция должна следовать таким примерам. В Турции велика доля молодежи, это потенциал для производства. Но маловероятно, что можно использовать ее с таким частным сектором. Значит, Турция должна вернуться к экономической политике (основателя республики Мустафы Кемаля) Ататюрка в 30-е годы, то есть частный сектор должен сохраниться, но государственный — самый важный", — сказал Оздемир.

По его словам, при реализации сегодняшней экономической модели Турция не сможет избежать негативного сценария в экономике. "Турция хочет перейти во внешней торговле на юани, рубли, но это не так легко. Страна сейчас находится под ударом США, которые бьют не только по Турции, но и РФ и Ирану. У Турции среди стран, которые попали под удар США, самая хрупкая экономика. У России есть профицит во внешней торговле, у Турции же, наоборот, дефицит платежного баланса. Это нездоровая ситуация, мы видим обвал курса рубля, иранского риала, но с лирой дела обстоят хуже всего. Поэтому необходимо структурное изменение турецкой экономической политики", — отметил эксперт.

В то же время он видит причины кризиса не только в давлении США, но и во внутренних проблемах Турции. "Импорт был дешевый, брали долгосрочные внешние кредиты, чтобы финансировать потребление. Турции нужно избегать экономики потребления, но этого можно добиться лишь в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной — мы все равно будем страдать", — подчеркнул эксперт.

РЕАКЦИЯ ГРАЖДАН

Столица Турции, несмотря на переживаемый страной финансовый кризис, живет обычной жизнью, ажиотажа в магазинах и обменных пунктах валюты не наблюдается, однако жители Анкары встревожены, поскольку эта ситуация уже начинает сказываться на них, передает корреспондент РИА Новости.

Около обменного пункта валюты в столичном районе Чанкая нет скопления народа, но, по словам его владельца Ахмета, многие клиенты в растерянности. "Никакой паники в нашем бюро обмена нет, люди меняют доллары на лиры и наоборот, как обычно. Но появились те, кто меняет деньги, пытаясь выгадать на нестабильности курса валюты. И чувствуется, что многие люди в растерянности. Больше всех волнуются те, у кого есть накопления, более бедные клиенты не особо расстраиваются, хотя тоже понимают, что падение лиры ударит по ним, даже если у них нет долларовых запасов", — говорит Ахмет.

Владелец компании по продаже туров и авиабилетов Эркан жалуется, что отели в туристических районах Турции в последние дни предпочитают иностранцев, расплачивающихся долларами. "Столкнулись в последние дни с неприятной ситуацией: отели в Анталье и других туристических центрах не продают места гражданам Турции за лиры, оставляя их для продажи иностранцам за доллары. Нам говорят, что мест нет, но это неправда. Мы возмущены этим. В продаже авиабилетов по внутренним направлениям пока провалов не чувствуется — ведь люди, в основном, бронировали билета задолго до кризиса, однако по международным перелетам цены выставляются в долларах, они резко увеличились, люди начали отказываться от поездок, у них рушатся планы на отпуск", — говорит Эркан.

Владелец продуктового магазина Догукан говорит, что число покупателей у него пока не изменилось, но он обеспокоен другим. "Сегодня я не смог купить, как всегда, у своего оптовика кешью, миндаль и кедровые орехи: он сам не смог их купить, поскольку они поступают в Турцию из-за границы за доллары, и у него не хватило денег. На нас идет волна американских санкций. Но США давят санкциями и Россию, и Иран, а с ними не происходит катастрофы, потому что у той же России есть производство, нефть, продажа вооружения. Иран тоже держится внутренними ресурсами. А у нас? Мы пережили много кризисов, но нынешний хуже, чем все предыдущие, потому что раньше у нас была своя промышленность, свои банки, свое производство, и нам удалось собственными силами справиться с глобальными экономическими вызовами", — говорит Догукан.

А сейчас, по его словам, в Турции почти все фабрики, заводы, банки, компании проданы иностранному капиталу. "Мы полностью зависим от доллара, нам не за что ухватиться, не за что спрятаться, ничего своего нет, и нефть мы покупаем. Пока власть держится на патриотической риторике и надеется перевести волну негодования беднеющего на глазах народа в другие русла, обвиняя в кризисе внешних и внутренних врагов. К сожалению, у этой позиции есть много сторонников, которые не понимают, что происходит", — добавляет он.