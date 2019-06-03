МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Торговые войны, инициируемые США, в июне останутся главным фактором волатильности на глобальных рынках, однако, по мнению части опрошенных агентством "Прайм" экспертов, это не помешает направлению движения российского рынка акций вверх. Россия в мае перевыполнила сделку ОПЕК+ почти на 35%

В последний день мая рублевый индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум — 2665,42 пункта. Долларовый индекс РТС завершил торги пятницы на уровне 1287,09 пункта.

Ряд аналитиков считает, что торговые войны способны негативно повлиять на отношения инвесторов к рисковым активам, к числу которых относится и российский фондовый рынок. Также среди факторов давления на рынок акций РФ они называют падение нефтяных котировок и удешевление акций после закрытия реестра акционеров на получение дивидендов, так называемый "дивидендный разрыв".

Однако большинство из опрошенных экспертов полагает, что нефтяные котировки, обвалившиеся со среды по пятницу примерно на 11,5%, до 62 долларов баррель по марке Brent — минимума с февраля, — все же способны будут вернуться в течение месяца в район 70 долларов. И здесь важным фактором станут ожидания продления соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран на предстоящем саммите, который запланирован на начало июля. Что же касается дивидендных разрывов, то они могут быть довольно быстро закрыты.

Это, по мнению большинства экспертов, может отправить рублевый индекс Мосбиржи штурмовать новые исторические максимумы и преодолеть отметку в 2700 пунктов, а долларовый индекс РТС – отметку в 1300 пунктов.

ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ

В июне на российском рынке акций может усилиться волатильность главным образом в силу внешних факторов — повышенной неопределенности в развитии торговых споров с опасностью их распространения на новые страны и коррекционных движений рынка нефти, отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

"Торговые трения между США и КНР, судя по всему, затянутся на более продолжительный срок, что будет снижать привлекательность рискованных стратегий. Торговые войны, как текущие, так и потенциально новые, могут значительно замедлить темпы роста мировой экономики, поэтому принятие долгосрочных торговых решений сейчас также невозможно", — добавляет Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Виктор Шастин из ИК "Велес Капитал" не ожидает движения индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов в силу негативного фона, когда нефть и индексы акций развивающихся рынков снижаются. К тому же в июне часть крупных российских компаний будут фиксировать права на дивиденды (Сбербанк, "Норникель", "Северсталь", НЛМК, "Магнит"). "Котировкам нужно будет закрывать дивидендные разрывы, чтобы расти дальше, то есть чисто технически расти дальше будет сложнее", — поясняет он.

ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

По мере приближения встречи ОПЕК+ на рынке нефти могут наблюдаться спекулятивные движения, которые вкупе с политической напряжённость, связанной с Венесуэлой, Ираном, Ливией, способны вернуть котировки Brent к уровню 70 долларов за баррель, ожидает Дейнека. Таким образом, по его оценке, российский рынок может по крайней мере удержаться от масштабной просадки в июне.

"Макроэкономическая политика в РФ остается более чем адекватной ситуации в экономике, из-за чего макроэкономические риски низки, оценки российских компаний по мультипликаторам явно не завышены, чтобы вызывать коррекцию на фиксации прибыли", — комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

У отечественного рынка есть все шансы преодолеть отметки в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300 пунктов по индексу РТС, даже несмотря на негативный внешний новостной фон, считает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал". Сильная отчетность нефтегазовых компаний поддерживает интерес инвесторов к бумагам сектора, отмечает она.

"Индекс Мосбиржи демонстрирует устойчивость к внешнему негативу, что, на мой взгляд, неудивительно. Аналогичная ситуация была в декабре прошлого года. Поддержку рублевому индикатору оказывают такие рыночные тяжеловесы, как "Лукойл", "Газпром" и "Роснефть". Бумаги нефтегазового сектора, как правило, позитивно реагируют на ослабление курса рубля в связи с валютной переоценкой стоимости компаний", — комментирует аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Учитывая, что в бумагах того же "Газпрома" у большинства иностранных инвестиционных фондов был недовес, даже просто докупки его в портфели могут в краткосрочной перспективе перекрыть негатив от эскалации торговых войн, также полагает Кирсанова.

Если же поддержка фактора "Газпрома" ослабнет, то у индекса Мосбиржи остается еще другой триггер роста — ослабление курса рубля, который поможет рублевому индексу удержаться на достигнутых уровнях, даже если индекс РТС немного снизится, также замечает она.

Шастин добавляет, что индекс Мосбиржи приносит 7,2% дивидендной доходности за 2018 год, что выступает поддержкой уже сейчас.

Дроздов также отмечает, что за рост индекса Мосбиржи выступает начало дивидендного сезона, в рамках которого российские компании выплатят порядка 1,9 триллиона рублей, и вполне возможно, что индекс Мосбиржи и дальше будет обновлять свои максимумы, а РТС протестирует уровень 1300 пунктов.

Пройти расстояние до 2700 пунктов по индексу Мосбиржи при благоприятной ситуации можно за считанные недели, считает Брагин.

"Если риски для индекса Мосбиржи не очень высоки, то индекс РТС, рассчитываемый в долларах США, может ощутимо просесть просто на ослаблении рубля. Российская валюта, в отличие от цен российский акций в последние годы, гораздо сильнее реагирует на изменение внешних условий, и, например, сильная коррекция на глобальных рынках может спровоцировать сильное, пусть и, скорее всего, неустойчивое, ослабление рубля", — продолжает Брагин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Богдан Зварич из Промсвязьбанка продолжает ориентировать инвесторов на бумаги компаний, работающих на внутреннем рынке и предлагающих хорошую дивидендную доходность, что может поддержать их акции в преддверии дивидендного сезона.

"Здесь мы положительно смотрим на такие бумаги, как акции ЛСР, МТС, ФСК ЕЭС и "Энел России". Также, на наш взгляд, потенциал для роста имеют бумаги "Полюса" и Сбербанка. В частности, ожидаем, что акции Сбербанка могут достаточно быстро закрыть "дивидендный гэп" и продолжить восходящую динамику", — рекомендует он.

По мнению Георгия Ващенко из компании "Фридом Финанс", лидерами роста в июне будут акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", ВТБ.

"Поскольку мы ожидаем слабую нефть, то нефтегазовый сектор может оказаться слабым в июне. Торговая война Китая и США также способна привести к спаду потребления металлов, что отразится на бумагах российских металлургов. Возможно, что в июне более высокий спрос будет наблюдаться в защитных бумагах, то есть акциях телекоммуникационных компаний и электрогенерации", — полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".