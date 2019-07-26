МОСКВА 26 июля — Dow Jones. На рынке биткоина в начале 2019 года царила скука, которую невозможно было представить во время роста этой криптовалюты в сторону 20 000 долларов США в конце 2017 года.

Сейчас же все изменилось. В 1-м квартале биткоин торговаться около 4 000 долларов США, но затем воспрянул духом и подскочил выше 10 000 долларов, чему отчасти поспособствовала торговая война между США и Китаем, а также планы Facebook запустить собственную цифровую валюту Libra.

Федеральная резервная система США подлила масла в огонь, перейдя от повышения ставок в 2018 году к разговорам о их вероятном снижении в ближайшем будущем. Ожидается, что ставки будут снижены уже в среду, по итогам очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Более мягкая денежно-кредитная политика в США должна спровоцировать дальнейшее укрепление биткоина.

"Биткоин все чаще воспринимается в качестве актива-убежища на случай радикальных изменений в налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике", — отметил Мэтт Хуган из Bitwise Investment.

"И это действительно работает", — добавил он.

Томас Ли, управляющий партнер Fundstrat Global Advisors, отметил, что биткоин действительно подвержен воздействию со стороны макроэкономических факторов, особенно динамики доллара США. По его словам, так как инвесторы уже ожидают снижения ставок, реакция биткоина будет зависеть от того, изменится ли курс доллара.

"Если решения ФРС окажут влияние на доллар, то это повлияет и на биткоин. Мы наблюдали это в прошлом году, когда повышение ставок ФРС провоцировали укрепление доллара и снижение биткоина", — добавил он.

Ли считает, что снижение ставок ФРС, в котором почти никто не сомневается, вероятно, "будет расценено как негативный фактор для доллара и позитивный – для биткоина". По итогам заседания, завершившегося 19 июля, руководство ФРС просигнализировало о вероятном снижении ставок на 25 базисных пунктов. Один базисный пункт равен сотой части процентного пункта.

Как и другие наблюдатели за рынком, трейдеры на рынке биткоина отслеживают тон ФРС и ее риторику относительно перспектив политики, отметил Хуган. "Дальнейшее смягчение политики станет сильным позитивным фактором для цен на биткоин", — добавил он. Такие активы, как биткоин и золото, которые не приносят процентной прибыли, становятся все более привлекательными по мере падения ставок, сказал аналитик.

Кроме того, на рынках растут опасения относительно зависимости ФРС от политической ситуации. Президент США Дональд Трамп уже пытался заставить ФРС снизить ставки, "и многие беспокоятся, что он сможет найти способ ослабить доллар в преддверии выборов, чтобы оказать поддержку экономике, или же что курс доллара превратится в инструмент экономической политики", сказал Хуган. По его словам, все это свидетельствует в пользу несуверенных активов и оказывает непосредственную поддержку биткоину.

По словам Хугана, два дня напряженного допроса Facebook в конгрессе на предмет проекта цифровой валюты Libra обернулись благом для биткоина в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что этот процесс серьезно затормозил ралли биткоина.

Слушания в конгрессе "показали криптовалюты как важную часть будущего, а также дали понять, что децентрализованная структура биткоина является преимуществом", сказал он. Политики могут запретить Libra и ограничить действия Facebook, но "нельзя найти представителя биткоина, которого можно вызвать на слушания в конгресс".

— Автор Ben Walsh, ben.walsh@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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