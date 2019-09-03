МОСКВА, 3 сент — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и обозначил дату первого конкурса – он пройдет не позднее 1 апреля 2020 года. К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство. Еще один критерий – стоимость актива. которая должна превысить 250 млн гривен (9,6 млн долларов).

Многие, в том числе украинская элита, не считают государство эффективным собственником. Список большой приватизации на 2019 год правительство страны утвердило еще в январе. В него включены Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", Объединенная горно-химическая компания, "Президент-отель", фармкомпания "Индар", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". В перечне также завод "Электротяжмаш", компании "Азовмаш", "Сумхимпром", "Ориана" и "Украгролизинг".

ЧТО НА ПРОДАЖУ?

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это далеко не окончательный перечень. "Активизация приватизационной работы – не только предвыборный лозунг Зеленского, но и требование МВФ, кредитующего страну. На продажу могут быть выставлены активы из банковского сектора, такие, как Ощадбанк, которым, возможно заинтересуются крупные игроки-нерезиденты из США, Турции или Восточной Европы. Но и внутренние интересанты тоже могут рассматривать пакет – к примеру, тот же олигарх Игорь Коломойский", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

К потенциально интересным для инвесторов активам он отнес украинский аналог РЖД — "Укрзализныца". Там есть очень перспективные направления, например, транзит в Польшу и Восточную Европу. Компания весьма рентабельна, в том числе, за счет эксклюзивного права продажи билетов на российском направлении.

Заманчива и украинская газотранспортная система, которая сейчас проходит процесс реформирования. В случае ограничения или полного перекрытия транзита российского газа, система и подземные газохранилища могут быть использованы для временного хранения топлива. Однако это может быть интересно лишь при условии доступа к российскому газу, полагает эксперт. Очень интересны порты, через которые проходит значительный объем внешней торговли.

Оборонные активы, такие как "Укроборонсервис" или концерн "Антонов" тоже привлекательны, равно как и объекты в сфере машиностроения, энергетики – они сулят неплохие прибыли. Однако здесь могут быть сложности из-за суженного рынка сбыта – разрушенные торговые отношения с Россией лишили компании традиционных партнеров, а новые связи сформированы не в полной мере, отмечает он.

ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ

Главная причина распродажи – отсутствие денег в украинском бюджете, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Страна переживает пиковый период выплат по внешнему долгу, поэтому остро нуждается в средствах. С учетом возможной потери газового транзита ситуация становится еще более острой. На сегодняшний день проблема оптимизации затрат и наполнения бюджета Украины доходами беспокоит власти в Киеве все больше, рассуждает Тимофеев. Мысль, что масштабная приватизация госкомпаний может принести бюджету Украины несколько десятков миллиардов гривен, кажется все более привлекательной по мере нарастания проблем в экономике.

"По состоянию на август этого года годовой план поступлений от приватизации в Украине выполнен на 2,1%. Поступления в бюджет, которые должна была обеспечить приватизация, заменили за счет госзаймов, после чего государство уже заняло 311,5 млрд гривен", — напомнил он.

В этой ситуации не исключено, что украинские власти переоценят объекты в сторону повышения с учетом курса и новых реалий. Так, Тернопольская энергокомпания, чей пакет на старте оценивается от 20 млн долларов, может быть выставлена более чем за 50 млн долларов, полагает Тимофеев.

"Конечно, все понимают, что потребуется немало средств на обновление сетей и другой инфраструктуры, однако оценка стоимости все же пока ниже рынка", — говорит он.

Есть и "трудные" для продажи объекты, такие, как "Запорожьеоблэнерго", который находится в промышленной зоне и "заточен" на промышленные компании. "Харьковоблэнерго", хоть изначально оценивался выше, будет продаваться дешевле, чем актив в Запорожье из-за огромных долгов компании.

БЕЗ КИТАЙЦЕВ НИКУДА

При этом эксперты напоминают, что большая приватизация проходит на Украине не впервые – объекты продают в частные руки, а затем возвращают назад и снова по кругу. Пример с Приватбанком – наиболее одиозный, но в то же время не единственный. Сейчас же, если владельцами активов станут западные игроки при содействии МВФ, "отыграть назад" не получится – интересы частного бизнеса за рубежом надежно защищены, рассуждает Абзалов.

Таким образом, распродажа, скорее всего, состоится и может привести к тому, что контроль над активами обретут олигархические группировки. Но и появление внешних игроков из США, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии тоже весьма вероятно.

В этой ситуации не стоит забывать о противостоянии США и Китая – Вашингтон стремится не допустить китайские компании к украинским активам, прежде всего, в сфере высоких технологий. Показателен пример с авиастроительным предприятием "Мотор Сич". Перед недавним визитом на Украину советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в СМИ появилась неофициальная информация, что одной из его целей является помешать приобретению более 50% акций "Мотор Сич" китайскими компаниями.

По мере развития технологии 5G интерес к украинской распродаже могут проявить такие китайские гиганты, как Huawei. "Интересно посмотреть, как Киев будет одновременно пытаться продавать активы по требованию МВФ и не отдавать их китайцам, как настаивают США", — иронизирует Абзалов. На фоне грядущих осенью 2020 года американских выборов это противостояние может еще сильнее накалиться, заключает он.