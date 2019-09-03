МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" во вторник продолжили рост последних дней. К середине дня бумаги нефтяной компании дорожали почти на 21%, до 37,295 рубля – максимума с апреля 2016 года, префы — на 12,8%, до 38,135 рубля — максимума с 16 июля текущего года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Во вторник обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" лидируют по объему торгов — более 7,5 млрд рублей против около 4 млрд рублей у традиционного лидера Сбербанка. В понедельник объем торгов также был повышенным для этой бумаги — порядка 4 миллиардов рублей. В целом за три неполных рабочих дня (пятница, понедельник и вторник) обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли уже на 40,5%, привилегированные акции подорожали за этот период на 18,7%.

Спрос на акции нефтяной компании резко вырос после появления новости о создании дочерней компании с целью вложений в ценные бумаги. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 28 августа в Сургуте было зарегистрировано ООО "Рион", в учредителях которого значится ПАО "Сургутнефтегаз". Вид деятельности новой компании – вложения в ценные бумаги.

Дочерняя компания может заняться инвестициями и в другие финансовые инструменты, ее стратегия инвестирования может сильно отличаться от того, что представляют себе трейдеры, например, это могут быть сверхнадежные государственные долговые бумаги, российские или зарубежные, либо драгоценные или редкоземельные металлы в качестве защитных активов, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Эта неопределенность могла создать ажиотаж вокруг компании.

Однако, по мнению экспертов, ожидания рынка могут оказаться излишне оптимистичными. "Дочка", прежде чем на нее можно возлагать какие-то ожидания, должна показать хорошие результаты. А это сейчас непросто: исходя из отчетов за последние несколько месяцев, ВТБ и Сбербанк потеряли на валютных операциях. Далеко не факт, что трейдеры "Сургутнефтегаза", играя на валютных и фондовых биржах, сумеют сделать неплохую прибыль, рассуждает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Он высказал мнение, что отчасти в акциях наблюдается коррекционное движение. В июне были отсечки на дивидендах – тогда бумаги просели, а теперь идет отскок.

РАЛЛИ БУДЕТ НЕДОЛГИМ

В целом для "Сургутнефтегаза", как и для других компаний сектора, 2019 год окажется не столь богат на прибыль, как 2018 год. Причины – слабый рубль, общее снижение добычи, спад цен на нефть. На этом фоне после всплеска котировок, по мнению экспертов, откат назад весьма вероятен, причем в скорой перспективе.

"Пока бумаги растут, трейдерам не стоит идти против несущегося локомотива и играть на понижение, однако надо быть готовым к коррекции", — советует Дроздов.

Ралли в акциях "Сургутнефтегаза" уже подходит к концу: это была эмоциональная реакция в ответ на вероятность распечатывания денежного запаса компании для выкупа собственных акций, которого ждали много лет, рассуждает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

В действительности оснований для веры в такой сценарий немного, просто в отсутствие значимых новостей и при наличии большого объема свободной ликвидности на рынке, который искал себе применение, новость о создании "Сургутнефтегазом" дочерней компании была воспринята особенно остро. Однако эта острота вскоре сойдет на нет, если не будет дополнительных новостных поводов. В этом случае обыкновенные акции с большой вероятностью вернутся к отметке 33 рубля, а префы — к 35 рублям, прогнозирует Антонов.

При этом сам российский рынок акций в настоящее время не демонстрирует существенных колебаний на фоне недостатка идей и неопределенности в мировой экономике. Эксперты полагают, что локальная спекулятивная история с бумагами "Сургутнефтегаза" не станет драйвером для потенциального роста.

Доля "Сургутнефтегаза" в индексе ММВБ невелика, и рынок в большей степени реагирует на внешние факторы и конъюнктуру на сырьевых площадках. Главное – отсутствие движения вверх на американских биржах, а глядя на них, остальные тоже предпочитают "придержать коней", отмечает Антонов.