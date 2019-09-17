МОСКВА, 17 сен — Dow Jones. Если общенациональная забастовка работников автомобильной промышленности не прекратится, убытки General Motors Co. могут достигнуть 100 млн долларов в день.

Как считают аналитики автомобильной отрасли, эта забастовка, которая началась в понедельник и в которой участвуют примерно 46 000 штатных работников более чем на 30 заводах в 10 штатах США, может сократить прибыль GM на 50-100 млн долларов в день. К концу рабочей недели остановка производства на этих заводах может сократить ожидаемую операционную прибыль GM за 3-й квартал (около 3,5 млрд долларов) более чем на 10%, хотя GM сможет отчасти наверстать упущенное, когда забастовка закончится, указывают аналитики.

Бизнес в США приносит GM наибольшую прибыль, однако забастовка началась в непростой момент и для крупнейшего автопроизводителя страны, и для Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers). GM стремится восстановить утерянную рыночную долю в прибыльной категории грузовиков-пикапов и продолжает выводить на рынок обновленные пикапы, претерпевшие наибольшие изменения за последние 20 лет. Базирующаяся в Детройте компания также сталкивается с падением прибылей в Китае, на своем крупнейшем рынке по продажам, а также со стагнацией цены акций.

Кроме того, GM сокращает расходы в США, чтобы попробовать защититься от потенциального спада продаж в этой стране, который может наступить после длительного фундаментального роста. По словам представителей GM, в рамках реструктуризации, объявленной в ноябре прошлого года, компания должна сократить 4,5 млрд долларов расходов к концу следующего года. GM остановила многие заводы, сократив 3300 рабочих мест. По словам компании, большинство этих работников были наняты на других заводах компании.

Переговорщики UAW требуют, чтобы GM не закрывала остановленные заводы, повысила зарплаты и выплаты работникам с более низким стажем и приняла дополнительные меры, чтобы защитить гарантии занятости временных работников.

Стороны расходятся по ряду ключевых вопросов сильнее, чем это обычно бывает на данном этапе переговоров, сообщили информированные источники. Среди главных камней преткновения – здравоохранение и положение временных работников.

GM начала переговоры с решимостью не допустить роста своих расходов на персонал, сообщили источники. Это обычный приоритет для автопроизводителей из Детройта, однако на этот раз менеджмент GM придает этому вопросу особую важность, поскольку компания готовится к возможному циклическому спаду.

Тем не менее забастовка может заставить компанию вернуться за стол переговоров с более выгодным предложением, особенно если убытки будут расти и ухудшать ее финансовые перспективы. По оценке Credit Suisse, потери GM от забастовки могут превысить 50 млн долларов операционной прибыли в день. Morningstar Inc. оценивает потенциальные убытки ближе к 80 млн долларов в день, а Citigroup Inc. – примерно в 100 млн долларов.

Ключевым вопросом на переговорах стало желание автопроизводителя задействовать большее количество членов UAW, классифицируемых как временные работники. Это поможет компании быстро сократить производство в случае спада на автомобильном рынке США. Руководство GM заявило инвесторам, что теперь компания лучше подготовлена к поддержанию прибыльности в условиях спада. По их словам, это связано с тем, что более высокий процент членов профсоюза, включая как временных, так и некоторых других работников, получит довольно ограниченные льготы при увольнении вследствие уступок, которых добилась компания на прошлых переговорах.

Временные работники составляют около 7% персонала GM. UAW хочет ограничить использование временных работников, поскольку они пользуются меньшими льготами, даже если выполняют ту же работу, что и штатные работники, состоящие в профсоюзе.

Даже если GM и UAW урегулируют свои разногласия и заключат предварительное соглашение, добиться его ратификации членами профсоюза на этот раз, вероятно, будет сложнее, чем в прошлом, считают эксперты по занятости.

Некоторые рабочие по-прежнему недовольны GM из-за закрытия заводов. Другие также критикуют руководство UAW из-за расширяющегося многолетнего антикоррупционного расследования на федеральном уровне. На прошлой неделе это расследование привело к обвинениям в хищениях в адрес высокопоставленного чиновника профсоюза и бывшего помощника президента UAW Гэри Джонса.

Чиновник не ответил на эти обвинения. UAW в своем заявлении указал, что, хотя эти обвинения вызывают у него опасения, профсоюз уверен в том, что правительство неверно истолковало факты.

— Автор Mike Colias, Mike.Colias@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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