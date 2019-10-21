МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Исчезновение в 2016 году в Кемеровской области управляющего шахтой "Коксовая-2" Евгения Лазаревича вызывает особое внимание не в Сибири, и даже не в России, а в Лондоне, где небольшая армия пиар-агентов, частных следователей и юристов работает за кулисами, чтобы донести историю исчезновения Лазаревича до политиков и журналистов, пишет The Guardian. Цель лоббистских усилий – создать проблемы угольному магнату Александру Щукину, который находится под домашним арестом в России, и его семье, в частности, дочери Елене Щукиной и ее мужу Ильдару Узбекову, которые живут в Лондоне.

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов, констатирует издание. Спустя неделю после исчезновения Лазаревича его автомобиль Ford Explorer был найден в Новокузнецке, в 30 милях от угольной шахты, где он работал управляющим, контролируя ее ликвидацию. По словам его сестры Анны, номерной знак автомобиля был снят, а его салон обработан перцем, чтобы полицейские собаки не смогли взять след. С тех пор о нем не было никаких известий, кроме одного «зловещего постскриптума». В марте следующего года на мобильный телефон матери Лазаревича Тамары поступило два звонка. "Мама, мама", — только и успел сказать ее сын, прежде чем линия оборвалась.

"Исчезновение Лазаревича — лишь одна сюжетная линия в большой истории о враждующих олигархах, которые считают британские СМИ, парламент и суды пешками на гигантской шахматной доске. Это история, которая дает редкое понимание того, как в их упорной битве за превосходство истина и ложь сталкиваются так часто, что невозможно понять, где заканчиваются факты и начинается выдумка", — рассуждает автор материала.

СЛЕД ГОРНОГО МАГНАТА

Как и многие другие управляющие сибирских шахт, Лазаревич подвергался запугиванию со стороны организованных преступных группировок, которые хотели незаконно получать уголь. Однажды его похитила банда, которая хотела, чтобы он подписал документы, передающие им его шахту. Как утверждает семья похищенного, незадолго до исчезновения он решил дать показания против влиятельного угольного магната Александра Щукина.

Щукин, бывший горный инженер с бескомпромиссным характером, нажил состояние в 90-е годы, когда в составе консорциума бизнесменов он приобрел шахты и другие промышленные объекты в Сибири. По оценке Forbes, его состояние составляет более 1,8 млрд долларов (1,4 млрд фунтов). Однако он начал терять влияние, в ноябре 2016 года, за месяц до исчезновения Лазаревича, Щукину было предъявлено обвинение в вымогательстве акций угольной шахты, напоминает издание.

Оно констатирует, что документов, подтверждающих заявление Анны Лазаревич о готовности ее брата дать показания против Щукина, нет. Равно как нет подтверждений обвинениям в адрес магната, обнародованным в 31-страничном документе под названием "Кровь, уголь, деньги" (Blood Coal Money), представленном в этом году в Вестминстере группе влиятельных людей Великобритании.

"Этот документ якобы был подготовлен в рамках стремления шахтеров, которые считают Щукина ответственным за исчезновение Лазаревича, к справедливости с привлечением народного финансирования", — пишет газета.

Кроме этого, в документе отслеживается поток денег в Лондон со стороны главного актива семьи Щукиных, шахты "Полосухинская" в Сибири, которая находится в управлении траста, зарегистрированного на Кипре. "Главными бенефициарами этого траста являются дочь Щукина Елена и ее муж Ильдар Узбеков", — сообщается в статье.

Газета добавляет, что в документальном фильме, сделанном в сопровождение к документу "Кровь, уголь, деньги", содержались диковинные заявления об отношениях между секретной разведывательной службой Ми6 и Узбековым. Фильм так и не вышел в свет, поскольку Ильдар Узбеков подал на создателей фильма в суд за клевету.

ДЕЛО В КОНТРОЛЕ НАД ШАХТОЙ

В свою очередь, представители Щукина указывают, что исчезновение произошло уже после его ареста, и никаких обвинений или подозрений в адрес магната озвучено не было. У него никогда не было деловых связей или отношений с Лазаревичем или шахтой, на которой Лазаревич работал в качестве конкурсного управляющего по банкротству, напоминают они.

Издание также ссылается на встречу The Observer с Узбековым, в ходе которой тот предположил, что истинная цель этой кампании черной пропаганды против него, его жены и тестя заключается в том, чтобы вырвать контроль над их семейным кипрским трастом и владением угольной шахтой "Полосухинская", которая приносит им доход в 100 млн долларов в год и десятки миллионов долларов в виде налогов российским властям.

"Щукина допрашивали, — говорит Узбеков. — Нет никаких фактов или доказательств его причастности". "Полиция знает, кто это сделал, — таинственно добавляет он. — Они держат подозреваемого под круглосуточным наблюдением. Причина, по которой я это знаю, заключается в том, что однажды местная полиция решила, что те же люди обсуждают и мое убийство". Британская пресса уже писала ранее об угрозах в адрес Ильдара Узбекова и Елены Щукиной.

Узбеков признал, что не видит конца пропагандистской войне за контроль над шахтой, более того, высказал мнение, что она будет усиливаться, заключает The Guardian. Ранее российский Forbes писал, что, по мнению Узбекова, заказчиками атаки на Александра Щукина могут быть коллеги по угольному бизнесу Андрей Бокарев и Руслан Ростовцев, с которым семья Щукина судится за активы в разных юрисдикциях. Еще одним участником лоббистской кампании называют Рустэма Магдеева, который участвовал в конфликте с партнером Узбекова Дмитрием Цветковым вокруг ОКБ им. Симонова. Взятый под арест генеральный директор ОКБ Александр Гомзин обвинял Магдеева в лоббировании интересов израильского ВПК.

ЦЕНЗУРА В ЛОНДОНЕ

Статье в The Guardian, описывающей войну вокруг кемеровских шахт, предшествовала новость о том, что корреспондент телеканала AlJazeera Уилл Джордан обвинил свою телекомпанию в цензуре и уволился в знак протеста. Последние несколько месяцев Джордан работал над расследованием, отправной точкой для которого послужила громкая публикация в The Times в июне этого года о том, что британская спецслужба Ми5 начала расследование лоббистской кампании России по оказанию влияния на решения властей Великобритании, в ходе которой россияне получали поддержку от высокопоставленного члена парламента лорда Бэллингэма, одного из официальных представителей премьер-министра Великобритании по вопросам торговли.

Лоббисты, по утверждению издания, убеждали британские власти принять меры против российского олигарха Александра Щукина и его семьи. Уилл Джордан подготовил расследование под названием FishyBusiness, где исследовал реальные причины появления фильма "Кровь, уголь, деньги" и назвал заказчиков анти-щукинской кампании. Расследование должно было выйти в конце лета, но руководство AlJazeera сняло материал с эфира без объяснения причин.

В своем многостраничном обращении к руководству Уилл Джордан назвал это актом цензуры. Как считает The Guardian, такое решение может дорого обойтись катарской телекомпании, которую могут зарегистрировать как "иностранного агента", что скажется на репутации телеканала как независимого источника информации.