МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Каждый предприниматель задумывается о том, как получить максимальную прибыль и выгодные налоговые условия для своего бизнеса. Оценив все плюсы и минусы, некоторые из них решают зарегистрировать компанию в офшорной территории. Это делают как начинающие бизнесмены, так и крупные игроки вроде Apple и Microsoft.

Офшорный бизнес начал активно развиваться на рубеже XIX-XX веков как результат глобализации и активного экономического взаимодействия стран. Если говорить об офшорах как о явлении, то попытки ухода от уплаты налогов стали предприниматься сразу после их появления.

Чарльз Адамс в книге "Влияние налогов на становление цивилизации" приводит в качестве примера историю античной Греции и одного из центров торговли — острова Родос, который после введения двухпроцентного налога потерял 85% торгового оборота.

Сегодня понятие "офшор" не сильно изменилось и работает примерно так же, как в древней Греции. Это территории с низкими или нулевыми налогами для иностранных компаний, которые ведут деятельность за пределами страны, выгодными для предпринимателей условиями бизнеса и возможностью скрыть его истинного владельца.

В апреле 2018 года международная неправительственная организация Global Witness подсчитала, что только в британских офшорах хранится 47 млрд долларов российских денег. Это, по данным GW, в пять раз больше суммы, которую россияне хранят в английских банках.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ОФШОРЫ

Офшорных зон много, и их статус постоянно меняется, так как меняется законодательство. То есть, условия регистрации и ведения бизнеса могут стать менее привлекательными. В декабре 2017 года Совет Евросоюза перечислил более 40 государств, налоговый режим которых он счел недостаточно прозрачным и справедливым, и пригрозил внести их в черный список. В него попали страны Карибского бассейна, например, Кюрасао, Гренада, Доминикана, арабские государства, например, Катар и Бахрейн, африканская Намибия, страны бывшей Югославии и многие другие. То есть, страны с неоднозначным налоговым режимом нашлись практически в любой точке мира. Вопрос лишь в том, какая окажется более привлекательной для конкретного бизнеса.

КАК РЕГИСТРИРУЮТ КОМПАНИИ

Сложность регистрации компании в офшоре зависит от законодательства страны и от того, насколько надежно владелец хочет защитить свою анонимность. Заняться этим можно как самостоятельно, так и обратиться в компанию, предоставляющую подобные услуги. Цена начинается от 500-600 долларов в зависимости от страны.

Уолл-стрит: все началось с платана

На минимальном уровне для регистрации потребуется только копия загранпаспорта и доказательство места проживания. Стоимость будет расти с появлением новых посредников. Для начала это регистрационный агент, который подает документы от лица компании. Его сотрудники за дополнительную плату могут выступать номинальными владельцами и директорами. Цепочка посредников может быть очень длинной, что позволяет заработать гражданам офшора, занятым в этом бизнесе, и самой стране.

Постепенно все больше офшоров ужесточают требования к размещенным в них компаниям. В ответ на требования Совета Евросоюза правительства целого ряда стран приняли законы, которые с 2019 года обязывают организации открыть реальные офисы и нанять сотрудников. Таким образом, ведение бизнеса в этих офшорах стало менее выгодным, а в некоторых случаях и более дорогим, чем в оншорах – странах и территориях, не предоставляющих налоговые льготы вне зависимости от того, где ведет деятельность компания.

ПАНАМСКИЙ АРХИВ

Иногда "разоблачение" владельцев офшорных компаний все же происходит и выясняется, что свой "тайный" бизнес есть практически у всех элит. Самое громкое произошло в 2016 году. Целый год заняла у 380 журналистов из 70 стран мира работа над "панамским досье" — конфиденциальные документы компании-посредника Mossack Fonseca оказались в руках газеты Süddeutsche Zeitung. В них, как утверждала газета, были приведены свидетельства причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

КАК С ОФШОРАМИ БОРЮТСЯ В РОССИИ

В России сам факт владения компанией, зарегистрированной в офшоре, не является преступлением. Однако существует целый ряд нормативных актов, регулирующих эту сферу бизнеса. Например, еще в 2013 году был принят закон, который запрещает чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами (ИФИ), в том числе компаниями. В 2016 году, уже после публикации "Панамского архива", в него были внесены поправки, предусматривающие наказание за косвенное владение и использование ИФИ, а также было наконец четко сформулировано, что именно считать такими финансовыми инструментами.

В 2014 году принят закон о деофшоризации, обязывающий предоставлять в налоговые органы сведения о владении офшорными компаниями и платить налоги, которые для физлиц составили 13%, для юрлиц – 20%. В 2015 году законом запретили заключение госконтрактов с офшорными компаниями.

На процесс деофшоризации, который в России активизировался в 2013-2014 году, повлияло не только начало ужесточения законодательства, но и кипрский кризис. Тогда ЕС настаивал на том, чтобы ввести единовременный налог на все вклады в стране, около трети от суммы которых принадлежало россиянам. В итоге парламент Кипра предложение не поддержал. Но сложившаяся ситуация очертила новые риски для владельцев офшоров.

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ В МИРЕ

Соответствующее законодательство есть в США, где, по данным Национального бюро экономических исследований NBER, офшорные компании зарабатывают 142 млрд долларов в год, налоги с которых могла бы получить страна. В качестве офшоров используются даже штаты с более мягкой фискальной политикой. Для борьбы с этим в США действует несколько законов. Они регулируют обмен информацией по компаниям с некоторыми странами Европы, а также закрывают лазейки – передачу активов родственникам, длинную цепочку посредников, использование холдинговых оншорных компаний и так далее.

Страны Европы тоже пытаются вернуть бизнес в страну с помощью законов. Штрафы и налоги для офшоров действуют в Великобритании, Германии, Франции и других государствах ЕС.