МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Как сообщает МИД ФРГ, это было сделано в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

"Федеральное министерство иностранных дел объявило сегодня двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года (WÜD). Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что ожидание от Москвы содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ".

Издание Spiegel сообщило также, что МИД ФРГ вызвал российского посла и передал ему ноту.

"МИД ФРГ утром в среду официально вызвал посла РФ Сергея Нечаева и передал соответствующую вербальную ноту", — пишет издание. В ноте Россию призывают к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве, сообщает издание.

Напомним, что в конце августа 2019 года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. Как сообщала газета Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа заявила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. Ведомство сообщало, что были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

Следствие по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине передано в генпрокуратуру ФРГ, сообщили в среду, 4 декабря, в пресс-релизе ведомства. "Генеральная прокуратура сегодня, 4 декабря 2019 года, приняла расследование убийства, совершенного 23 августа 2019 года в Берлине, российско-грузинского гражданина Торнике К. Имеется достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации", — говорится в заявлении и подчеркивается, что в деле имеется "политический подтекст", который потребовал пересмотра результатов расследования, которое ранее вела прокуратура Берлина.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

МИД России в свою очередь сообщил, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", — указали в министерстве.

"Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", — заключили там.

Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ".

Комментируя ситуацию, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва зеркально ответит на высылку двух сотрудников посольства РФ в ФРГ, если те являются дипломатами.

"Существует международная практика, не нами придуманная, предусматривающая всегда ответную высылку дипломатов, как правило, в том же числе. Так что у России есть все основания сделать это", — пояснил он и уточнил, что зеркальный ответ последует, если высланные сотрудники посольства являются дипломатами, а не техническими персоналом.