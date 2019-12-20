ПУТИН РАССТАВИЛ АКЦЕНТЫ

Главным событием недели стала пятнадцатая по счету большая пресс-конференция президента Владимира Путина, длившаяся более четырех часов. Глава государства постарался ответить на максимальное количество вопросов. Наибольший интерес вызвало его высказывание о том, что можно было бы убрать оговорку "подряд" в норме о количестве президентских сроков. Давая оценку нынешней ситуации в стране, Путин заявил, что, по его мнению, в РФ наступила ситуация внутренней стабильности, хотя в экономике проблемы еще остаются. Он заверил, что государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения. Эту задачу следует решать на основе роста производительности труда и роста ВВП, но никак не путем раздачи денег из резервных фондов, отметил президент. Последние нужны в случае изменения конъюнктуры на нефтяных рынках.

Комментируя вопросы, связанные с пенсионной системой, российский лидер заверил, что все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере. Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите, добавил Путин. Он также заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится и даже не обсуждается. Один из журналистов рассказал о беспокойстве пенсионеров о том, что индексация пенсии выше уровня инфляции в федеральном законе прописана только до 2024 года. В ответ президент заявил, что этот процесс продолжится и после 2024 года.

ГАЗОВЫЙ КОМПРОМИСС ПРИБЛИЖАЕТСЯ

В четверг в Берлине более шести часов подряд шли консультации делегаций России и Украины при участии ЕК и Германии по газовому вопросу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу, которое рассмотрят в Москве и Киеве, и после одобрения сторонами оно будет подписано. В Минэнерго Украины сообщили, что российская и украинская делегация качественно отработали это решение, которое приближает стороны к подписанию итогового договора. Тот факт, что Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на финальные договоренности, подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак.

Стороны не стали разглашать детали предварительного соглашения, поскольку оно еще должно быть рассмотрено в столицах вовлеченных стран, и лишь после их одобрения стороны перейдут к формальному подписанию. Тогда подробности станут достоянием широкой общественности. В ближайшие дни переговоры продолжатся, в том числе, в пятницу запланирована встреча в Минске с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера. Затем, в субботу, состоятся технические переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома". По мнению экспертов, учитывая позитивные подвижки в переговорном процессе, вероятность достигнуть окончательного соглашения к концу года достаточно высока. Возможно, итоговый результат будет озвучен уже на следующей неделе. Это станет позитивом для всех участников диалога, продемонстрировав, прежде всего, их способность идти на компромисс ради общей выгоды.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ УГОЛОВЩИНЫ

В начале недели в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер Nginx, а затем и одноименную компанию, основали и зарегистрировали сотрудники "Рамблера". Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5. В интернет-холдинге сочли, что исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц. Однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая и инициировала уголовное дело.

Новости об уголовном деле вызвали озабоченность у бизнес- и IT-сообществ, посчитавших неприемлемым метод решения спора по авторским правам в уголовной плоскости. Позже появилась информация, что "Рамблер" намерен попросить правоохранительные органы о прекращении уголовного дела и проведет консультации с основателями Nginx об урегулировании спора. В диалоге примет участие и новый акционер компании – F5. По мнению "Рамблера", в современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости.

OPEL ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ

Компания Opel объявила о возвращении на российский рынок после пятилетнего отсутствия и уже начала принимать предварительные заказы на две модели. Первые автомобили появятся в 11 дилерских центрах в следующем году. Россиянам предложат кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и пассажирский автобус Vivaro. Три модели Opel Grandland X и Opel Vivaro будут импортировать из Айзенаха (Германия), Opel Zafira Life для местного рынка будут собирать на конвейере калужского завода ООО "ПСМА Рус". В компании заявили, что Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж, подчеркнули в Opel.

Предлагаемые россиянам машины изготовлены на основе французских платформ, поскольку бренд Opel является сейчас собственностью концерна Peugeot-Citroen (PSA). К примеру, кроссовер Grandland X — это копия Peugeot 3008 или Citroen C5 Aircross. Кроссовер полностью сохранил французскую техническую начинку. Zafira Life тоже имеет мало общего с прежней моделью – теперь это брат-близнец Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Vivaro – клон Peugeot Expert. Бюджетных моделей Opel пока не представил: стоимость Grandland X начинается от 1,7 млн рублей, Zafira Life – от 2,5 млн рублей. По мнению экспертов, Opel потребуется несколько лет, чтобы вернуть уровень продаж, который был у компании до ухода из России в 2015 году. Не факт, что это вообще ему удастся, поскольку массовый рынок ориентирован на бюджетные модели, а в выбранном среднем сегменте конкуренция очень высока.

ЧЕТВЕРТЫЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ В МИРЕ

Еще одна новость автомобильного рынка – подписание автоконцернами PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) соглашения о слиянии на паритетных началах. Цель — создание четвертого по величине мирового автопроизводителя по объему продаж, и третьего — по выручке. Акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы. Ожидается, что годовой объем продаж автомобилей объединенной компании составит 8,7 млн штук, выручка составит почти 170 млрд евро, операционная прибыль — более 11 млрд евро и маржа операционной прибыли 6,6%. Предполагается, что 46% выручки новой компании будет приходиться на Европу, 43% — на Северную Америку.

В конце октября советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса на паритетных началах. В начале недели соглашение поддержали советы директоров PSA Group и Fiat. После новостей о слиянии акции обеих компаний начали расти, поскольку инвесторы благоприятно оценили сделку.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2": НА ГРАНИ САНКЦИЙ

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его. Это вызвало закономерную реакцию как в России, так и в Германии. Путин пообещал, что Москва будет зеркально отвечать на подобные шаги, назвав их недружественными, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Берлине против экстерриториальных санкций США и намерены "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока-2".

Кроме того, сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о риске "сокрушительных и фатальных" американских санкций швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2". Они отметили, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководители компании будут лишены возможности въезда в США. Однако, по мнению экспертов, строительству газопровода, которое вышло на финишную прямую, уже вряд ли что-то помешает.

ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ

На этой неделе в СМИ появились сразу две новости, не получившие официального подтверждения, но тем не менее любопытные. В среду в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире основателя и совладельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, а также в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. В четверг те же СМИ сообщили, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. Однако группа "Сафмар" опровергла информацию как об обысках, так и о допросе основателя, заявив, что она не соответствует действительности. В Кремле также заверили, что ничего не знают об этом.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники написало о том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Банка России другой госструктуре. Якобы рассматривать схемы передачи акций начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень кабмина. В качестве причины в статье был назван конфликт интересов — ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Позже первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов назвал эту информацию "слухами, которые ходят уже 20 лет". "У Высоцкого есть песня хорошая", — добавил первый зампред ЦБ, видимо имея в виду песню "Слухи". Припевом в ней выступает фраза: "Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам // А беззубые старухи их разносят по умам".



