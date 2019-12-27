СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕ СЛОМИТЬ

В начале недели стало известно, что из-за введенных в минувшие выходные США санкций против "Северного потока-2", компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу. Она запросила разъяснение у американского Минфина, и после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы. Россия работает над ответными мерами на санкции США, в МИД РФ заявили, что симметричный подход никто не отменял. Однако никакие конкретные меры пока не были озвучены. Американские санкции объясняют желанием продвинуть на европейский рынок свой СПГ, однако российский трубопроводный газ на 30% дешевле. Этим объясняется недовольство Германии: в Берлине считают поведение США агрессивным вмешательством в европейские дела.

Российские власти заверили, что РФ обладает мощностями, позволяющими достроить "Северный поток-2" в обозримой перспективе: осталось уложить около 160 км трубопровода, и работы займут несколько месяцев. По оценке экспертов, трубоукладочных судов, подобных тем, что имеются у швейцарской Allseas и отозванных из-за санкций США, у России нет. Однако есть те, что все же способны помочь "Газпрому" достроить "Северный поток-2", только медленнее. Подходящее судно можно попробовать купить через цепочку фирм – как в свое время в СССР в условиях санкций США удалось осуществить сделку "газ – трубы" или поставить в страну финские глубоководные аппараты. Конечно, это дорого: судно-трубоукладчик может стоить 300-500 млн долларов. Но ржавеющая в водах Балтики труба финансово, репутационно да и символически гораздо хуже, считают они.

ПОЕЗДА В КРЫМ

Президент Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом он лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Днем позже в Симферпополь отправился первый поезд из Москвы, с Казанского вокзала. Оба поезда торжественно встречали жители и руководство региона. Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГУП "Крымская Железная Дорога" (КЖД) 24 декабря. К началу движения поездов крымские виноделы выпустили серию вин "Крымский мост".

Украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело после прибытия поезда в Крым из Санкт-Петербурга через Керченский мост за "незаконное пересечение госграницы", а в Евросоюзе заговорили о "нарушении государственного суверенитета Украины". На странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В Госдуме, однако, ответили, что РФ не будет слушать указания, когда речь идет об ее национальных интересах. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту увеличит число отдыхающих в следующем году на 10-20%. Для лучшей организации турпотока власти Крыма предлагают властям Краснодарского края наладить железнодорожное сообщение с Краснодаром и Анапой ближе к лету 2020 года.

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

Правительство РФ на итоговом заседании в среду одобрило план приватизации на следующую трехлетку. Он включает 293 предприятия — 207 хозяйственных обществ и 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны РФ. Из них к приватизации намечены семь крупных, в частности, ВТБ, "Совкомфлот", НМТП, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод. Кроме того, план может быть дополнен иными крупнейшими компаниями. В отношении каждого из таких активов подготовят план действий в зависимости от их роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок. В отношении ряда компаний приватизация пройдет путем допэмиссии. Снижение доли государства должно позволить компаниям привлечь деньги на развитие. Готовые к сделкам активы власти планируют приватизировать максимально быстро – в 2020-2021 годах.

Руководители ряда упомянутых активов высказали мнение, что приватизация может быть затруднена. Так, глава РЖД Олег Белозеров назвал оптимальной на сегодня ситуацию, когда государство владеет 100% акций предприятия. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, вариантов приватизации госбанка немного и все они сложные, поскольку он находится под санкциями. В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что приватизацию в России необходимо проводить не сверху, а снизу, начиная не с крупных компаний, а с ФГУПов и МУПов. Если приватизировать крупные активы, будет много проблем с их дальнейшей работой. Это можно делать только на фондовом рынке, мелкими пакетами, не больше 1-2% в одни руки, считает он.

ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ

Минэнерго на этой неделе внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года. Она содержит задачи и целевые ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса. Достижение этих целей потребует добычи газа в стране в период до 2024 года в диапазоне 795–820 млрд кубометров в год, а затем, до 2035 года – 850–924 млрд кубометров. При этом Минэнерго допускает в будущем доступ независимых производителей к экспорту трубопроводного газа. Производство СПГ Россия планирует нарастить до 46-65 млн тонн к 2024 году и до 70-82 млн тонн к 2035 году, продолжится либерализация его экспорта. Добыча нефти и газового конденсата в РФ в период до 2024 года планируется на уровне 555–560 млн тонн, до 2035 года — 490-555 млн тонн. Добыча угля — до 2024 года ожидается в объеме 448-530 млн тонн в год, до 2035 года — 485-668 млн тонн в год.

Минэнерго РФ предлагает расширить доступ компаний к нераспределенным участкам полезных ископаемых на континентальном шельфе страны. Планируется создание долгосрочных инвестиционных условий для ускоренного освоения месторождений Арктики и континентального шельфа России. В проекте энергостратегии заложен рост энергопотребления в 1,18-1,25 раза. Как ожидается, к 2035 году 65 регионов РФ перейдут на метод "альткотельной". Это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии.

ALIBABA ЛИДИРУЕТ В АЗИИ

Китайская интернет-компания Alibaba стала лидером по капитализации в азиатском регионе, сообщает издание Nikkei Asian Review. По состоянию на 20 декабря капитализация компании выросла на 60% по сравнению с концом прошлого года — до 570 млрд долларов. Среди мировых компаний по стоимости Alibaba занимает седьмое место, между американскими Facebook, которая оценивается в 588 млрд долларов, и Berkshire Hathaway (554 млрд долларов). По мнению экспертов, ее успех объясняется как технологическими прорывами, так и ростом покупательной способности, прежде всего, в Китае. Помимо электронной коммерции компания активно инвестирует в облачные технологии и другие перспективные направления бизнеса.

У Alibaba есть все шансы сохранить первенство – как минимум на азиатском рынке – и в 2020 году. Очевидно, что компания не "почивает на лаврах", а продолжает активно и агрессивно развиваться. Она строит платформу электронной мировой торговли (eWTP), которая к 2036 году должна обслуживать 2 млрд клиентов. Китайские власти намерены наращивать средний класс в стране, поэтому популярность онлайн-торговли будет расти. Что касается возможного появления новых игроков такого же уровня, то это вряд ли возможно, полагают аналитики. Текущая ниша уже плотно занята. Возможные изменения в этом плане произойдут только со "сменой парадигмы", но для этого должна произойти новая технологическая революция.

АВИАКАТАСТРОФА В КАЗАХСТАНЕ

В пятницу утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. По данным на момент написания материала, погибли 15 человек. Состояние еще 10 пострадавших крайне тяжелое. Всего в больницы города Алма-Аты госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было. В МВД Казахстана сообщили, что в числе иностранцев там находились граждане Украины, Китая и Киргизии.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета, запрещены и полеты самолетов типа Fokker-100. В России данные модели не эксплуатируются, сообщили в Росавиации. Однако эксперты указывают, что Fokker — это отличный самолет, который зарекомендовал себя во многих авиакомпаниях мира. При отказе одного двигателя, что является предположительной причиной катастрофы, он может продолжать полет.