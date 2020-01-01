КИЕВ, 1 янв /ПРАЙМ/. Новый оператор официально приступил к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины по европейским стандартам. Это было одним из ключевых условий для продолжения транзита газа из России в Европу через украинскую территорию с 1 января.

Киев и Москва с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых – транзит. Сторонам удалось достичь понимания и заключить контракты лишь 30 января вечером, практически за сутки до истечения срока действующих. Новый контракт на транзит вступил в силу с 1 января 2020 года.

В рамках договоренностей компания "Оператор ГТС Украины" и российский "Газпром" заключили межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах. Украина и РФ также урегулировали взаимные претензии по газу.

Первая ночь работы ООО "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме, отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту, сообщил в среду глава компании Сергей Макогон. "Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", — написал он в Facebook.

ВЫДЕЛЕНИЕ НОВОГО ОПЕРАТОРА

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, 24 декабря завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы и утвердила тарифы на прокачку газа. Его создание было необходимо для перехода Украины на европейские правила работы, которые были законодательно внедрены по примеру ЕС, и, как следствие, стали необходимы для заключения соглашения с РФ на транспортировку газа в Европу через украинскую территорию с 1 января 2020 года, когда истек предыдущий контракт.

Независимого оператора создали путем его отделения от "Нафтогаза". Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в компанию ООО "Оператор ГТС Украины". Для завершения процесса новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финалом стал вывод ООО из состава группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов.

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) также признал завершенным создание независимого оператора.

По завершении сертификации новый оператор получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года. В течение месяца после сертификации "Оператор ГТС" должен отчитаться перед регулятором об укомплектовании штата сотрудников из "Укртрансгаза". Также в течение года регулятор с привлечением Антимонопольного комитета и секретариата Энергосообщества будет анализировать, как соблюдаются требования о независимости нового оператора от "Нафтогаза".

"Мы радуемся, потому что доказали и себе, и миру: Украина выполняет свои обязательства и является надежным партнером в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Благодаря европейским правилам, Украина значительно усиливает надежность поставок энергоносителей в каждый дом и на каждое предприятие", — прокомментировал завершение сертификации глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

При этом он напомнил, что "Оператор ГТС Украины" начал работу в июле, в октябре компания подала заявку на сертификацию по модели ISO. Также была подана заявка на установление тарифов оператора и план развития на 10 лет.

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Регулятор также установил новые тарифы на транспортировку газа, по которым рынок будет работать с 2020 года. В частности, были установлены тарифы на услуги транспортировки природного газа для внутренних точек входа в ГТС на 11% больше и для внутренних точек выхода — на 21% меньше действующих для госкомпании "Укртрансгаз".

В 2020-2024 годах стоимость услуг транспортировки природного газа для внутренних точек входа в ГТС для компании "Оператор ГТС Украины" будут на уровне 101,93 гривны за 1 тысячу кубометров в сутки без НДС (4,38 доллара), против действующих для "Укртрансгаза" — 91,87 гривны за 1 тысячу кубов в сутки без НДС (3,95 доллара).

Что касается внутренних точек выхода из ГТС, тариф составит 124,16 гривны за 1 тысячу кубометров в сутки без НДС (5,33 доллара) по сравнению с действующими 157,19 гривны за тысячу кубометров в сутки без НДС (6,75 доллара).

Кроме того, на сегодня действуют тарифы на услуги транспортировки природного газа для трансграничных точек входа в размере 6,28 доллара за 1 тысячу кубометров в сутки, а для точек выхода тариф варьируется от 11,32 до 17,54 доллара за тысячу кубометров в сутки. По решению регулятора к новым тарифам будут применяться коэффициенты в зависимости от периода заказа мощности для внутренних точек входа и выхода: для квартала – 1,02, для месяца – 1,04, для суток заранее – 1,1. При этом регулятор отметил, что тарифы установлены по европейской методике стимулирующего регулирования. Коэффициенты будут вступать в силу поэтапно до начала следующего газового года.

Ассоциация газодобывающих компаний приветствовала решение регулятора, который, по их мнению, занял конструктивную позицию и оказывает, таким образом, поддержу добыче газа на Украине. "Отечественные компании являются гарантирующими заказчиками услуг ГТС. Установленные тарифы позволят осуществлять инвестиции в сектор и увеличивать добычу украинского газа", — говорится в сообщении Ассоциации в Facebook.

Глава "Нафтогаза" в свою очередь отметил, что теперь условия для работы украинских компаний на рынке будут равными. "Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространстве, а потребители — доступные газ и тепло", — написал он в Facebook.

При этом, по его словам, на транспортировку гарантированных объемов газа для "Газпрома" останутся неизменными в течение пяти лет.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ТРАНЗИТ

Новый оператор в полной мере стал ответственным за транзит газа через украинскую территорию. Срок действия десятилетнего транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 1 января в 9.00 и вступили в силу новые договоренности, достигнутые сторонами вследствие изнурительных пятидневных переговоров.

Вечером 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Евросоюз стороны подписали новый контракт на пять лет по принципу "качай или плати". Соглашение предусматривает возможность пролонгации контракта через пять лет еще на 10 лет на аналогичных условиях.

Минимальные гарантированные объемы прокачки российского газа — 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов кубометров газа на следующие четыре года. При этом фактические объемы могут быть выше, но, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу. Киев рассчитывает получить от прокачки российского газа более 7 миллиардов долларов.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", — написал президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

Украинский премьер Алексей Гончарук назвал условия нового транзитного контракта приемлемыми. По его словам, благодаря договоренностям Киев сможет сохранить стабильность на украинском и европейском рынках газа.

В "Нафтогазе" утверждают, что подписанные соглашения позволят стать украинской ГТС безубыточной, а транзит газа будет бесперебойным. "Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Во время переговоров Киев и Москва также урегулировали взаимные претензии по газу. В частности, "Газпром" обязался выплатить почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Украина и "Газпром" также подписали мировое соглашение, в рамках которого с российской компании должны быть сняты антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларов. При этом "Газпром" отзовет свой иск из суда в Женеве (в международный арбитраж компания заявила о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций).

Помимо соглашений с РФ новый оператор заключил также соглашение со словацкой стороной, закончив таким образом все приготовления к транзиту газа в Европу.

"Все приготовления для транзита газа по украинскому маршруту закончены. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" — заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.