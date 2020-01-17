17 января — Dow Jones. Год на год не приходится. В начале прошлого года экономика Китая, пострадавшая от кризиса кредитования и напряженности торговых отношений, выглядела такой шаткой, какой не была с конца 2015 года. Через год Китай завершил вничью торговую войну с США, и прибыли его экспортеров восстанавливаются, а рынок труда стабилизируется.

Прошлый год показал, что США в одиночку, без помощи союзников, не способны полностью вывести из строя китайскую экономику. Экспорт Китая восстанавливался еще до заключения в среду перемирия в торговой войне, благодаря подъему в мировом производстве электроники. Реальные препятствия для роста экономики находятся внутри страны. Среди них – неустойчивый финансовый сектор и власти страны, которые опасаются проводить рыночные реформы.

В краткосрочной перспективе есть и другие угрозы, наиболее существенная из которых – замедление рынка недвижимости, которое может сбить с ног обремененных долгами девелоперов и государственные производственные компании. Но в целом экономика войдет в год крысы существенно более устойчивой.

Лучшим доказательством этому стало восстановление инвестиций после ускорения роста прибыльности в легкой промышленности. Важно, что это ускорение сосредотачивается вокруг частых производителей, ориентированных на экспорт, а не инфраструктурных проектов или тяжелой промышленности, как показали вышедшие в пятницу данные.

В декабре ускорился рост инвестиций в производство компьютеров и других электронных устройств, а за год они выросли на 16,8%. Ускорение роста инвестиций наблюдалось в обрабатывающей промышленности и в частном секторе в целом. Многострадальный автопром Китая рос самым быстрым темпом с июня 2018 года. Требующая больших трудозатрат легкая промышленность явно находится в восходящем тренде после трудного 2019 года, что способствует оздоровлению рынка труда.

В то же время на рынке недвижимости – другом ключевом секторе экономики – картина не столь радужна. Инвестиции в недвижимость, продажи коммерческих зданий и сооружений в натуральном выражении и производство таких ключевых для строительства материалов, как стекло и цемент, замедлились.

Вместе с тем есть ощутимые признаки того, что власти принимают меры для сдерживания рисков в секторе недвижимости. Центральный банк не стремится поддерживать ипотечное кредитование, когда рынок жилья находится в перегретом состоянии. Но опубликованные в среду данные показали ускорение роста долгосрочного банковского кредитования домохозяйств в декабре. По мнению аналитиков Capital Economics, это может означать, что регуляторы смягчают условия финансирования.

Теперь многим понятно, что данные, показавшие рост ВВП Китая в 4-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года на 6,0%, не очень важны. Более надежные данные показывают, что частный и производственный секторы находятся в самом лучшем состоянии с середины 2018 года.

Препятствия в виде сокращения трудовых ресурсов, пробуксовывающих реформ и проблем рынка недвижимости вряд ли позволят экономике резко восстановиться. Но если рынок жилья не рухнет или если скрытые проблемы финансового рынка не вырвутся наружу, 2020 год для экономики Китая, видимо, будет более гладким, чем прошлый.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ