МОСКВА, 27 янв — Dow Jones. Главы региональных федеральных резервных банков, которые на этой неделе получат право голосования на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, могут со временем вернуть в обсуждения траектории процентных ставок часть той напряженности, которая преобладала в них во второй половине 2019 года.

В результате ежегодной ротации в этом году голосующими членами комитета станут президенты резервных банков Кливленда, Далласа, Миннеаполиса и Филадельфии. Постоянным правом голоса обладают председатель ФРС, вашингтонские управляющие и президент резервного банка Нью-Йорка, что оставляет свободными четыре голосующих позиции, по очереди предоставляемые президентам остальных 11 банков ФРС. Ближайшее заседание комитета состоится во вторник и среду.

Президенты ФРС-Кливленд Лоретта Местер, ФРС-Даллас Роберт Каплан и ФРС-Филадельфия Патрик Харкер в разное время выражали обеспокоенность тем, что денежно-кредитная политика дрейфует в сторону более низких процентных ставок. В конце прошлого года руководство ФРС просигнализировало о намерении в 2020 году сохранять процентные ставки неизменными после трех их понижений в 2019 году. Текущий диапазон ключевой процентной ставки составляет 1,50%-1,75%.

На данный момент никто из этих трех президентов не демонстрирует склонности бросать вызов стремлению ФРС сохранять ставки без изменений.

"Я не вижу убедительных причин для ужесточения денежно-кредитной политики, и не вижу убедительный причин для ее смягчения в отсутствие изменений в прогнозах", — сказала Местер в интервью в начале года. Патрик Харкер 15 января заявил, что денежно-кредитная политика соответствует ситуации, добавив, что не видит необходимости "изменять процентные ставки в те или иную сторону" в условиях общего благополучия экономики.

Между тем позиция этих руководителей может измениться. В 2019 году решения ФРС о понижении процентных ставок неизменно наталкивались на оппозицию со стороны лидеров ФРС-Бостон Эрика Розенгрена и ФРС-Канзас Эстер Джордж. Вместо понижения процентных ставок для страховки в целом здоровой экономики от потенциальных рисков они считали целесообразным воздержаться от действий до появления реальных признаков ухудшения ситуации.

Судя по прогнозам ФРС, четверо руководителей ожидают в этом году одного повышения процентных ставок. Неизвестно, входят ли в их число новые голосующие члены Комитета по операциям на открытом рынке. Двумя самыми вероятными факторами, способными подтолкнуть ФРС к повышению процентных ставок, являются неожиданно быстрое приближение инфляции к целевому уровню 2%, а также обеспокоенность финансовой стабильностью.

В аналитической записке для клиентов экономист J.P. Morgan Джесси Эдгертон написал, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) "в ближайшие четыре месяца может резко вырасти, достигнув в марте 1,9%" (публикация индексов PCE за март ожидается 30 апреля). Учитывая нынешнее значение индекса PCE 1,6%, его стремительное приближение к целевому уровню может подтолкнуть Местер и Харкера к тому, чтобы поднять вопрос о повышении процентных ставок.

Что касается финансовой стабильности, то президент ФРС-Даллас Роберт Каплан уже выражал обеспокоенность тем, что усилия ФРС по накачиванию денежного рынка ликвидностью для сохранения контроля над уровнем краткосрочных процентных ставок могут способствовать разогреву финансового рынка.

Вполне возможно, что на фоне продолжения роста цен на активы бывший инвестиционный банкир из Goldman Sachs станет более решительно призывать руководство ФРС к изменению своего подхода к инъекциям ликвидности, которые в центральном банке называют техническими мерами, а на рыках рассматривают как меры стимулирующие. В такой ситуации он может даже присоединиться к сторонникам повышения процентных ставок, особенно на фоне движения инфляции к целевому уровню ФРС.

Из четырех новых голосующих членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС лишь один склонен поддерживать мягкую денежно-кредитную политику. Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари выступал против повышения ставок в 2018 году, призывал к более значительному их понижению в 2019 году, а теперь доволен текущей позицией центрального банка.

ФРС следует сохранять ставки неизменными "в течение обозримого будущего", сказал Кашкари в телевизионном интервью 9 января, добавив, что это может быть "шесть месяцев или год, в зависимости от ситуации". Он также сказал, что готов вновь примкнуть к сторонникам понижения процентных ставок в случае продолжающегося ослабления инфляции или снижения инфляционных ожиданий.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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