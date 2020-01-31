ВАШИНГТОН, 31 января (Dow Jones). Экономика США вошла в 2020 год довольно уверенно, и ее темпы примерно соответствуют 2%, то есть уровню, который наблюдался в течение большей части десятилетнего периода восстановления.

Согласно представленным в четверг данным Министерства торговли США, ВВП страны, наиболее широкий индикатор произведенных товаров и услуг, в 2019 году вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. В 4-м квартале экономика страны с учетом коррекции на сезонные колебания и инфляцию увеличились на 2,1% годовых.

Рост на 2,3% по сравнению с предыдущим годом является самым слабым с 2016 года, но соответствует среднему уровню текущего периода роста, который начался в середине 2009 года.

В прошлом году экономика США пострадала от торговой войны с Китаем и замедления роста мировой экономики, но в то же время сильный рынок труда, стимулирующий расходы потребителей и обеспечивающий позитивные настроения, оказывал поддержку экономике страны.

Многие экономисты ожидают, что темпы роста экономики США в 2020 году будут оставаться примерно такими же, учитывая заключенное недавно соглашение между США и Китаем, прогнозы восстановления роста мировой экономики, низкие процентные ставки и позитивные настроения потребителей.

Несмотря на негативное влияние торговой войны на капиталовложения компаний, "потребительская активность довольно сильна", отмечает Брайан Култон, главный экономист Fitch Ratings.

Рост экономики в прошлом квартале отражает поддержку со стороны торговли, так как экспорт вырос, а импорт резко сократился из-за замедления расходов домохозяйств и повышения пошлин на импорт китайских товаров.

Расходы потребителей США в 4-м квартале выросли на 1,8% годовых после повышения на 3,2% в предыдущем квартале, а капиталовложения компаний упали третий квартал подряд.

"Общая картина, как и рост экономики в целом, были сильными, но за ними маскировалась некоторая слабость" внутреннего спроса, отметил Джереми Шварц, экономист Credit Suisse, имея в виду замедление расходов потребителей и волатильность торговли.

Федеральная резервная система США в среду оставила ключевую процентную ставку без изменений, по-прежнему стараясь занимать выжидательную позицию. Центральный банк снизил процентные ставки трижды во второй половине 2019 года. Руководство ФРС ожидает, что экономика США продолжит расти умеренными темпами, отметил председатель центрального банка Джером Пауэлл в среду.

Риски для перспектив экономики США сохраняются

Компания Boeing Co. приостановила производство проблемного воздушного судна 737 MAX в январе, что нанесло удар по производственной активности США. Замедление роста экономики Китая, а также вспышка коронавируса в этой стране могут стать источниками риска для перспектив мировой экономики в целом и помешать ожидаемому многими аналитиками восстановлению темпов ее роста в этом году.

Фондовые индексы США снизились на опасениях относительно ослабления роста мировой экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг опустилась ниже доходности 3-месячных казначейских векселей. В прошлом подобная динамика доходности неоднократно предшествовала рецессиям. Кривая доходности казначейских облигаций США в прошлом году несколько раз демонстрировала подобную инверсию, но затем центральный банк страны принял решение снизить ставки и начал покупать краткосрочные казначейские векселя.

И все же до сих пор низкая безработица и рост доходов оказывают позитивное влияние на экономику США. Они обеспечивают высокое доверие потребителей и расходы домохозяйств, несмотря на замедление темпов последних.

Марк Энтони Гилдерслив недавно приобрел новый мопед для поездок на работу и обратно. Тридцатитрехлетний Марк "очень позитивно" оценивает ситуацию в экономике, так как у него есть хорошая работа (механик в Вашингтоне). "Я могу оплачивать свои счета вовремя и наслаждаться жизнью", — отмечает он.

Компании США по-прежнему выражали беспокойство в 4-м квартале. Капитальные нежилищные инвестиции, отражающие расходы компаний на коммерческое строительство, оборудование и объекты интеллектуальной собственности, такие как программное обеспечение, упали третий квартал подряд.

"Перспективы ускорения роста в 2020 году будут сильно зависеть от возобновления капиталовложений компаний в свете заключенного соглашения первой фазы" между Китаем и США, отметил Эрик Вайноград, экономист AllianceBernstein.

Компании, чья активность зависит от внешнеторговой политики США, по-прежнему обеспокоены неопределенностью перспектив пошлин на импорт.

"Неопределенность затрудняет планирование", — сказали в The Ambrolia Company Inc., компании, которая занимается ввозом сыра в США, преимущественно из Италии.

Компания The West Caldwell в это же время приостановила наем и сократила транспортные расходы руководства из-за неопределенности перспектив.

Две волатильные категории, торговля и товарно-материальные запасы, оказывали сильное влияние на рост экономики США в 4-м квартале. Товарно-материальные запасы в частном секторе внесли негативный вклад в ВВП США в 4-м квартале в размере 1,1 процентного пункта. Снижение товарно-материальных запасов в секторе розничной торговли, особенно среди компаний, продающих легковые автомобили, произошло на фоне забастовки работников General Motors Co., которая продолжалась в течение большей части октября.

Чистый экспорт при этом добавил 1,48 процентного пункта к росту ВВП США в 4-м квартале, что стало самым весомым вкладом данной категории со 2-го квартала 2009 года. Экспорт США вырос на 1,4% годовых, тогда как импорт упал на 8,7%.

Данный период роста экономики США в июле стал самым длительным за всю историю ведения подобной статистики: он продолжается уже 11 год. Средние темпы роста ВВП США в этот период составляли немногим выше 2% против 2,9% в 2001-2007 годах и 3,6% в 1991-2001 годах.

В конце 2017 года в США было осуществлено сокращение налогов на 1,5 трлн долларов в рамках плана президента Дональда Трампа по ускорению роста экономики выше 3%, который не принес желаемого результата.

В 2018 году рост экономики США по сравнению с предыдущим годом составил немного ниже 3%, а затем темпы его замедлились до 2,3% в 2019 году, тогда как в Белом доме ожидали ускорения до 3,1%.

В четверг Совет экономических консультантов при президенте США заявил, что замедление мировой экономики, торговля, политика ФРС, проблемы компании Boeing и забастовки сотрудников компании General Motors были в числе факторов, затормозивших рост ВВП США. Недавно подписанное соглашение США и Китая о торговле, а также торговая сделка США, Мексики и Канады должны уменьшить градус неопределенности, что в совокупности с ростом потребительских расходов "обеспечивает пространство для дальнейшего роста экономики в 2020 году".

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ