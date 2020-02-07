МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Гульнара Вахитова, Никита Прокопович. Вспышка коронавируса в Китае может спровоцировать падение мировых цен на нефть ниже 50 долларов за баррель по марке Brent с нынешних 55 долларов, а также удешевить активы развивающихся стран; эпидемия может ограничить потенциал роста ВВП России, а в потребительском секторе уже ощущаются негативные последствия от вспышки, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Однако, как они считают, потери в российских фондовых активах будут меньше, чем потери ценных бумаг других стран из-за их фундаментальной недооцененности, а также сильных макропоказателей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.

Нервозность на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, сильно возросла, и уже отразилась в ценах на нефть, отмечают аналитики. Цены на "черное золото" снизились на 11% с декабря и на 8% с начала прошлой недели — до 55,45 доллара за баррель марки Brent.

"В случае если потребление и импорт нефти в Китае останутся на текущих низких уровнях в течение ближайших 30-50 дней, возможно падение цен на Brent ниже 50 долларов за баррель", — отмечают аналитики рейтингового агентства НКР.

Компания Standard & Poor’s

S&P ухудшило прогноз по росту ВВП Китая из-за коронавируса

По словам главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, нефтяные котировки опустились на опасениях, что распространение коронавируса снизит спрос на топливо и усилит переизбыток нефти на рынках. "Курс рубля может ослабнуть к доллару к отметке 64", — считает он.

РЫНОК РЕАГИРУЕТ

По мнению экспертов, у цен на нефть есть риски дальнейшего снижения, длительность и глубина которого будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией в Китае.

При этом Соколов из Совкомбанка не видит никаких серьезных угроз для финансовой системы России. "В базовом сценарии давление на рынки может спасть в течение нескольких недель, когда появится больше ясности в отношении опасности вируса и методов лечения", — полагает эксперт.

Соколов считает, что в связи с возможным ослаблением курса рубля поддержку валюте в первом квартале окажет сезонно высокий текущий счет платежного баланса, высокие реальные процентные ставки в РФ и стимулирующая политика мировых Центробанков.

"Российские активы подешевеют вместе с другими бумагами развивающихся стран. При этом мы ожидаем, что потери российских активов будут меньше, чем активы других из-за фундаментальной недооцененности российских бумаг, а также сильных макропоказателей РФ", — добавил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что вспышка вируса не создает риска понижения годового прогноза роста ВВП России, однако ограничивает потенциал его повышения.

"Поскольку рост российского ВВП в текущем году базируется на ожиданиях от госинвестиций, мы считаем, что сложившаяся ситуация пока не создает угрозы для нашего прогноза на уровне 1,8% в 2020 году. Однако ухудшение внешней среды означает, что ускорение роста до значения более чем 2% будет требовать очень больших усилий, а повышение прогноза роста выше уровня в 2% выглядит маловероятным в этом году", — сказала она. Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП России в 2020 году вырастет на 1,7%.

В целом, эксперты отмечают что, экономические последствия от коронавируса для мировой экономики будут серьезнее, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году, ведь под угрозой оказался один из драйверов роста фондовых рынков последних месяцев – ожидания восстановления мировой экономики в этом году.

По их мнению, повышенная неопределенность на рынках традиционно приводит к распродаже рисковых активов и уходу инвесторов в защитные активы. Ожидается увеличение стоимости и покупок гособлигаций развитых стран США, Германии, Японии и рост цена на золото, курса швейцарского франка, японской иены.

ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

Аналитики обращают внимание на то, что угроза эпидемии наносит удар по потребительским расходам и сектору услуг, которые составляют ядро современной экономики.

Gas

Коронавирус может обвалить мировой рынок СПГ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что влияние на производство товаров будет минимальным для России, поскольку он не прекращен и не связан с физическим контактом лиц.

Однако распространение вируса может вызвать серьезное снижение туристического потока из КНР, которое неблагоприятно отразится на темпах роста гостиничного бизнеса, отметил депутат.

"Более миллиона китайцев ежегодно приезжают в Россию в качестве туристов, пользуясь визовыми послаблениями. Сейчас этот режим ужесточился, и, соответственно, их число резко сократилось. Это работает на снижение туристического, гостиничного, сервисного, ресторанного бизнеса и прежде всего, Москва и Санкт-Петербург это на себе почувствуют", — добавил Аксаков.

Орлова из Альфа-банка согласна с Аксаковым в этом вопросе: вспышка отражается прямо на секторе туризма. Кроме того, она обратила внимание на то, что "рост опасений по поводу эпидемии поднимает все больше вопросов о возможном влиянии на российскую экономику. Одна вполне очевидная связь – торговый канал: в последние десять лет торговля с Китаем выросла с 8% до 16% в совокупном внешнеторговом обороте России. Россия сейчас импортирует товаров на сумму порядка 50 миллиардов долларов ежегодно".