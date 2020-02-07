МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Гульнара Вахитова, Никита Прокопович. Вспышка коронавируса в Китае может спровоцировать падение мировых цен на нефть ниже 50 долларов за баррель по марке Brent с нынешних 55 долларов, а также удешевить активы развивающихся стран; эпидемия может ограничить потенциал роста ВВП России, а в потребительском секторе уже ощущаются негативные последствия от вспышки, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Однако, как они считают, потери в российских фондовых активах будут меньше, чем потери ценных бумаг других стран из-за их фундаментальной недооцененности, а также сильных макропоказателей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.

Нервозность на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, сильно возросла, и уже отразилась в ценах на нефть, отмечают аналитики. Цены на "черное золото" снизились на 11% с декабря и на 8% с начала прошлой недели — до 55,45 доллара за баррель марки Brent.

"В случае если потребление и импорт нефти в Китае останутся на текущих низких уровнях в течение ближайших 30-50 дней, возможно падение цен на Brent ниже 50 долларов за баррель", — отмечают аналитики рейтингового агентства НКР.

По словам главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, нефтяные котировки опустились на опасениях, что распространение коронавируса снизит спрос на топливо и усилит переизбыток нефти на рынках. "Курс рубля может ослабнуть к доллару к отметке 64", — считает он.

РЫНОК РЕАГИРУЕТ

По мнению экспертов, у цен на нефть есть риски дальнейшего снижения, длительность и глубина которого будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией в Китае.

При этом Соколов из Совкомбанка не видит никаких серьезных угроз для финансовой системы России. "В базовом сценарии давление на рынки может спасть в течение нескольких недель, когда появится больше ясности в отношении опасности вируса и методов лечения", — полагает эксперт.

Соколов считает, что в связи с возможным ослаблением курса рубля поддержку валюте в первом квартале окажет сезонно высокий текущий счет платежного баланса, высокие реальные процентные ставки в РФ и стимулирующая политика мировых Центробанков.

"Российские активы подешевеют вместе с другими бумагами развивающихся стран. При этом мы ожидаем, что потери российских активов будут меньше, чем активы других из-за фундаментальной недооцененности российских бумаг, а также сильных макропоказателей РФ", — добавил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что вспышка вируса не создает риска понижения годового прогноза роста ВВП России, однако ограничивает потенциал его повышения.

"Поскольку рост российского ВВП в текущем году базируется на ожиданиях от госинвестиций, мы считаем, что сложившаяся ситуация пока не создает угрозы для нашего прогноза на уровне 1,8% в 2020 году. Однако ухудшение внешней среды означает, что ускорение роста до значения более чем 2% будет требовать очень больших усилий, а повышение прогноза роста выше уровня в 2% выглядит маловероятным в этом году", — сказала она. Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП России в 2020 году вырастет на 1,7%.

В целом, эксперты отмечают что, экономические последствия от коронавируса для мировой экономики будут серьезнее, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году, ведь под угрозой оказался один из драйверов роста фондовых рынков последних месяцев – ожидания восстановления мировой экономики в этом году.

По их мнению, повышенная неопределенность на рынках традиционно приводит к распродаже рисковых активов и уходу инвесторов в защитные активы. Ожидается увеличение стоимости и покупок гособлигаций развитых стран США, Германии, Японии и рост цена на золото, курса швейцарского франка, японской иены.

ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

Аналитики обращают внимание на то, что угроза эпидемии наносит удар по потребительским расходам и сектору услуг, которые составляют ядро современной экономики.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что влияние на производство товаров будет минимальным для России, поскольку он не прекращен и не связан с физическим контактом лиц.

Однако распространение вируса может вызвать серьезное снижение туристического потока из КНР, которое неблагоприятно отразится на темпах роста гостиничного бизнеса, отметил депутат.

"Более миллиона китайцев ежегодно приезжают в Россию в качестве туристов, пользуясь визовыми послаблениями. Сейчас этот режим ужесточился, и, соответственно, их число резко сократилось. Это работает на снижение туристического, гостиничного, сервисного, ресторанного бизнеса и прежде всего, Москва и Санкт-Петербург это на себе почувствуют", — добавил Аксаков.

Орлова из Альфа-банка согласна с Аксаковым в этом вопросе: вспышка отражается прямо на секторе туризма. Кроме того, она обратила внимание на то, что "рост опасений по поводу эпидемии поднимает все больше вопросов о возможном влиянии на российскую экономику. Одна вполне очевидная связь – торговый канал: в последние десять лет торговля с Китаем выросла с 8% до 16% в совокупном внешнеторговом обороте России. Россия сейчас импортирует товаров на сумму порядка 50 миллиардов долларов ежегодно".