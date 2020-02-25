МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Распространение коронавируса за пределами Китая давит на мировые фондовые рынки, и при сохранении этой негативной тенденции может привести к еще большим распродажам. На этом фоне Федеральная резервная система США может уже в марте пойти на снижение ставки, что вернет приток денег на рынок акций, считают опрошенные ПРАЙМ аналитики.

По итогам заседания, прошедшего 28-29 января, представители ФРС единогласно приняли решение о сохранении процентной ставки на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 17-18 марта.

"Возможный экономический спад в Европе будет сопровождаться ростом недоверия инвесторов к долговым обязательствам, а это уже способно спровоцировать полномасштабный финансовый кризис. Соответственно, в ближайшее время от ведущих регуляторов может потребоваться вновь включить печатный станок для проведения количественных программ", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

РЫНКИ РЕАГИРУЮТ НА ВИРУС

"Коронавирус усилил распространение за пределами Китая, при этом в Китае явно ситуация стабилизируется, по крайней мере, по официальным данным. Достаточно интенсивный рост произошел в Италии. Плюс на Ближнем Востоке непонятно как ситуация будет развиваться. Безусловно, для рынков это плохой сигнал, потому что рынки в последнее время росли в основном", — отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

В понедельник мировые рынки весьма негативно отреагировали на сообщения о распространении коронавируса в Европе. Основные фондовые индексы Европы в понедельник падали примерно на 4%, при этом итальянский индекс FTSE MIB — почти на 6%. Биржевые индексы США закрыли торги падением более чем на 3%.

Ситуация, когда вирус распространялся в пределах Китая, сформировала предпосылки для новых стимулов, как монетарных, так и фискальных, и это воспринималось позитивно, что сам риск ограничен во времени, ситуация стабилизируется, но при этом придут новые деньги, фискальные стимулы, монетарные стимулы, чтобы компенсировать весь негативный фон, указывает Сусин.

"Сейчас рынки испугались, что негатив от коронавируса может быть шире, и фискальные стимулы не имеют того положительного эффекта. При этом рынок уже вырос, поэтому мы увидели (в понедельник – ред.) разовый обвал на рынках, который может превратиться в более серьезное падение", — добавляет эксперт.

Вторник азиатские биржи также начали с распродаж и теряли порядка 2-3%, однако на закрытии торгов показали разнонаправленную динамику. Российские индексы весь день во вторник показывали значительное снижение, спеша догнать снизившиеся фондовые рынки.

Биржевые рынки США начали торги во вторник с небольшого роста – порядка 0,16-0,35%, пытаясь отыграть предыдущее падение.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по последней сводке ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.

В понедельник на мировых фондовых и сырьевых рынках прошла волна панических распродаж на новостях о распространении коронавируса по всему миру, в частности, в Европе.

"О панике говорить преждевременно, так как все-таки на прошлой неделе без явных фундаментальных поводов американские биржевые индикаторы обновили свои биржевые максимумы. Если бы не было этой истории "коронавирус 2.0" (связанной с увеличением заболевших в Европе – ред.) американские биржи снизились бы под собственной тяжестью в любом случае", — говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Несмотря на сегодняшний рост американских котировок, у биржевых индексов США есть еще потенциал снижения от вчерашнего закрытия в пределах 3-5%, с учетом того, что американский рынок акций забрался слишком высоко, полагает аналитик.

"Рынки продолжают снижаться, так как ситуация с распространением коронавируса только ухудшается. Это грозит падением деловой активности не только в Китае, но и в Европе, что также непосредственно касается российского экспорта… По сути, удержать коронавирус в отдельном регионе не получилось, поэтому ситуация приобретает глобальный контекст с непредсказуемыми последствиями", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

ФРС МОЖЕТ ПОДУМАТЬ О СНИЖЕНИИ СТАВКИ

"Дальше, наверное, пойдут разговоры о том, что на мартовском заседании Федеральная резервная система уже может понизить ставку. По крайней мере, рынки будут надеяться на это, что может быть определенным позитивом", — считает Дроздов.

В Европе возможности снижать ставку уже нет, поэтому остаётся рассчитывать только на количественные методы, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

"В ФРС инструмент ставки ещё не исчерпал себя, поэтому на рынке растёт уверенность, что денежная политика вновь будет смягчена на ближайшем заседании", — добавляет он.