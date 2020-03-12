МОСКВА, 12 марта — Dow Jones. Насколько сильно может вырасти баланс Федеральной резервной системы США, если центральный банк решит поднажать на покупки облигаций в рамках мер стимулирования? Очень сильно.

Согласно исследованиям Bank of America, в настоящее время подходящими для покупок ФРС являются казначейские облигации на сумму 9 трлн долларов, квазигосударственные ипотечные облигации на сумму 8,5 трлн долларов, а также квазигосударственные ценные бумаги на сумму 1 трлн долларов.

Баланс ФРС сейчас равен 4,2 трлн долларов, и он гипотетически может быть увеличен до 22 трлн долларов, что составляет почти 100% текущего годового ВВП США. Перед Второй мировой войной баланс ФРС достиг 23% от ВВП страны и держался на аналогичных уровнях во время финансового кризиса, о чем свидетельствуют данные ФРС-Сент-Луис.

В Bank of America считают, что ФРС не пойдет по этому пути. Сейчас ФРС находится в непростой с политической точки зрения ситуации. После неожиданного снижения ставок на половину процентного пункта на прошлой неделе, которое должно защитить экономику от рисков, связанных с эпидемией коронавируса, рынки ожидают дальнейшего смягчения политики. Инвесторы и аналитики видят высокую вероятность того, что ФРС придется прибегнуть к иным мерам стимулирования после снижения ключевой процентной ставки почти до нулевого уровня.

Руководители ФРС говорят о том, что, когда пространство для понижения ставок будет исчерпано, они, вероятно, будут осуществлять стимулирование экономики посредством опережающей индикации и покупок облигаций. Проблема заключается в чрезвычайно низком уровне доходности казначейских облигаций США. Учитывая, что доходность всех государственных ценных бумаг США (за исключением 30-летних облигаций) остается ниже 1%, возможно, покупки данных активов не смогут оказать значительное стимулирующее влияние на экономику.

В пятницу глава ФРС-Бостон Эрик Розенгрен весьма смело признал наличие определенной дилеммы, стоящей перед центральным банком, и предложил расширить покупки активов до легально допустимых масштабов. Он не уточнил, однако, какие именно активы может покупать ФРС. Добавление в список каких-либо иных активов, помимо казначейских облигаций, квазигосударственных ипотечных облигаций и квазигосударственных ценных бумаг может быть сопряжено с трудностями. Приобретение недвусмысленно принадлежащих частому сектору активов, вероятно, породит обвинения в адрес центрального банка в том, что он создает неконкурентное преимущество для некоторых компаний.

В Bank of America прогнозируют, что ФРС снизит ставки почти до нулевых уровней, а затем обозначит перспективы динамики процентных ставок и начнет покупки активов. Расширение списка активов, которые ФРС сможет приобретать, потребует вмешательства конгресса, и "будет радикальным, а также маловероятным" шагом.

Как и многие другие наблюдатели, аналитики Bank of America полагают, что центральный банк рассмотрит вопрос о целевых мерах стимулирования, похожих на целевые вливания ликвидности, которые ФРС осуществляла во время финансового кризиса.

И хотя вливания ликвидности не считаются мерами стимулирования, и в ФРС отвергнут все попытки назвать их таковыми, центральный банк уже активно способствует бесперебойной активности на Уолл-Стрит. Дважды на этой неделе ФРС увеличила объем временных программ предоставления ликвидности, и объем непогашенной задолженности в рамках этих программ составляет 242, 4 млрд долларов, приближаясь к максимуму 1 января.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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