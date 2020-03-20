МОСКВА, 20 марта — Dow Jones. Спровоцированный эпидемией коронавируса кризис стал самой большой угрозой мировой экономике с 2008 года. На тот раз отличие состоит в неожиданно достигнутом единстве мнений о том, что необходимо делать в этой ситуации.

Особенности вспышки эпидемии Covid-19 позволяют ей навсегда изменить экономическую политику.

На этой неделе ранее осторожный ЕЦБ развернулся и запустил программу стимулирования, предусматривающую покупки облигаций на 750 млрд евро, которая смело допускает поддержку наиболее экономически слабых стран еврозоны. В то же время ФРС применила все инструменты, разработанные во время дефицита ликвидности 12 лет назад, включая программы поддержки банков и компаний, а также открытие долларовых своп-линий с другими центральными банками.

Особенно важно то, что это происходит на фоне обещаний властей увеличивать расходы, что стало самым резким поворотом в экономической политике с 1970-х годов, когда страны отказались от налогово-бюджетного стимулирования как способа стабилизации занятости.

Планы включают идеи, которые недавно считались экстремальными. Например, администрация президента США Дональда Трампа хочет разослать американцам чеки на общую сумму в 250 млрд долларов. Экономисты даже выдвигают такие предложения, как выпуск этих чеков центральными банками и обеспечение всех и каждого базовым доходом.

Наверное, связанный с эпидемией дефицит наличности – далеко не такая существенная проблема для понимающих в экономике руководителей, какой была в 2008 году. При этом мировой финансовый кризис расширил пространство, в котором могут действовать центральные банки, но не правительства. Пакет стимулирования, представленный администрацией Барака Обамы, подвергся резкой критике.

Сейчас почти все руководители, похоже, едины в стремлении изменить мышление. Что же изменилось?

Отчасти изменения зрели в течение десятилетия, когда ни инфляция, ни огромные государственные долги не создавали проблем, которых опасались сторонники жестких бюджетных правил, опровергая мнение о том, что, печатая деньги, власти западных стран могут однажды обанкротиться. Еще до вспышки заболеваемости Дональд Трамп в США и Борис Джонсон в Великобритании отказались от мер экономии.

Вместе с тем такие перемены были описаны в 1943 году польским экономистом Михаэлем Калецким в работе "Политические аспекты полной занятости". Причина, по которой компании возражают против субсидирования потребителей состоит в том, что это противоречит моральному принципу "в поте лица своего будешь добывать хлеб свой". Особенность спровоцированного коронавирусом кризиса в том, что он – внешняя и аморальная сила, которая прежде всего ударила по "реальной" экономике. Ущерб для финансовых рынков и обремененных долгами потребителей (двух категорий, которые руководители компаний часто считают виновными в создании кризисной ситуации) стал последствием этого кризиса, а не его причиной, как в 2008 году.

Более того, неизбежный удар, связанный с закрытием предприятий, можно было предусмотреть заранее, и ожидается, что это продлится ограниченное время, что оправдывает временную помощь со стороны государства. При этом падение цен на нефть ослабляет опасения относительно роста инфляции.

На самом деле, то налогово-бюджетное стимулирование, о котором уже объявлено, может оказаться недостаточным, особенно в Европе. Есть риск повторения периода вялости после кризиса 2008 года, если компании и власти не будут настаивать на втором раунде государственного стимулирования для борьбы с безработицей, после того как первый удар по компаниям останется позади.

События последних двух недель показали, что власти вдруг стали готовы к действиям. После 1970-х годов экономика страдает от хронических заболеваний. Возможно, Covid-19 убьет в ней отжившие традиции.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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