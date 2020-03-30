МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские банки после оглашения инициативы ввести налог на доходы от крупных депозитов не наблюдают отток средств населения или дробление вкладов, следует из опроса кредитных организаций, проведенного агентством "Прайм".

Президент РФ Владимир Путин 25 марта предложил облагать НДФЛ в размере 13% процентный доход по вкладам и облигациям на сумму свыше 1 миллиона рублей. Министр финансов Антон Силуанов разъяснил 26 марта, что налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей начнет взиматься с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году, причем облагаться будут только полученные вкладчиками проценты — это относится как к рублевым и валютным счетам в банках, так и к инвестициям в облигации.

В некоторых банках агентству "Прайм" сообщили, что обращения клиентов в них были, но не для закрытия вкладов, а для консультации по ситуации. В банке "Дом.РФ" отметили, что после выступления президента России обращения в колл-центр банка выросли на треть — "основной объем вопросов приходится на условия налогообложения доходов".

В банке "Открытие" отметили, что поток обращений с вопросами по поводу вкладов "пошел на спад". "Произошло ли это по причине активной работы по информированию клиентов со стороны банка, или из-за изменения общего информационного поля, мы пока не знаем", — сказали в кредитной организации. В ПСБ сообщили, что количество обращений со стороны вкладчиков с вопросами в колл-центр снизилось после уточнений Минфина относительно сроков введения нового налога. "Клиенты готовы ждать дополнительных разъяснений со стороны Банка России и не предпринимают спонтанных решений", — указали в пресс-службе.

ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ

В свою очередь в МИнБанке заявили, что пока прошло немного времени с момента разъяснения властей, не все вкладчики успели разобраться в ситуации. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни запросы на снятие вкладов снизятся. Сотрудники фронт-офисных подразделений банка проинформированы о разъяснениях Минфина и в свою очередь предоставляют клиентам исчерпывающую информацию о сроках реализации данного налогового решения", — заявили в кредитной организации.

При этом в МКБ рост заявлений на закрытие вкладов не фиксировали. Не отмечен рост количества заявок на закрытие вкладов и выдачу наличных со счетов и в банке "Дом.РФ". "Спрос на финансовые инструменты банка стабильно растет, за последние две недели мы отмечаем повышенный интерес со стороны клиентов к нашим комплексным продуктам, включая срочные депозиты с накопительным или инвестиционным страхованием жизни", — рассказал директор розничных продуктов кредитной организации Евгений Шитиков.

В банке "Открытие" заявили, что на текущий момент не наблюдают "значительного оттока средств или дробления вкладов розничных клиентов". Не наблюдается отток или перевод средств частных лиц после сообщения о новом налоге на проценты по вкладам и в банке "Зенит", сообщили в его пресс-службе. В ПСБ не фиксируют "заметных изменений динамики депозитного портфеля банка по сравнению с предыдущими периодами".

В Сбербанке заявили, что в настоящий момент не видят "значительных изменений в поведении клиентов", а также предупреждают, что преждевременное расторжение договора вклада приводит к потере права на получения процентов — клиент может рассчитывать только на первоначальную сумму плюс процентную ставку банка при досрочном расторжении, и она будет ниже, чем процентная ставка по вкладу.

В некоторых банках предостерегли и от дробления вкладов, так как это предполагает их досрочное закрытие с потерей процентов. "Большинство вкладчиков не готово идти на этот шаг, поскольку потери в данном случае будут больше, чем от налога, который будет введён в следующем году", — пояснили в ПСБ.

В Альфа-банке не уточнили, как поменялось поведение клиентов после появления информации о новом налоге, но не думают, что "это как-то сильно испугает вкладчиков". "Может быть кто-то больше станет вкладываться в акции или в недвижимость, но думаю, что в нынешней ситуации это принципиально ничего не изменит. Вклад все равно выглядит самым простым и надежным инструментом в кризис", — заявил главный финдиректор Альфа-банка Алексей Чухлов.