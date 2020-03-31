ВАШИНГТОН, 31 марта — Dow Jones. Чтобы устранить перекосы, вызванные пандемией нового коронавируса в экономике, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл мобилизовал центральный банк на беспрецедентно стремительные и решительные меры.

Финансовые рынки оказались в трудном положении, и Пауэлл оперативно перевел ФРС в боевой режим. Опираясь на меры, которые принимались центральным банком во время финансового кризиса 2008 года, он пошел еще дальше, понизив процентные ставки почти до нуля, запустив колоссальную программу покупки государственных облигаций и даже (в нарушение давнего табу) начав кредитовать американский бизнес.

В условиях стремительного развития событий от предпочитаемого ФРС неспешного и вдумчивого процесса принятия решений пришлось отказаться. Раньше руководство центрального банка могло неделями доводить до совершенства формулировки своих заявлений. Сегодня время заявлений прошло, и настало время безотлагательных действий.

В воскресенье (15 марта), когда руководство ФРС собралось на внеочередное заседание, на восточном побережье США число инфицированных Covid-19 уже начало расти. Располагаясь за овальным столом из красного дерева и гранита, Пауэлл и его коллеги оставляли между собой пустые стулья. На подвешенных к высокому потолку экранах появились изображения 12-ти президентов региональных резервных банков, участвовавших в заседании удаленно.

За четыре часа они приняли решения, обсуждение которых в обычные времена заняло бы два дня.

"Мы усвоили урок: очень важно действовать быстро и агрессивно, — говорит президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. – Нам было нужно, чтобы рынки вновь заработали".

Преобразования коснулись и традиционной роли ФРС как кризисного кредитора коммерческих банков. Конгресс призвал ФРС искать новые способы минимизации экономического ущерба от пандемии в тесном сотрудничестве с Министерством финансов, подталкивая центральный банк к принятию решений, больше относящихся к налогово-бюджетной политике, которых в банке всегда предпочитали избегать, оставляя их на усмотрение избранных руководителей.

Пауэлл и его коллеги объявляли о новых программах в любое время суток, стараясь поддерживать рынки в рабочем состоянии, а в целом платежеспособные компании — наплаву. Сейчас ФРС готовит программу льготного кредитования для городов и штатов. Усложняет этот процесс то, что большую часть работы банкирам приходится делать из дома, а не из командного пункта ФРС.

Нынешняя ситуация является беспрецедентной для послевоенной Америки. Чтобы сдержать распространение коронавируса, экономическая активность была принудительно остановлена, что в медицине эквивалентно переводу в искусственную кому. Это означает, что вместо стимулирования экономического роста ФРС занимается предотвращением дефицита заемных средств, поддерживая способность экономики возобновить работу, когда запреты на деятельность будут отменены.

Большой проблемой является то, что будущее экономики в значительной степени остается вне контроля ФРС. Если вирус окажется сильнее и центральный банк утратит способность поддерживать доступ бизнеса к деньгам, это приведет к волне дефолтов и банкротств, которые превратят синхронизированную глобальную рецессию в полномасштабную экономическую депрессию.

До сих пор действия ФРС помогали опорам финансового рынка держаться. Опасность кроется в том, что новые программы, даже при очень быстром их запуске, могут не успеть спасти те предприятия, которые в отсутствие выручки уже прожигают оставшиеся средства. Кроме того, при их разработке приходится искать ответы на фундаментальные вопросы о том, каким из компаний следует помогать и на каких условиях.

Многие экономисты сегодня ожидают начала в США тяжелой рецессии. В Goldman Sachs прогнозируют сокращение американского ВВП в апреле-июне на 24% в годовом исчислении. В Morgan Stanley ожидают роста безработицы этой весной до 12,8% — абсолютного максимума за время наблюдений, начатых в 1948 году.

Экономические перспективы выглядят гораздо мрачнее, чем после финансового кризиса 2008 года, что позволяет Пауэллу отмахнуться от опасений, преследовавших его предшественников после того, как лопнул пузырь, сформировавшийся на рынке жилья.

Тогда руководители ФРС боялись быстро понижать ставки, поскольку не были уверены на счет тяжести потенциального кризиса на жилищном рынке. Некоторые из них опасались, что использование непроверенных инструментов для покупки государственных долгов может спровоцировать чрезмерную инфляцию. Другие беспокоились относительно воздействия близких к нулю ставок на рынки.

Сегодня ФРС свободно раздает кредиты и покупает огромные объемы госдолга. Баланс центрального банка, вероятно, раздуется на этой неделе до 6 трлн долларов от 4,2 трлн в конце февраля.

Руководство ФРС объявило об открытии шести новых кредитных линий, доступных не только банкам, кредитование которых является ее первоочередной задачей, но и компаниям. В рамках пакета спасательных мер Конгресс США подкинул ФРС 454 млрд долларов, чтобы центральный банк мог принимать на себя более высокие риски по кредитам, предоставляемым по программам поддержки займов на триллионы долларов.

Когда в прошлый понедельник на кредитных рынках началось ралли, Пауэллу позвонил президент Дональд Трамп, который незадолго до этого обличал ФРС в бездействии, а руководство центрального банка называл "жалким", продолжая длинную череду оскорблений, порождаемых желанием президента видеть процентные ставки на более низком уровне даже тогда, когда экономика была сильна.

"Я сказал ему: 'Отличная работа, Джером, ты молодец', — рассказывал позднее Трамп о телефонном звонке журналистам. – Я очень им гордился". Сам Пауэлл в ответ почти ничего не сказал.

Люди, работающие с 67-летним Пауэллом, который по образованию является юристом, а не экономистом, говорят, что он все время сохранял спокойствие. По их словам, это отражает его уверенность в команде центрального банка, в тех связях, которые он имеет в Вашингтоне, а также в своем опыте изучения экономики и финансовых рынков в период работы в сфере частного капитала и Министерстве финансов США при президенте Джордже Буше.

Сейчас Пауэлл работает из своего дома в Мериленде, начиная день рано утром со звонков коллегам из центральных банков других стран и заканчивая его поздно вечером телефонными консультациями с министром финансов Стивеном Мнучиным. Чтобы следить за котировками на Уолл-стрит, он использует терминал Bloomberg, установленный на лэптопе специальной конфигурации.

Пауэлл недвусмысленно дал понять, что даже при нулевых процентных ставках боевая мощь ФРС безгранична. "В том, что касается кредитования, боеприпасы у нас точно не закончатся, — сказал он в четверг в интервью NBC. – Этого просто не произойдет".

Точно так же, как Бен Бернанке, один из ведущих специалистов по периоду Великой депрессии, заслужил в свое время похвалы экономистов и соратников в правительстве как идеальный кандидат для управления ФРС в период кризиса 2008 года, Джером Пауэлл сегодня получает поддержку нынешних и бывших коллег, отмечающих, что он проявляет больше решительности, чем руководители более академического склада, занимавшие должность, которая становится все более политической.

Его понимание рынков "является для него второй натурой, и это дает ему более высокий уровень уверенности", отмечает Уильям Дадли, бывший президент ФРС-Нью-Йорк, проработавший с Пауэллом шесть лет. "Если вы не обладаете такой уверенностью, то хотите видеть больше доказательства, прежде чем действовать, — говорит Дадли. – Он же реагирует очень решительно, и это очень уместно".

Когда 22 февраля Пауэлл отправился в Эр-Рияд для участия в саммите министров финансов и управляющих центральных банков Большой двадцатки, вирус уже вовсю бушевал в Италии, Иране и Южной Корее, а рынки начали отступать от рекордных максимумов. В эти дни Пауэлл писал своим коллегам в Вашингтоне электронные сообщения с предупреждением, что планы центрального банка придется менять.

Закрытие американских школ и введение болезненных для экономики ограничений на путешествия, которые до тех пор казались чем-то исключительно гипотетическим, стремительно превращались в разумный базовый сценарий.

К концу недели рынки отступили от пиков предыдущей недели более чем на 14%, а Пауэлл выступил с редким персональным заявлением, просигнализировав о возможности понижения процентных ставок. На внеплановом заседании 2 марта руководство ФРС договорилось впервые за 12 лет экстренно понизить ключевую ставку.

К 11 марта опасения относительно экономических последствий пандемии погрузили рынки в состояние паники. На фоне кризиса на рынках корпоративных обязательств, бумаг с ипотечным покрытием и прочих активов финансовые институты начали активно продавать американские гособлигации, которые обычно считаются активом-убежищем, чтобы получить за них деньги.

Пауэлл решил, что ждать запланированного на следующую неделю очередного заседания ФРС нельзя, и оно было перенесено на 15 марта. Тем временем ФРС ускорила ранее запланированные покупки казначейских облигаций, чтобы не допустить еще большего усугубления ситуации.

Ключевой соратник Пауэлла Ричард Кларида, экономист и специалист по денежно-кредитной политике, занявший пост вице-председателя ФРС в 2018 году после многолетней работы в качестве советника инвестиционного гиганта Pacific Investment Management Co., подключился к заседанию из штаб-квартиры ФРС-Нью-Йорк, куда спешно приехал из своего дома в Коннектикуте.

Отличающиеся сдержанностью манер профессионалы Кларида и Пауэлл, составляющие ядро руководства ФРС, за первый год совместной работы успели наладить тесные взаимоотношения и завоевать уважение команды центрального банка. На декабрьской вечеринке, проходившей в мраморном атриуме здания ФРС, Кларида пел "Все, что сейчас нужно миру, — это любовь" под гитарное сопровождение в исполнении Пауэлла.

Руководство ФРС заслушало отчет Лори Логан, управляющей портфелем ФРС. Логан работает в центральном банке уже 21 год. Она находилась в штаб-квартире ФРС-Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, когда в нескольких кварталах от нее рухнули башни Всемирного торгового центра. Тогда Логан и несколько ее коллег остались на рабочих местах, чтобы следить за ситуацией на рынках, отправив всех остальных сотрудников в укрытие в подвал.

Логан пробежалась по всему спектру проблем, включая крайнюю волатильность рынков, кризис на рынках краткосрочного финансирования, неспособность компаний получить займы на долговых рынках, перегруженность дилеров Уолл-стрит транзакциями, массовое закрытие транзакций по облигациям хедж-фондами ввиду из убыточности в условиях чрезмерной волатильности, порождающее еще больше волатильности…

Особую тревогу вызывало увеличение разрыва между ценами на казначейские облигации относительно недавнего выпуска и ценами на бумаги, выпущенные раньше. Рынок государственных облигаций составляет фундамент финансового рынка, на который опирается все остальное – от сделок по хеджированию до денежно-кредитной политики. Ухудшение условий на этом рынке, который в обычные времена очень силен, может указывать на формирование в фундаменте финансового рынка серьезных трещин.

Для поддержания уверенности инвесторов и оживления финансовых рынков руководство ФРС решило пойти на меры, которые раньше считались крайними, а именно — на понижение ключевой ставки почти до нуля и неограниченную покупку казначейских облигаций и бумаг с ипотечным покрытием. Руководители ФРС также призвали коммерческие банки использовать так называемое дисконтное окно экстренного кредитования, понизив ставку по экстренным кредитам до рекордно низкого уровня 0,25% и продлив их сроки до 90 дней.

"Как видите, мы прорабатываем разные решения, чтобы найти то, которое, на наш взгляд, действительно может сработать, и сегодня же весьма решительно и весьма агрессивно приступить к его реализации", — сказал Пауэлл журналистам в телефонной пресс-конференции.

Руководство ФРС объявило свои решения в 21.00 по Гринвичу, еще до открытия азиатских рынков, которые все равно рухнули. Распродажи продолжились в Европе, а с открытием американских рынков стресс перекинулся также и на другие активы.

Тогда Пауэлл решил пустить в ход оставшиеся орудия из антикризисного плана Бернанке, который в свое время прибегнул к мало используемому, но весьма мощному разделу 13 (3) устава ФРС, позволяющего центральному банку осуществлять широкое кредитование в периоды кризисов. У Пауэлла этот раздел уже был закреплен в компьютерных закладках.

Без дальнейшего промедления ФРС мобилизовала эти ресурсы. В 14.00 по Гринвичу 17 марта ФРС представила программу поддержки рынков краткосрочных корпоративных обязательств, а в 22.00 по Гринвичу – еще одну программу, позволяющую авторизованным дилерам американских гособлигаций брать займы под акции и облигации.

И все же на следующий день фонды денежного рынка продолжали работать в осадном положении, с трудом продавая коммерческие бумаги, чтобы удовлетворить спрос инвесторов на наличные средства. В 03.30 по Гринвичу ФРС и Министерство финансов анонсировали программу поддержи ведущих фондов денежного рынка. Вскоре после этого Европейский центральный банк объявил о новой программе покупки долговых бумаг, призванной сдержать стремительный рост доходности государственных облигаций ряда стран.

"Полуночные заявления говорят о необходимости экстренно подстраховать систему", — комментирует главный экономист Deutsche Bank Securities Торстен Слок.

В разгар этой напряженной недели Пауэлл перешел на работу из дома, как и многие другие руководители ФРС. Его младшая дочь, которая через несколько месяцев должна была закончить обучение в Принстонском университете, тоже вернулась домой, потому что занятия были приостановлены.

Паника финансовых рынков перекинулась на ипотечный рынок. Представители ФРС, ранее заявлявшие о намерении центрального банка купить государственных и ипотечных облигаций как минимум на 700 млрд долларов в ближайшие месяцы, заговорили об их покупке в течение нескольких дней. К концу текущей недели ФРС, судя по динамике, купит их в два раза больше.

В 12.00 по Гринвичу в понедельник (23 марта) руководство ФРС анонсировало новейший из своих пакетов: неограниченную программу покупки облигаций и три новых кредитных линии.

Столь агрессивное принятие мер обусловлено стремлением ФРС не допустить окончательного подрыва экономики коронавирусом. Под руководством Пауэлла ФРС отошла от своей роли кризисного кредитора исключительно коммерческих банков, взяв под свою опеку также и компании. В ответ на критику в связи с тем, что новые программы ФРС в большей степени ориентированы на крупный бизнес, Пауэлл заявил о планах запуска программы помощи малым предприятиям.

Теперь ФРС нужно, чтобы эти новые программы как можно быстрее начали работать. "Мы активно занимаемся поиском решений для помощи малому бизнесу, — говорит президент ФРС-Филадельфия Харкер. – Мы все видим, когда гуляем по своим районам. Сейчас очень тяжелые времена".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700,

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