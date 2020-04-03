МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Россияне на фоне распространения коронавирусной инфекции предпочли совершать все необходимые банковские операции удаленно через интернет, не посещая отделения, показал опрос кредитных организаций, проведенный агентством "Прайм".

Президент Владимир Путин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса ранее объявил в России с 30 марта по 3 апреля нерабочими днями с сохранением за работниками зарплат. ЦБ после этого рекомендовал банкам продолжить работу в режиме новогодних выходных, а при необходимости назначить дежурные отделения. В четверг, 2 апреля, режим нерабочих дней был продлен до конца месяца.

БАНК НА ДОМУ

Клиенты банков соблюдают режим самоизоляции и уходят в онлайн: ряд крупных игроков отчитался о постоянно растущих объемах операций, которые клиенты совершают удаленно.

"Мы призываем клиентов приоритетно пользоваться дистанционными каналами обслуживания, и сейчас фиксируем среднедневной рост в каналах дистанционного банковского обслуживания на 15%, но готовы оказывать весь спектр услуг и в отделениях", — сообщили в пресс-службе Московского кредитного банка.

Рост безналичных операций у клиентов Россельхозбанка составил в марте 25% по сравнению с прошлым годом. Выросли как онлайн-платежи, так и обороты в торгово-сервисных предприятиях. По мнению аналитиков кредитной организации, доля безналичных платежей продолжит увеличиваться в связи с рисками распространения коронавируса через банкноты и монеты.

Повышенный интерес к удаленному обслуживанию фиксирует и "Почта банк". "В настоящее время около 20% кредитов и депозитов открываются через дистанционные каналы обслуживания банка. Мы видим всплеск скачиваний приложения банка на 15-20%, причем 10% из них пенсионеры. Люди ставят приложение, чтобы больше операций производить онлайн", — отметил президент – председатель правления Дмитрий Руденко.

Ряд игроков заметил снижение клиентопотока в офисах. ВТБ на этой неделе зафиксировал сокращение примерно в 1,5 раза. Решение по работе офисов банк будет принимать индивидуально по каждому региону в зависимости от санитарной ситуации и заявлений региональных властей.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ОТДЕЛЕНИЯ

Клиентам, которые все-таки захотят сходить в отделения банков лично, волноваться не стоит: кредитные организации подтвердили, что продолжат работу в том же режиме, в котором работали с 30 марта по 3 апреля.

"ВТБ готов продолжить работу своих отделений в соответствии с ранее заявленным графиком выходного дня. По всей России в настоящее время работают около 200 офисов ВТБ. Банк в динамичном режиме управляет работой сети и готов при необходимости увеличить или сократить число дежурных точек и время их работы – в зависимости от изменения клиентопотока", — заявили в банке.

Ряд отделений "Абсолют банка" будет открыт по сокращенному графику, некоторые офисы полностью переведены на удаленную работу. Райффайзенбанк изменил график работы отделений по всей России. В частности, с 30 марта банк заморозил работу 14 отделений в Москве с наименьшим клиентским трафиком до момента смягчения эпидемиологической обстановки и перевел сотрудников на посменный график в оставшихся 47 отделениях.

У "Почта банка" новый график установлен пока до 14 апреля. Со 2 по 14 апреля будут работать все флагманские клиентские центры банка в стране, за исключением закрытых с учётом ограничений, вводимых в субъектах РФ. В почтовых отделениях временно приостанавливается работа в них сотрудников банка.

Московский кредитный банк продолжит работать в режиме, который был объявлен ранее. Большая часть офисов доступна, временно закрыты только дублирующие офисы, расположенные в шаговой доступности от аналогичных отделений.

Банк "Открытие" будет регулировать число работающих офисов в оперативном порядке, уменьшать или увеличивать в зависимости от сложившейся ситуации в каждом регионе. В течение первой выходной недели работали только дежурные офисы, такой режим пока сохранится.