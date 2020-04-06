МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Уже через месяц россиян ждет дефицит бытовой техники и электроники, предупреждает Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Поставки смартфонов, планшетов и компьютеров из Китая еще не возобновились, а отечественные заводы-производители холодильников, стиральных машин и телевизоров ушли на карантин.

ПРОДАВЦЫ ЕСТЬ, ТОВАРОВ НЕТ

Российские заводы компаний Bosh, Siemens, Indesit и других, обеспечивающие до 90% продаж стиральных машин, холодильников и жидкокристаллических телевизоров в стране, остановили производство еще 30 марта, согласно указу президента о нерабочих днях. "До 30 апреля работать смогут лишь предприятия ВПК и производители товаров первой необходимости, в число которых бытовая техника и электроника не попали", — объяснил агентству "Прайм" директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Представители заводов-производителей эту информацию подтвердили. "С 30 марта наше производство остановлено", — заявил руководитель департамента корпоративных коммуникаций компании "БСХ Бытовые Приборы" (производит холодильники и стиральные машины Bosh и Siemens в Санкт-Петербурге) Антон Рассадин

"Чтобы избежать дефицита, бытовая техника, электроника, ИТ-продукция и светотехника должны быть включены в список товаров первой необходимости, чтобы предприятия смогли продолжить работу", — уверен Гуськов.

Парадокс заключается в том, что ряд крупнейших продавцов бытовой техники и электроники – компании "М-Видео", "Связной", "Ситилинк", Wildberries — вошли в список системообразующих компаний, который должен быть утвержден правительством 10 апреля. Им будет разрешено продавать товары, которых, судя по прогнозам РАТЭК, хватит лишь на три-четыре недели.

"Онлайн-торговля продолжается, а производство товаров остановлено. Чем тогда торговать?", — недоумевает Антон Рассадин. Он отмечает, что в конце марта в список товаров первой необходимости была включена бытовая техника, но потом эта группа товаров из списка исчезла.

РАТЭК и сами производители направили письма премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернаторам Московской области и Санкт-Петербурга Андрею Воробьеву и Александру Беглову с просьбой разрешить работать во время эпидемии коронавируса, но ответа пока не получили.

В письмах они ссылаются на то, что бытовая техника и электроника имеют первостепенное значение для жизни граждан. Компьютерная техника необходима для работы «на удаленке», холодильники – для безопасного хранения продуктов и лекарств, а телевизоры, для информации о ситуации в стране. "Светотехническая отрасль обслуживает медицинские и другие объекты, поддерживающие бесперебойную работу социальных городских служб, где часто требуется ремонт и замена вышедшего из строя оборудования", — говорится в письме РАТЭК на имя Мишустина.

Ассоциация просит предусмотреть возможность функционирования участникам всей товаропроводящей цепочки — от производителей и поставщиков до компаний по сервисному обслуживанию, ремонту товаров и так далее.

ИМПОРТ НЕ СПАСЕТ

Не лучше выглядит и ситуация с компьютерной техникой, крупнейшим поставщиком которой является Китай. Китайские заводы возобновляют работу, но очередь за ними занимают по всему миру. "После тотального карантина производство в Китае только-только налаживается и не работает на полную мощность", — отмечает исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах еще в конце марта почти закончились ноутбуки, рассказали представители нескольких компаний, а также системных интеграторов, которые закупают технику оптом. Производители рассчитывают отгрузить продукцию на российские склады только в середине апреля. Дистрибьютеры и ритейлеры не исключают, что в апреле-мае ассортимент будет ограничен. "Ряд позиций могут временно отсутствовать, но мы проводим постоянную ротацию и обновление ассортимента, предлагая покупателям альтернативные варианты", — сообщил "Прайму" руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев.

"Масла в огонь" подлили и покупатели, которые в конце марта буквально "смели" с рынка холодильники, морозильные камеры, компьютеры и планшеты. Причинами ажиотажного спроса стали: рост курсов доллара и евро, массовый перевод "на удаленку" офисных сотрудников и покупка продуктов впрок на фоне паники из-за коронавируса.

Так, в интернет-магазине Ozon в марте было продано в четыре раза больше холодильников и морозильных камер, чем в этот же месяц в прошлом году.

А на маркетплэйсе Goods.ru продажи холодильников и морозильных камер выросли в 16,5 раза год к году. Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу, — отмечают дистрибьютеры.



