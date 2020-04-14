МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Российские банки успели своевременно ограничить стоимость эквайринга вслед за решением ЦБ РФ поддержать таким образом торгово-сервисные предприятия на фоне коронавируса, показал опрос кредитных организаций, проведенный агентством "Прайм". Некоторые участники рынка рассматривают возможность сохранения пониженных ставок и после завершения пандемии.

Банк России принял решение с 15 апреля по 30 сентября ограничить эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Как пояснил регулятор, это позволит гражданам на фоне коронавируса приобретать все необходимое, не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой. После этого решения регулятора платежные системы также снизили межбанковскую комиссию за онлайн-покупки и на прошлой неделе уведомили об этом банки.

"ВТБ завершит все настройки в обозначенные ЦБ РФ сроки и уведомит соответствующие торгово-сервисные предприятия о снижении комиссии эквайринга. В среднем, комиссия по этому портфелю предприятий снижается на 0,4-0,5 процентного пункта", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

КОМИССИЯ ВНИЗ

Промсвязьбанк с 15 апреля в два раза снижает комиссию за интернет-эквайринг для своих клиентов из отраслей онлайн-торговли, при этом розничные клиенты не заметят каких-либо изменений, сказал начальник управления по развитию электронной коммерции банка Равиль Айсин. Кроме того, кредитная организация рассматривает возможность сохранить сниженные комиссии для клиентов и после 30 сентября. Принимать решение по сохранению новых тарифов банк будет уже осенью, исходя из конъюнктуры рынка.

В ходе обсуждения снижения эквайринговых комиссий экспертное сообщество не раз высказывало опасение, что это может заставить банки отказаться от бонусных программ, поскольку доходы от эквайринга — основной источник финансирования кэшбека. Тем не менее, пока эти опасения не подтверждаются. "Промсвязьбанк не меняет условия по программам лояльности: начисление кэшбека сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт", — отметил Айсин.

Альфа-банк снизит ставки с 15 апреля, в среднем чуть более чем в два раза. Технически кредитная организация была готова произвести необходимые настройки в своих системах и не испытала проблем в процессе снижения ставок. В то же время в банке отметили, что одного ограничения ставок для поддержки онлайн-торговли недостаточно: необходим комплексный подход.

"Сейчас компании в большей степени несут убытки, связанные с девальвацией, потерей выручки, арендными платежами. Экономия на снижении ставки покроет лишь малую часть этих расходов. При среднем обороте в 300 тысяч рублей в массовом сегменте, экономия на эквайринге составит порядка 3-5 тысяч рублей. Для эффективной поддержки онлайн-торговли требуются комплексные меры", — считают в банке.

В банке "Дом.РФ" заявили, что банк соблюдает рекомендации и требования ЦБ РФ по всем направлениям деятельности. Кредитная организация внимательно следит за дополнительными разъяснениями по части мер поддержки клиентов, прокомментировал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков. Ограничение эквайринговых комиссий при онлайн-покупке продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса также учтены банком. Несмотря на это, кредитная организация с 1 апреля даже улучшила условия программы лояльности и ввела повышенный кэшбек по некоторым категориям.

Банк "Русский Стандарт" также выполнил указание регулятора, успев произвести соответствующее снижение комиссий за эквайринг для торгово-сервисных предприятий, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Необходимую настройку своих систем произвел и банк "Зенит".

В Газпромбанке указали, что настройки будут готовы к среде, тарифы были снижены пропорционально ставке межбанковской комиссии платежных систем. "Все сложности, связанные с техническими настройками новых тарифов, потребовали административных и технических ресурсов. После восстановления уровня межбанка после 30 сентября, комиссии для организаций могут быть возвращены на прежний уровень", — добавили в кредитной организации.