МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Резкое падение ВВП Китая, которое было зафиксировано в I квартале, выглядело бы очень значительно в отрыве от эпидемии, но в данной ситуации было заложено в ожидания рынков. После пандемии китайскую экономику могут ожидать три сценария роста, но в любом случае V-образное восстановление останется несбыточной мечтой, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года потерял 6,8%, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая. В 2019 году китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей в мире.

Промпроизводство по итогам трех месяцев текущего года упало на 8,4%, объем розничных продаж — на 19%. Инфляция в стране в первом квартале ускорилась до 4,9%, по итогам прошлого года этот показатель составил 2,9%.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год до 1,2% и улучшил на 2021 год — до 9,2%.

КИТАЙ НЕ УДИВИЛ РЫНОК

Аналитики назвали падение серьезным, но ожидаемым на рынках.

"Вне отрыва от истории с эпидемией цифры выглядели бы очень значительно и могли указывать на начало рецессии.  Но в данном случае падение ВВП и других ключевых показателей были вполне ожидаемы. Просадка экономики на 9,8% за январь-март (6,8% к предыдущему году) не сильно разошлась с консенсус-прогнозами, поэтому фондовый рынок воспринял эти данные и даже возобновил сегодня рост", — отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Учитывая специфику китайской экономики, вполне логичной выглядит и внутренняя структура этого падения: снижение объемов промпроизводства — 13,5%, снижение объемов инвестиций в основной капитал — 16,1%, а розничные продажи упали за январь и февраль на 20,5%, добавляет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. 

"Однако достаточно жесткие и логичные меры китайского правительства, нацеленные на купирование вируса, достигли своих целей: производство в этой стране начало свое функционирование", — добавляет он. 

КИТАЙ ВЕРНЕТСЯ К РОСТУ

Эксперты по-разному оценивают перспективы китайской экономики во II квартале и на конец года и приводят три возможных сценария: от наиболее позитивного до пессимистичного.

"Производство в Китае уже в марте восстановилось на 80%, можно уверенно сказать, что рецессия так и не наступит, то есть второй квартал будет положительным. Мы ожидаем в апреле-июне до +1,5% к уровню первых трех месяцев и до 5,3% по отношению к предыдущему году", —  оптимистично прогнозирует Емельянов. 

Он отмечает, что многое будет зависеть от внешнего спроса, так как Китай сильно завязан на экспорт, а другие страны все еще на карантине. 

"Плюс нельзя забывать, что Китай замедляется не первый год, и прежних темпов мы в любом случае вряд ли увидим", — добавляет эксперт. 

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Он считает, что китайская экономика будет расти без остановки, однако вдвое медленнее, чем падала. "К концу года Китай отыграет текущие потери. Времени и набранной динамики для этого более чем достаточно. По итогам 2020 года рост составит порядка 5,3%", — прогнозирует он.

НАРУШЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК НЕ ПОЗВОЛИТ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Ждать полного восстановления в течение II квартала текущего года не приходится, даже несмотря на поэтапное восстановление внутреннего спроса, дает менее оптимистичный прогноз Чередниченко. "Учитывая проблемы с экспортом, сроки достижения товарооборота "довирусных" объемов пока неясны. В этой логике можно говорить лишь о частичном нивелировании снижения объемов выпуска Китая, я бы говорил о компенсации потерь в периметре II квартала в объеме, не превышающем 4%", — уверен он.

Базовым выглядит U-образный сценарий восстановления китайской экономики, то есть вероятность полного "отыгрыша" провала I квартала до конца текущего года сохраняется, считает эксперт. 

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Однако в случае повторного витка вируса или существенного затягивания сроков победы над вирусом со стороны США, Европы и России, сохраняется возможность возникновения негативного не только для Китая, но и для всего мира L-сценария спада в экономике, отмечает Чередниченко. По его словам, это — крайний случай, и консолидированные усилия мирового сообщества нацелены на исключение подобного развития событий.

ЭПИДЕМИЯ ИЗМЕНИТ ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

"Процесс сокращения ВВП продолжится, так как потерянные рабочие места и закрытые компании не воскреснут во II квартале, а цепочка банкротств, как домино, продолжит обрушиваться на малый и средний бизнес", — считает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. 

По его словам, во II квартале можно ожидать сокращения китайского ВВП еще на 7-10%, тем более что китайская экономика во многом ориентирована на экспорт, а экспортные логистические цепочки за период карантина были разорваны. И еще одна волна сокращения экономики будет происходить от банкротящихся компаний-внешнеэкономических партнеров Китая за его границами, которые будут пытаться вывести свои активы и сократить рабочие коллективы, находящиеся в границах Поднебесной. 

"South China Morning Post говорит о том, что на 27% сократилось число вакансий, публикуемых онлайн, а также что экспортеры и компании с иностранным участием внесли в это снижение наиболее ощутимый вклад", — приводит пример эксперт. 

По словам Антонова, серьезную роль в дальнейшем развитии экономики сыграет изменение социальных ритуалов, вроде походов в ресторан, которые многими воспринимаются опасными, и о которых пропаганда говорит, как об опасных. 

"За счет менее активного поведения потребителей экономика легко может терять до 15% своего объема за год. Следом за одной пандемией в Китай вполне может прийти другая, с мутировавшим штаммом, и медицинское лобби может становиться все сильнее, подчиняя себе экономику и систему принятия решений", — заключил Антонов.

 