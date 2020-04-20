МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Резкое повышение спроса на наличные в России связано с непростой экономической ситуацией и планируемым введением налога на процентный доход по депозитам. Однако снятие 1 трлн рублей наличными не грозит финансовой системе — скоро средства вернутся на счета, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. В соответствии с графиком, приведенным агентством, россияне обналичили 700 миллиардов рублей, в апреле эта сумма пока составляет почти 327 миллиардов.

Рост спроса на наличные был вызван опасениями, что банки могут быть закрыты на период самоизоляции, рассказал агентству аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Несмотря на рост спроса, российские банки неоднократно заверяли, что не испытывают проблем с запасами наличных. Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркивал, что денег в отделениях и банкоматах хватит для всех.

В Промсвязьбанке заявили, что не фиксируют повышенный спрос на наличные. Более того, за время действия режима самоизоляции наблюдается двукратное сокращение объемов по расходу денежной наличности.

"94% клиентов малого и среднего бизнеса и более 70% клиентов розничного бизнеса ПСБ пользуются дистанционными сервисами банка, с помощью которых можно проводить все необходимые транзакции", — добавили в пресс-службе.

НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Население воспринимает текущую ситуацию как кризисную, поэтому наличные считаются более надежным инструментом для расчетов, чем средства, которые находятся на счетах в банках, считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

"Это в некоторой степени уход от рисков размещения средств", — говорит он.

С ним соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

"Ключевые причины повышенного спроса на наличные в марте — всплеск инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля и подготовка граждан к введению карантинных мер вслед за другими странами. Люди спешили закупить товары впрок, пока можно без ограничений посещать магазины, а магазины не переписали ценники", — прокомментировал он.

Домащенко добавляет, что востребованность в наличных растет еще потому, что часть населения вынуждена распаковать банковские кубышки из-за потери доходов.

По его мнению, всплеск спроса на наличность наблюдался и из-за введения налога на процентные доходы с депозитов.

"В марте был всплеск из-за неожиданного послания президента по этому поводу. Но через неделю ситуация успокоилась после разъяснений от Минфина", — говорит он.

УГРОЗЫ НЕТ

Тем не менее, поводов для беспокойства нет. "Триллион наличными – это небольшая сумма, пока ничем не грозит. Однако надо внимательно следить за ситуацией, как будет развиваться кризис в реальном секторе", — уверен Домащенко.

Он добавляет, что основная часть средств вернется вместе с потреблением.

"У нас наличные торговые организации инкассируют на свои банковские счета", — заключил эксперт.



