МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В течение второго квартала 2020 года золото продолжит рост: ухудшение экономических перспектив и программы стимулирования в США и Евросоюзе будут подстёгивать спрос на драгоценный металл, так что уже в текущем году его цена может преодолеть планку 1920 долларов за унцию — исторический максимум от 2011 года, считают аналитики и эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Инвесторы, ожидая обесценивания валют на фоне роста инфляции, вкладываются в золото как в инструмент хеджирования инвестиционных рисков. Именно поэтому мы ожидаем дальнейший рост цены на золото, поскольку текущая ситуация не предполагает быстрый выход из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса", — заявил начальник отдела операций с драгметаллами УБРиР Евгений Афанасьев.

Ранее эксперт прогнозировал, что золото к концу года будет стоить 1800 долларов за унцию, но в новых реалиях, по его словам, цена желтого металла обновит исторический максимум и достигнет 1950 долларов за унцию.

После волатильного первого квартала, с начала второго квартала цена золота демонстрирует уверенный рост, пробив уровень в 1700 долларов за унцию, и сегодня торгуется в диапазоне 1730-1750 долларов.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОП

"В текущих условиях золото пользуется спросом за счет более низкой альтернативной стоимости, падения реальных ставок в США, притока вложений в золотые ETF-фонды. Временные проблемы с физическими поставками также выступают краткосрочным поддерживающим фактором", — объяснил главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

Спрос на золото, по словам эксперта, будет оставаться высоким до тех пор, пока не стабилизируются экономические условия и не появится оптимизм в прогнозах.

"Средняя цена золота во втором квартале, по нашим оценкам, может составить 1669 долларов. А преодолев отметку в 1700 долларов, цены получат импульс для обновления исторических максимумов — 1920 долларов", — добавил он.

Баланс ФРС в начала текущего года вырос почти на 2 триллиона долларов, — самыми быстрыми темпами за всю историю, отмечает замглавы управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

"Такое беспрецедентное вливание денег в финансовую систему подогревает инвестиционный спрос на золото, которое воспринимается как хедж от возможного роста инфляции, а также, как защитный актив во времена экономической нестабильности," — сказал он.

"Снижение цен возможно только в том случае, если страны, имеющие в резервах большие запасы золота, а это Россия и Китай, начнут распродавать его для покрытия расходов, необходимых для восстановления экономик", — считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева. Но необходимости в этом пока нет.

Она не исключила, что при сохранении текущих условий до конца 2020 года золото превысит и уровень в 2 тысячи долларов.

БЕНЕФИЦИАРЫ РОСТА

На высоких ценах золота выигрывают, прежде всего, золотодобывающие компании. Например, акции российских, включая "Полюс", демонстрируют уверенный рост. И позитивная динамика золотодобытчиков наблюдается во всех странах, не только в России.

С января бумаги "Полюса" на Мосбирже выросли на 65%, почти до 12 тысяч рублей за акцию, Polymetal вырос на 48%, до 1460 рублей за бумагу, а "Селигдар" — показал двойной рост в цене — до 24 рублей с 11,3 рубля в начале года.

По мнению Афанасьева из УБРиР, на рост акций также влияет и локальная среда – это может быть предоставление компании экспортной лицензии. "Пока такая лицензия не дает возможность экспортировать металл, в связи с трудностями логистики из-за отмены пассажирских авиарейсов, но в отдаленной перспективе такая лицензия является большим плюсом для золотодобывающих компаний и оказывает положительное влияние на объявление размеров дивидендов", — объясняет эксперт.

На рост акций российских золотодобытчиков повлияло и ослабление рубля, напомнил Калугин из "Велес Капитала". "Компании отрасли в этом году продемонстрируют рекордные финансовые показатели, что приведет к росту дивидендов и снижению долга", — уверен он.