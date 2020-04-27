МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток-2", находится в пути 76 дней и постоянно меняет пункты назначения. Эксперты называют три возможных причины частой смены курса.

Из Находки "Академик Черский" вышел в феврале. До этого состоялся конкурс на его дооснащение сварочным оборудованием, так что предполагалось, что судно направится в Санкт-Петербург для установки новых систем. При этом "Газпром флот", которому принадлежит судно, в документах указал, что дооснащение оборудованием необходимо для работ по обустройству Киринского месторождения около побережья Сахалина.

То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург.

Однако сначала "Академик Черский" указал конечной точкой своего маршрута Сингапур, а затем — Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. То есть вместо кратчайшего пути через Суэцкий канал судно направилось к Балтике длинным маршрутом вокруг Африки.

К концу марта судно миновало Мапуту, и, согласно указанному маршруту, к 10 апреля должно было оказаться в Конго, однако отправилось в Лас-Пальмас на Канарских островах, куда прибыло 18 апреля. Затем "Академик Черский" неожиданно взял курс на египетский Порт-Саид, озадачив всех наблюдателей. Однако уже через сутки повернул к британскому порту Абердин.

Сейчас, по данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, судно проходит Ла-Манш. При этом "Академик Черский" указал, что собирается вернуться в Находку, из которой вышел два с половиной месяца назад, к 1 июля. Однако, учитывая, как судно постоянно меняет курс, уверенности в том, что именно Находка является финальной точкой его движения, конечно, нет.

ОБМАНУТЬ АМЕРИКАНЦЕВ

Изменение портов назначения трубоукладчика "Академик Черский" вызвано желанием избежать американских санкций, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

"Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока-2"? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — отметил он.

Эксперт напомнил, что трубоукладчик "Академик Черский" является единственным судном, способным достроить "Северный поток-2", поскольку оснащен системой динамической стабилизации, которую Копенгаген считает обязательной для работ в датской акватории.

В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока-2".

Трубоукладчики швейцарского подрядчика "Северного потока-2" прекратили работы 21 декабря, — перед тем как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта.

До конца строительства "Северного потока-2" осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что проект планируется завершить собственными силами в конце 2020 года — первом квартале следующего года.

ЭКСПОРТ ПОД ВОПРОСОМ

Аналитики газового рынка считают "сомнительной" версию о том, что "Академик Черский" путает следы.

"То, что трубоукладчик пытается тщательно запутать маршрут, чего-то опасаясь, выглядит странной версией, ведь других целей для него, кроме укладки труб в Северном море и на Дальнем Востоке, вроде бы нет", — говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

С ним соглашается и генеральный директор New Riga Finance Club Василий Коновалов. "Американцы всегда славились гибким подходом к трактовке международных соглашений, поэтому гарантии безопасности трубоукладчику такая маскировка не дает", — говорит он.

"Метания судна могут отражать неуверенность российского руководства и его сомнения в целесообразности продолжения прокладки "Северного потока-2" при нынешней рыночной конъюнктуре, — считает Алексей Калачев. — Из-за противоэпидемических ограничений спрос на газ в Европе снизился. Европейские газовые хранилища заполнены на 60%, что гораздо выше обычного для этого времени года. Цены на спот-рынке вблизи исторических минимумов, наблюдавшихся в 90-е годы прошлого века. Экспорт "Газпрома" упал как в натуральном, так и в денежном исчислении. Наверное, в таких условиях строить избыточные экспортные мощности – не самое рациональное решение".

Калачев также не исключает, что странные маневры судна могут быть связаны с тем, что его судьба как трубоукладчика еще окончательно не решена. "По некоторым сведениям, он не приспособлен под трубы такого диаметра, из каких состоит "Северный поток"", — отмечает эксперт.

Теоретически, кроме "Академика Черского", в России есть еще трубоукладчики, способные достроить "Северный поток-2": "Фортуна" и Defender, но они не отвечают требованиям Дании, поскольку Копенгаген для работ в датской акватории требует, чтобы судно было оснащено системой динамической стабилизации. Тем не менее, экономисты и политологи не сомневаются, что "Северный поток" обязательно будет достроен. Это лишь вопрос времени.

"Слишком большие деньги вложены, чтобы не достроить трубопровод в самом конце, ведь до завершения осталось не более десяти процентов от общего объема работ, а это около двух месяцев непрерывного процесса", — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он напоминает, что в проекте заинтересованы и Германия, и Чехия. "Коалиция сторонников масштабна, запуск нового газопровода выгоден не только России", — отмечает эксперт.

Проект рассчитан на десятилетия службы, поэтому не столь важно, через сколько месяцев его запустят. "У нас достигнута договоренность с Украиной на поставки через ее территорию газа на протяжении пяти лет. Ситуация с ценами на нефть начнет меняться, когда мир станет выходить из карантинных ограничений. Сейчас транспорт стоит, работа заводов приостановлена, так что имеет смысл подождать. Но вскоре энергоресурсы вновь станут востребованы", — прогнозирует Митрахович. Тогда участники проекта "Северный поток-2" вернутся к вопросу о достройке газопровода.



