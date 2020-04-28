МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Следует готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса. По его словам, в России удалось стабилизировать, но до победы еще далеко. Стабилизация не должна нас успокаивать, чем строже мы будем соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее все это пройдет, сказал глава государства.

Угроза, смертельная опасность коронавируса сохраняется и может коснуться каждого, заявил президент.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняется, и это может коснуться каждого", — сказал Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он заявил, что 6-8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы.

"Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни — шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", — сказал Путин.

Президент поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.

"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода — начиная с 12 мая — из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".

Он обратил внимание на то, что такие рекомендации субъекты РФ должны получить заранее, чтобы у них была еще неделя на подготовку.

"При этом у них (субъектов РФ – ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", — сказал президент РФ.

"Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось", — добавил глава государства.