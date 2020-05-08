МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Продажа КНР госдолга США может оказаться угрозой на словах и палкой о двух концах, которая заденет и китайскую экономику, но может стать одним из немногих действенных способов давления на доллар. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", рассказали о трех возможных сценариях развития событий.

Ранее South China Morning Post написала, что власти Китая могут начать продажу ценных бумаг США, чтобы спровоцировать падение курса американской валюты и фондовых рынков. Поводом для этого может стать попытка США добиться от Китая компенсации за пандемию коронавируса. Как вариант, рассматривалось даже списание части или всего госдолга перед Китаем в объеме 1,1 трлн долларов. Если это все-таки произойдет, Пекин может начать продавать часть или даже все имеющиеся гособлигации США, что сильно ударит по рынку и по доллару.

Такое развитие событий может привести к катастрофе, которая не обойдет стороной и сам Китай. Более вероятный вариант — сокращение или приостановка покупки Пекином американских трежерис, пишет газета.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛОВЕСНОЙ ВОЙНЫ

Угроза продавать трежерис со стороны Китая — жест отчаяния и не более чем еще один удар в противостоянии США и КНР, потому что альтернативы американскому госдолгу по надежности и ликвидности не существует, считает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"США — крупнейшая мировая экономика, поддерживаемая сильнейшей военной силой и передовыми технологиями. Китай не меньше Штатов заинтересован в наличии в резервах трежерис, так как они ликвидны, под их залог можно получить кредитование, плюс они дают доходность в валюте", — говорит он.

По мнению эксперта, если угроза все-таки реализуется, и Китай и другие страны начнут массово продавать американский госдолг, США смогут сыграть на опережение и запустить компанию замены "старых, неправильных" трежерис на "новые", причем неправильность определялась бы степенью лояльности руководства той или иной страны интересам США.

Таким образом, курсу доллара в ближайшее время ничего не угрожает, а учитывая, что некоторые штаты уже ослабляют карантинные ограничения, вероятен рост курса доллара к остальным валютам на условные 50-100 пунктов в ближайший месяц, резюмирует Антонов.

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Продажа американского госдолга — крайняя мера, которая будет реализована только в случае давления на юань, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Инструмент продажи американского долга Китаем в масштабных объемах будет задействован КНР в том случае, если китайская валюта окажется под колоссальным давлением, и властям придется использовать все меры для ее защиты. К такому положению вещей может привести масштабный отток капитала из китайских активов, например, в случае, если США пойдут на новый раунд усиления торговых пошлин и введения жёстких санкций в отношении КНР", — говорит он.

Однако это грозит самому Китаю определенными последствиями и может привести к оттоку капитала из рисковых активов, считает эксперт. Если такие распродажи начнутся, американские бумаги начнут терять в цене. В этой связи КНР будет достаточно сложно распродать все объемы госдолга США со своего баланса. Кроме того, если юаню удастся укрепиться, китайские товары потеряют часть своих конкурентных преимуществ в сравнении с другими. Наконец, из-за падения курса пострадают китайские резервы, где велика доля доллара.

"Таким образом использование данного инструмента КНР, вероятно, приведёт к временной дестабилизации ценовой конъюнктуры рынка ценных бумаг США и ослабит долларовую валюту, однако формируемые данным шагом риски для китайской экономики видятся более масштабными", — резюмирует Покатович.

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ДОЛЛАРА

Продажа части трежерис является одним из немногих способов давления Китая на США, который действительно нанесет удар по доллару, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Конечно же весь объем долга объемом 1,1 трлн долларов Китай не распродаст, но даже при продаже небольшой доли этого долга, курс доллара может оказаться под давлением. Действия Китая обозначат тенденцию снижения роли доллара США как основной резервной валюты, а также повлияют на объем долларовой ликвидности в Азии, что снизит спрос на неё", — говорит он.

Продажи госдолга США могут спровоцировать снижение индекса доллара (DXY) к минимумам второй половины 2018 года на уровне 94 пунктов, делает вывод Миронюк.



